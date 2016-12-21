Впервые в Алтайском крае установлена инновационная система пожаротушения «Бастион»

В конце декабря 2016 года в «Павловском психоневрологическом интернате» (Алтайский край, с. Павловск) в тестовом режиме произведен запуск автоматической системы пожаротушения «Бастион», разработанной ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (г. Бийск).

В ходе встречи оценена работа и возможности мультикритериальной быстродействующей системы «БАСТИОН», обсуждены перспективы ее применения на социальных объектах в будущем году.

Директор «Павловского психоневрологического интерната» Константин Антропов отметил, что система пожаротушения «БАСТИОН» проведена в 17 комнат женского отделения милосердия, в котором проживают 42 маломобильных человека, поэтому особую важность имеет тот факт, что система приводится в действие пожарной автоматикой и способна обнаружить и ликвидировать очаг возгорания на начальной стадии малыми объемами воды без участия человека.

Более подробная информация:

Быстродействующая система пожаротушения «БАСТИОН». ГУ МЧС России по Алтайскому краю (21-12-2016).

В отделении милосердия Павловского психоневрологического интерната работает система автономного автоматического пожаротушения. ГУ Алтайского края по труду и социальной защите (20-12-2016).

В Павловском психоневрологическом интернате опробовали автоматическую систему пожаротушения. Официальный сайт ГТРК «Алтай» (21-12-2016).

На Алтае разработана уникальная противопожарная защита для жилья инвалидов. Информационное агентство REGNUM (21-12-2016).

Сегодня в «Павловском психоневрологическом интернате» установили автоматическую систему пожаротушения. Краевой информационный телеканал «Катунь 24» (20-12-2016).