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Российский экзоскелет

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201701081025-33cf.htm

экзоскелет.медицина
  • Нет аватара Nikodim01
    08.01.1719:13:03

    Хорошая штука. Поможет в первые месяцы реабилитации, если у человека будет возможность попользоваться этим эзоскелетом. Но опять же, может помочь только тем у кого крепкие руки и «держит» спина, а также, играющим в баскетбол на коляске… остальные неходячие инсультники, миопаты и шейники в пролете.

    Отредактировано: Nikodim01~19:14 08.01.17
    #872662
    • Макс Южный
      08.01.1722:36:54

      Это просто ещё раннее, опытное устройство. У американцев такая штука уже не требует крепких рук и сама помогает выдерживать равновесие. Так же будет и с нашим экзоскелетом.

      #872714
      • Нет аватара Solncevorot
        09.01.1723:38:35

        Вы разработчик этого скелета? Ох и непростую и ответственную задачу вы взяли, я бы не рискнул.

        #873000
        • Макс Южный
          10.01.1721:27:45

          Увы, не разработчик; «нашим» я использовал в том же смысле, как в «Сделано у нас». Согласен, что задача сложная, но иного пути нет, надо этим заниматься.

          #873366
    • Игорь Алдатов Игорь Алдатов
      08.01.1723:06:40

      я не совсем понял, может это штука для реабилитации? а так прикрутят к нему гироскопические датчики и все, я так думаю. А если при реабилитации будут датчики стоять то это подменит функцию организма и не будет прогресса в лечении ИМХО

      #872723
      • Макс Южный
        09.01.1702:37:05

        Гироскопы можно отключать для тех, у кого ещё шансы есть улучшить хождение. А для тех, у кого шансов уже нет, датчики будут постоянно включены.

        #872759
    • liolik liolik
      11.01.1700:11:54

      остальные неходячие инсультники, миопаты и шейники в пролете.

      Хм, в двух случаях из трех, о которых вы говорите, управление вообще возможно только с помощью мозга. Изобретатели (насколько я понял) такую цель перед собой не ставили пока.

      #873434
  • Нет аватара Togeron
    09.01.1700:13:06

    Очень нужное изделие. Восторг!

    #872738
    • Николай Арбаев Николай Арбаев
      09.01.1709:18:22

      Согласен! очень нужное изделие, предлагал идею для зарядного устройства военного экзоскелета им нужен готовый — отказали .Каждым шагом экзоскелет сам заряжает свой аккумулятор. Кто поможет?

      #872788
      • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
        09.01.1709:29:52

        Вечных двигателей не бывает.

        #872789
        • Николай Арбаев Николай Арбаев
          09.01.1710:54:43

          Да не бывает, но аккумуляторы требуют зарядки, а моё динамо-машина аккуратно будет питать-заряжать каждым шагом; под подошвой — вторая подошва она и крутит динамо-машину.

          #872814
  • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
    09.01.1709:30:45

    О, а вот и в серию пошло, молодцы! Хотя пилить там ещё не перепилить, но и первые шаги доставляют.

    #872790
  • Александр Бурденков Александр Бурденков
    09.01.1717:11:24

    Делают что угодно, лишь бы доступную среду не делать    Новости плюс — т.к. имею непосредственное отношение к проблеме.*THUMBS UP*      

    #872885
  • Нет аватара admin
    09.01.1720:09:47

    Это направление не нужное и бесполезное (деньги на ветер). По моему создатели не достаточно обращались за подсказками и советами к реально парализованым людям. Небольшая польза от этого аппарата может быть для людей, которые недавно пострадали, где-то до первых пяти-семи лет примерно. Когда есть шанс, и нужно разрабатывать мышцы, и чтобы мозг не забывал. Если конечно спин.мозг не сильно помят. Люди которые не в курсе, очень восхищаются Дикулём, но не знают что у него спин.мозг не был порезан или издавлен, у него был ушиб.

    Пока коротко напишу главные причины, попожжее может напишу подробнее.

    1. Сильно и средне парализованый человек ни за что не встанет в этот аппарат (страшно и не реально).

    2. Слабо парализованый, у кого руки рабочие (в основном поясничники), он и на каляске зажигает без проблем.

    3. Это большое заблуждение, что парализованные хотят именно ходить ногами. НЕТ. Хотят просто передвигаться самостоятельно, и минимально зависеть от чужой помощи.

    Очень надеюсь, что разработчики прочитают этот комент.

    #872930
    • Нет аватара Togeron
      09.01.1722:18:40

      Колеса никогда не заменят человеческие ноги и шаг. Колеса хороши только на подготовленной для них местности.

      #872976
  • Алексей Папаяни Алексей Папаяни
    10.01.1715:25:12

    Если палки взять на 3-4 наконечника, резко увеличится управляемость.

    #873194
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