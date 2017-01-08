Российский экзоскелет

Хорошая штука. Поможет в первые месяцы реабилитации, если у человека будет возможность попользоваться этим эзоскелетом. Но опять же, может помочь только тем у кого крепкие руки и «держит»
спина, а также, играющим в баскетбол на коляске… остальные
неходячие инсультники, миопаты и шейники в пролете.
Это просто ещё раннее, опытное устройство. У американцев такая
штука уже не требует крепких рук и сама помогает выдерживать
равновесие. Так же будет и с нашим экзоскелетом.
Вы разработчик этого скелета? Ох и непростую и ответственную задачу
вы взяли, я бы не рискнул.
Увы, не разработчик; «нашим» я использовал в том же смысле, как в
«Сделано у нас». Согласен, что задача сложная, но иного пути нет,
надо этим заниматься.
я не совсем понял, может это штука для реабилитации? а так
прикрутят к нему гироскопические датчики и все, я так думаю. А если при реабилитации будут датчики стоять то это подменит функцию
организма и не будет прогресса в лечении ИМХО
Гироскопы можно отключать для тех, у кого ещё шансы есть улучшить
хождение. А для тех, у кого шансов уже нет, датчики будут постоянно
включены.
остальные неходячие инсультники, миопаты и шейники
в пролете.
Хм, в двух случаях из трех, о которых вы говорите, управление
вообще возможно только с помощью мозга. Изобретатели (насколько я понял) такую цель перед собой не ставили пока.
Очень нужное изделие. Восторг!
Согласен! очень нужное изделие, предлагал идею для зарядного
устройства военного экзоскелета им нужен готовый — отказали .Каждым
шагом экзоскелет сам заряжает свой аккумулятор. Кто поможет?
Вечных двигателей не бывает.
Да не бывает, но аккумуляторы требуют зарядки, а моё
динамо-машина аккуратно будет питать-заряжать каждым шагом; под
подошвой — вторая подошва она и крутит динамо-машину.
О, а вот и в серию пошло, молодцы! Хотя пилить там ещё не перепилить, но и первые шаги доставляют.
Делают что угодно, лишь бы доступную среду не делать Новости
плюс — т.к. имею непосредственное отношение к проблеме.*THUMBS
UP*
Это направление не нужное и бесполезное (деньги на ветер). По моему
создатели не достаточно обращались за подсказками и советами к реально парализованым людям. Небольшая польза от этого аппарата
может быть для людей, которые недавно пострадали, где-то до первых
пяти-семи лет примерно. Когда есть шанс, и нужно разрабатывать
мышцы, и чтобы мозг не забывал. Если конечно спин.мозг не сильно
помят. Люди которые не в курсе, очень восхищаются Дикулём, но не знают что у него спин.мозг не был порезан или издавлен, у него был
ушиб.
Пока коротко напишу главные причины, попожжее может напишу
подробнее.
1. Сильно и средне парализованый человек ни за что не встанет в этот аппарат (страшно и не реально).
2. Слабо парализованый, у кого руки рабочие (в основном
поясничники), он и на каляске зажигает без проблем.
3. Это большое заблуждение, что парализованные хотят именно ходить
ногами. НЕТ. Хотят просто передвигаться самостоятельно, и минимально зависеть от чужой помощи.
…
Очень надеюсь, что разработчики прочитают этот комент.
Колеса никогда не заменят человеческие ноги и шаг. Колеса хороши
только на подготовленной для них местности.
Если палки взять на 3-4 наконечника, резко увеличится
управляемость.
2010-2015 sdelanounas.ru © «Сделано у нас» — Сделано у нас E-mail: info@sdelanounas.ru
08.01.1719:13:03
08.01.1722:36:54
09.01.1723:38:35
10.01.1721:27:45
08.01.1723:06:40
09.01.1702:37:05
11.01.1700:11:54
09.01.1700:13:06
09.01.1709:18:22
09.01.1709:29:52
09.01.1710:54:43
09.01.1709:30:45
09.01.1717:11:24
09.01.1720:09:47
09.01.1722:18:40
10.01.1715:25:12