Итоги 2016 года: новые вспомогательные суда
Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый вспомогательным судам и катерам, пополнившим состав ВМФ и Береговой охраны ФСБ Россиив 2016 году.
1. 2. Многоцелевые спасательные буксиры СБ-121 и СБ-123 проекта 02980.
Построены на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
СБ-121 (заводской № 801) — спущен
СБ-123 (заводской № 802) — спущен
Проектант — ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1216 т.
Главные размерения: длина — 48 м, ширина — 13 м, осадка — 5.4 м.
Максимальная скорость хода: 14.5 узлов
Дальность плавания: 3500 миль
Автономность: 20 суток
Экипаж: 8 человек
3. Спасательное буксирное судно СБ-738 проекта 22870.
Построено на ОАО «Астраханский судоремонтный завод» (филиал ОАО «ЦС «Звёздочка»).
СБ-738 (заводской № 007) — спущено
Проектант — ОАО КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1200 т.
Главные размерения: длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3.2 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 26 человек
4. Рейдовый буксир РБ-410 проекта 705Б.
Построен на ОАО «Астраханский судоремонтный завод» (филиал ОАО «ЦС «Звёздочка»).
РБ-410 (заводской № 004) — передан 29.12.16
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 310 т. (полное)
Главные размерения: длина — 26.5 м, ширина — 8.7 м, осадка — 2.7 м.
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Дальность плавания: 700 миль
Автономность: 5 суток
Экипаж: 8 человек
5. 6. Большие гидрографические катера БГК-2150 и БГК-2154 проекта 19920.
Построены на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область).
БГК-2150 (заводской № 01844) — спущен
БГК-2154 (заводской № 01845) — спущен
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 320 т. (полное)
Главные размерения: длина — 36.4 м, ширина — 7.8 м, осадка — 2 м.
Максимальная скорость хода: 11.5 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 1000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 11 человек
7. 8. Катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040.
Построены на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область).
РВК-1229 (заводской № 1117) — спущен
РВК-1230 (заводской № 1118) —
спущен
Проектант — ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 118 т.
Главные размерения: длина — 28 м, ширина — 5.56 м, осадка — 1.5 м.
Максимальная скорость хода: 13.7 узла
Дальность плавания: 200 миль
Автономность: 5 суток
Экипаж: 3 человека + 5 водолазов
9. Спасательный многофункциональный катер-катамаран СМК-2176 проекта 23370М.
Построен ОАО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область).
СМК-2176 (заводской № 301) — спущен
Проектант — ОАО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 150 т. (полное)
Главные размерения: длина — 24.2 м, ширина — 8.5 м, осадка — 1.4 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Дальность плавания: 250 миль
Автономность: 5 суток
Экипаж: 12 человек
10. Пограничный дебаркадер проекта 09662 «Пост».
Построен ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область).
Заводской № 905 — спущен
Проектант ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 197 т. (полное)
Главные размерения: длина — 24.8 м, ширина — 13.5 м, осадка — 0.6 м.
Экипаж: 5 человек + 13 членов экипажей пограничных катеров.
11. 12. 13. 14. 15. Самоходные плавучие краны проекта 02690.
Построены на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
СПК-44150 (заводской № 904) — спущен
СПК-45150 (заводской № 905) — спущен
СПК-49150 (заводской № 906) — спущен
СПК-50150 (заводской № 907) — спущен
СПК-46150 (заводской № 909) — спущен
Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2000 т.
Главные размерения: длина — 50 м, ширина — 22 м.
Максимальная скорость хода: 6 узлов
Грузоподъёмность: 150 тонн
Дальность плавания: 3500 миль.
Автономность: 10 суток.
Экипаж: 22 человек
16. Опытовое судно «Виктор Чероков» проекта 20360ОС.
Построено ОАО «Окская судоверфь» (Навашино, Нижегородская область), достроено по проекту 20360ОС ОАО «Судостроительный завод «Волга» (Нижний Новгород).
«Виктор Чероков» (заводской № 1802) — передано 19.07.16
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1900 т.
Главные размерения: длина — 77 м, ширина — 15.8 м, осадка — 3.5 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Автономность: 30 суток.
Экипаж: 32 человека
Передача вспомогательных судов и катеров для ВМФ и БО ФСБ с 2008 года:
Проект 8/09/10/11/12/13/14/15/ 16
436Б_ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 5 _ 7 _ 1 _ 0 — большой корабельный щит
705Б_ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — рейдовый буксир
745МБ 0_ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — морской буксир / буксирное судно
02590 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — дебаркадер
02690 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 5 — плавкран
02790 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 _ 0 — морской буксир
02980 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 — морской буксир
03180 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 3 _ 1 _ 0 — судно комплексного портового обслуживания
09662 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 — пограничный дебаркадер
1388НЗ 0_0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — катер связи
14157 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 4 _ 0 — водолазный катер
1496М1 0_2 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 _ 1 _ 2 _ 0 — пограничный сторожевой катер
16609 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 4 _ 3 _ 3 _ 0 — рейдовый буксир
18271 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — спасательный глубоководный аппарат
19910 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — малое гидрографическое судно
19920 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 _ 3 _ 2 — большой гидрографический катер
20180 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — спасательное буксирное судно
20181 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — морской транспорт вооружения
20183 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морское судно обеспечения
20360 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения
20360ОС_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — опытовое судно
21300 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — спасательное судно
22030 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — морской буксир
22570 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — транспортный плавучий док
22870 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 1 — аварийно-спасательное судно
23040 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _10_ 6 _ 2 _ катер комплексного аварийно-спасательного
23120 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — судно тылового обеспечения
23370 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 5 _ 7 _ 1 — спасательный многофункциональный катер
90600 0 _ 3 _ 2 _ 6 _ 3 _ 5 _ 2 _ 2 _ 0 — рейдовый буксир
Всего: 1 / 6 / 6 / 13 10 / 22 42 39 16
Итоги 2015 года: новые вспомогательные суда
Итоги 2014 года: новые вспомогательные суда
11.01.1711:28:27
11.01.1711:55:56
11.01.1712:25:25
11.01.1712:34:18
11.01.1716:24:37
11.01.1717:19:32 На 21631 китайские вместо немецких, на 22800 наши.
11.01.1716:22:45
11.01.1716:27:17
11.01.1717:21:44 В итоговом отчёте за 2015 год, 26 и 31 пункт соответственно.
11.01.1720:10:14
11.01.1721:20:21 Сдадут «Эльбрус» и «Академика Пашина» — сделаю табличку с тоннажём!
11.01.1723:10:00