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Российские проекты за рубежом

Первая кофейня российской сети «Даблби» открылась в Испании

Кофейня под управлением партнера-франчайзи расположилась на площади около 76 кв. м.

Первая кофейня сети «Даблби» открылась в Барселоне, сообщает пресс-служба компании.

Заведение площадью порядка 76 кв. м находится под управлением партнера-франчайзи. Помещение рассчитано на 25 посадочных мест.

В планах генерального директора сети Анны Цфасман дальнейшее открытие кофеен в Москве и регионах и продолжение экспансии за границу. Сегодня сеть «Даблби» активно развивается в различных регионах России, а также в Праге, Риге, Минске и Тбилиси, и представлена не только городскими кафе, но и отдельными точками в бизнес центрах.

 http://www.facebook.com/D...238558561/?type=3&theater 

http://gazetaslovo.com/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/item/ispaniya-dablbi-prishla-v-barselonu.html

Даблби, Испания, кофейня
  • Igor Bulytchev Igor Bulytchev
    08.01.1713:57:42

    Ничё не имею протиф кофеен, но назвать надо было «Дабл-ЯТЬ».    

    Иностранцы бы не вкурили бы, а тем кто в теме, было бы приятно.    

    А объяснять с умным видом, что «ЯТЬ — старинная русская буква,

    уникальная среди европейских алфавитов, однозначно идентифицирующая

    корни сего предприятия…»    

    Хотя «би-би» тож прикольно…

    Отредактировано: Igor Bulytchev~14:10 08.01.17
    #872596
    • Нет аватара vladnp
      08.01.1716:13:21

      Сейчас в России русский язык не популярен. Чураемся мы его. Хотя многие и этого слова уже не знают

      #872616
  • Егерь Егерь
    08.01.1714:40:38

    Что-то я руссиано вспомнил)

    #872601
  • Юрий Липатов
    08.01.1716:01:36

    Название какое-то подозрительное даблби, на русском означает совсем другое. С юмором в России все нормально.

    Отредактировано: Юрий Липатов~16:02 08.01.17
    #872612
  • CosmonautTV CosmonautTV
    08.01.1716:40:10

    Даёшь пельменную у ворот Букингемского дворца! А тож бедным гвардейцам и перекусить негде. Да и Лизка старая стерва румашку другую пропустила бы, пелмяшом заела бы и Обамку по такой бы матери перекрестила бы. Ляпота.

    #872622
  • Нет аватара Clausson
    08.01.1722:45:46

    А в чем цинус этих кофеен, в смысле какой вауфактор, иначе, чем удивляют?

    Чем удивляют «прихожан» в Риге и Барселоне?

    Отредактировано: Clausson~22:46 08.01.17
    #872717
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      09.01.1700:20:08

      Просто это нормальная кофейня с большим ассортиментом разного хорошего кофе.

      Просто то, что в народе называется «кофейнями» обычно имеет в ассортименте: эспрессо, латте, капуччино и американо и все, ну, а ежели там есть Раф-кофе — то это просто кофейня прекофейня.

      #872739
    • Edwardino Orloffski
      09.01.1712:03:57

      а что такое «цинус»?    )))

      #872828
      • Нет аватара Clausson
        10.01.1704:26:41

        а что такое «цинус»?

        Он же цимес — нечто сладенькое, желанное.

        https://ru.wikipedia.org/wiki/Цимес

        Отредактировано: Clausson~04:27 10.01.17
        #873049
        • Edwardino Orloffski
          10.01.1715:30:48

          Что такое цимес я знаю, но вот цинус?

          #873201
          • Нет аватара Clausson
            10.01.1716:22:05

            Ну вот, теперь уже знаете и цинус.

            Отредактировано: Clausson~16:22 10.01.17
            #873230
  • Сергей Резниченко Сергей Резниченко
    09.01.1706:19:36

    Ребят, таких кофеин, а проще — забегаловок, по миру наши Цфасманы столько пооткрывали… Великоросс, таки Анна ваша родственница? ))

    #872774
  • ups ups
    09.01.1707:13:08

    А я как всегда против, лучше бы во Владивостоке или в другом Российском регионе открыли, что они сделали по сути, про инвестировали экономику Испании ну и хозяева на евро подсели, в свое время я также отрицательно написал по поводу покупки в Америке.

    #872782
    • Нет аватара wiggin
      10.01.1700:41:15

      Так это ж франшиза, т. е. ничего они не инвестировали, какой-то испанец им деньги платит за право использовать название. Не понятно только, чем его эта сеть заинтересовала

      #873020
    • Нет аватара Spamo
      11.01.1700:11:45

      ups, пользование брендом по франшизе стоит денег, роялти называется. Так что, доход имеет в том числе и головной фирма, находящаяся в России, к примеру.

      #873433
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