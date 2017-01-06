Подведение итогов столичными аэропортами

Закончился 2016 год, и при подведении итогов, Московские аэропорты отметили рекордное число пассажиров перевезенных столичными авиалиниями после девальвации рубля в 2014 году. Лидирует в этом списке аэропорт Шереметьево — им перевезено около 33 миллионов пассажиров. Следует за ним традиционно аэропорт Домодедово — чуть менее 30 миллионов пассажиров, и замыкает тройку аэропорт Внуково — более 11 миллионов человек.

Надо сказать что за кризисное время сместились направления по которым влетают люди из столичных аэропортов. Сейчас большая часть вылетов приходится на внутренние линии, вылеты по международным линиям чувствительно уменьшились. В первую очередь это связано с курсом рубля. Для многих туристов стало дорого отдыхать за рубежом и они стали выбирать места отдыха в России. В связи с известными событиями практически пропал турпоток в Египет — самое популярное направление у Россиян, в Турцию более чем в два раза и продолжает снижаться. Так же вступил в силу запрет на выезд за границу для сотрудников МВД и силовых структур. Зато в сезон отпусков Российские дома отдыха, пансионаты и санатории забиты практически на 100%. В 2016 году начали летать дополнительные рейсы на побережье Краснодарского края и в Крым. Традиционно в это время бывает проблемой купить авиабилеты на нужные даты по этим направлениям.

Материал опубликован при содействии транспортной компании Вианотрансфер .