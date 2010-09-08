Итоги 2016 года: новые вспомогательные суда

Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый вспомогательным судам и катерам, пополнившим состав ВМФ и Береговой охраны ФСБ Россиив 2016 году.

1. 2. Многоцелевые спасательные буксиры СБ-121 и СБ-123 проекта 02980.

Построены на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

СБ-121 (заводской № 801) — спущен 24.10.14 — передан 16.07.16

СБ-123 (заводской № 802) — спущен 10.12.14 — передан 27.07.16

Проектант — ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1216 т.

Главные размерения: длина — 48 м, ширина — 13 м, осадка — 5.4 м.

Максимальная скорость хода: 14.5 узлов

Дальность плавания: 3500 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 8 человек

3. Спасательное буксирное судно СБ-738 проекта 22870.

Построено на ОАО «Астраханский судоремонтный завод» (филиал ОАО «ЦС «Звёздочка»).

СБ-738 (заводской № 007) — спущено 21.05.15 — передано 04.07.16

Проектант — ОАО КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1200 т.

Главные размерения: длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3.2 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 26 человек

4. Рейдовый буксир РБ-410 проекта 705Б.

Построен на ОАО «Астраханский судоремонтный завод» (филиал ОАО «ЦС «Звёздочка»).

РБ-410 (заводской № 004) — передан 29.12.16

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 310 т. (полное)

Главные размерения: длина — 26.5 м, ширина — 8.7 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Дальность плавания: 700 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 8 человек

5. 6. Большие гидрографические катера БГК-2150 и БГК-2154 проекта 19920.

Построены на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область).

БГК-2150 (заводской № 01844) — спущен 05.07.16 — передан 21.11.16

БГК-2154 (заводской № 01845) — спущен 02.09.16 — передан 24.11.16

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 320 т. (полное)

Главные размерения: длина — 36.4 м, ширина — 7.8 м, осадка — 2 м.

Максимальная скорость хода: 11.5 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 11 человек

7. 8. Катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040.

Построены на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область).

РВК-1229 (заводской № 1117) — спущен 20.09.2016 — передан 24.11.16

РВК-1230 (заводской № 1118) — спущен 20.09.2016 — передан 24.11.16

Проектант — ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 118 т.

Главные размерения: длина — 28 м, ширина — 5.56 м, осадка — 1.5 м.

Максимальная скорость хода: 13.7 узла

Дальность плавания: 200 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 3 человека + 5 водолазов

9. Спасательный многофункциональный катер-катамаран СМК-2176 проекта 23370М.

Построен ОАО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область).

СМК-2176 (заводской № 301) — спущен 24.09.2016 — передан 23.11.16

Проектант — ОАО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 150 т. (полное)

Главные размерения: длина — 24.2 м, ширина — 8.5 м, осадка — 1.4 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 250 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 12 человек

10. Пограничный дебаркадер проекта 09662 «Пост».

Построен ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область).

Заводской № 905 — спущен 28.04.16 — передан Береговой охране в 2016 году.

Проектант ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 197 т. (полное)

Главные размерения: длина — 24.8 м, ширина — 13.5 м, осадка — 0.6 м.

Экипаж: 5 человек + 13 членов экипажей пограничных катеров.

11. 12. 13. 14. 15. Самоходные плавучие краны проекта 02690.

Построены на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

СПК-44150 (заводской № 904) — спущен 03.04.2015 — передан ВМФ в 2016 году

СПК-45150 (заводской № 905) — спущен 21.04.2015 — передан ВМФ в 2016 году

СПК-49150 (заводской № 906) — спущен 07.05.2015 — передан ВМФ в 2016 году

СПК-50150 (заводской № 907) — спущен 05.10.2015 — передан ВМФ в 2016 году

СПК-46150 (заводской № 909) — спущен 08.04.2016 — передан ВМФ в 2016 году

Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2000 т.

Главные размерения: длина — 50 м, ширина — 22 м.

Максимальная скорость хода: 6 узлов

Грузоподъёмность: 150 тонн

Дальность плавания: 3500 миль.

Автономность: 10 суток.

Экипаж: 22 человек

16. Опытовое судно «Виктор Чероков» проекта 20360ОС.

Построено ОАО «Окская судоверфь» (Навашино, Нижегородская область), достроено по проекту 20360ОС ОАО «Судостроительный завод «Волга» (Нижний Новгород).

«Виктор Чероков» (заводской № 1802) — передано 19.07.16

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1900 т.

Главные размерения: длина — 77 м, ширина — 15.8 м, осадка — 3.5 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Автономность: 30 суток.

Экипаж: 32 человека

Передача вспомогательных судов и катеров для ВМФ и БО ФСБ с 2008 года:

Проект 8/09/10/11/12/13/14/15/ 16

436Б_ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 5 _ 7 _ 1 _ 0 — большой корабельный щит

705Б_ 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — рейдовый буксир

745МБ 0_ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — морской буксир / буксирное судно

02590 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — дебаркадер

02690 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 5 — плавкран

02790 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 _ 0 — морской буксир

02980 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 — морской буксир

03180 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 3 _ 1 _ 0 — судно комплексного портового обслуживания

09662 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 1 — пограничный дебаркадер

1388НЗ 0_0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — катер связи

14157 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 4 _ 0 — водолазный катер

1496М1 0_2 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 _ 1 _ 2 _ 0 — пограничный сторожевой катер

16609 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 4 _ 3 _ 3 _ 0 — рейдовый буксир

18271 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — спасательный глубоководный аппарат

19910 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — малое гидрографическое судно

19920 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 _ 3 _ 2 — большой гидрографический катер

20180 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — спасательное буксирное судно

20181 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — морской транспорт вооружения

20183 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морское судно обеспечения

20360 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — морской транспорт вооружения

20360ОС_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — опытовое судно

21300 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — спасательное судно

22030 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 — морской буксир

22570 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — транспортный плавучий док

22870 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 1 — аварийно-спасательное судно

23040 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _10_ 6 _ 2 _ катер комплексного аварийно-спасательного

23120 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — судно тылового обеспечения

23370 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 5 _ 7 _ 1 — спасательный многофункциональный катер

90600 0 _ 3 _ 2 _ 6 _ 3 _ 5 _ 2 _ 2 _ 0 — рейдовый буксир

Всего: 1 / 6 / 6 / 13 10 / 22 42 39 16

Итоги 2015 года: новые вспомогательные суда

Итоги 2014 года: новые вспомогательные суда

Обновление вспомогательного флота в 2008-2013 годах