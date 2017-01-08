Первая кофейня российской сети «Даблби» открылась в Испании

Кофейня под управлением партнера-франчайзи расположилась на площади около 76 кв. м.

Первая кофейня сети «Даблби» открылась в Барселоне, сообщает пресс-служба компании.

Заведение площадью порядка 76 кв. м находится под управлением партнера-франчайзи. Помещение рассчитано на 25 посадочных мест.

В планах генерального директора сети Анны Цфасман дальнейшее открытие кофеен в Москве и регионах и продолжение экспансии за границу. Сегодня сеть «Даблби» активно развивается в различных регионах России, а также в Праге, Риге, Минске и Тбилиси, и представлена не только городскими кафе, но и отдельными точками в бизнес центрах.

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