В Екатеринбурге сдана в эксплуатацию 52-этажная башня «Исеть»

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) сдала в эксплуатацию две высотки в центральной части Екатеринбурга — 52-этажную башню «Исеть» и 33-этажный бизнес-центр «Демидов».

209-метровое здание — башня «Исеть» — введено в эксплуатацию в Екатеринбурге. В здании 52 этажа и 225 аппартаментов премиального класса, а также развитая инфраструктура, включающая спортивные, развлекательные и деловые залы, 4 подземных этажа с гаражами и техническими помещениями. Строительство было завершено в 2015 году, но 100%-ввод в строй всего комплекса состоялся в преддверии 2017 года.

В Башне «Исеть» в полной мере реализована концепция «умного здания». Микроклимат каждого отдельного помещения, в том числе настройка температуры и влажности воздуха, работа теплых полов, включение режима экономии потребления энергоносителей контролируется собственной интеллектуальной системой, управляющей также безопасностью и энергонагрузками. В самом высоком небоскребе Екатеринбурга работает многоуровневая система видеонаблюдения, охватывающая всю территорию комплекса, система контроля и управления доступом, позволяющая упорядочить доступ гостей и обслуживающего персонала к апартаментам и общественным помещениям, система видеосвязи с гостями и обслуживающим персоналом здания, система охранной сигнализации, защищающая апартаменты от проникновения посторонних лиц.

Добавим, что рядом с 52-этажной «Исетью» одновременно официально заработало еще одно высотное здание УГМК — 33-этажный небоскреб «Демидов».

Общая площадь «Демидова» 47 000 квадратных метров, в нем созданы все условия для комфортной организации бизнес-процессов. На первых этажах здания расположены переговорные, трансформирующийся конференц-зал, зона для кофе-брейка. На верхних этажах «Демидова» расположены помещения со свободной планировкой, предназначенные для размещения офисов.