Добавить статью
Города и сёла России

В Екатеринбурге сдана в эксплуатацию 52-этажная башня «Исеть»

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) сдала в эксплуатацию две высотки в центральной части Екатеринбурга — 52-этажную башню «Исеть» и 33-этажный бизнес-центр «Демидов».

209-метровое здание — башня «Исеть» — введено в эксплуатацию в Екатеринбурге. В здании 52 этажа и 225 аппартаментов премиального класса, а также развитая инфраструктура, включающая спортивные, развлекательные и деловые залы, 4 подземных этажа с гаражами и техническими помещениями. Строительство было завершено в 2015 году, но 100%-ввод в строй всего комплекса состоялся в преддверии 2017 года.

В Башне «Исеть» в полной мере реализована концепция «умного здания». Микроклимат каждого отдельного помещения, в том числе настройка температуры и влажности воздуха, работа теплых полов, включение режима экономии потребления энергоносителей контролируется собственной интеллектуальной системой, управляющей также безопасностью и энергонагрузками. В самом высоком небоскребе Екатеринбурга работает многоуровневая система видеонаблюдения, охватывающая всю территорию комплекса, система контроля и управления доступом, позволяющая упорядочить доступ гостей и обслуживающего персонала к апартаментам и общественным помещениям, система видеосвязи с гостями и обслуживающим персоналом здания, система охранной сигнализации, защищающая апартаменты от проникновения посторонних лиц.

Добавим, что рядом с 52-этажной «Исетью» одновременно официально заработало еще одно высотное здание УГМК — 33-этажный небоскреб «Демидов».

Общая площадь «Демидова» 47 000 квадратных метров, в нем созданы все условия для комфортной организации бизнес-процессов. На первых этажах здания расположены переговорные, трансформирующийся конференц-зал, зона для кофе-брейка. На верхних этажах «Демидова» расположены помещения со свободной планировкой, предназначенные для размещения офисов.

http://www.tehnoomsk.ru/node/2503

Строительство, Екатеринбург
  • exhausted1987 exhausted1987
    09.01.1711:50:53

    Когда-то давно следил за ходом строительства на известном форуме.    

    И вот, свершилось.   

    PS

    Побольше фоток бы напихали в пост, все-таки красивая башня.

    Отредактировано: exhausted1987~11:53 09.01.17
    #872823
    • Комментарий удален
    • Юрий Жолобов Юрий Жолобов
      10.01.1701:34:20

      Я так же давно наблюдаю за этой стройкой на сайте SkyscraperCity. Думаю вы там же следили. Очень там много фотоматериала. Теперь очень хочется что бы достроили сити целиком и приняли уже какую нибудь концепцию дальнейшего развития территории(вариантов не мало предложено).

      #873032
  • Nelton Nelton
    09.01.1714:11:22

    Соседний Демидов то же сдали!

    #872846
  • Nelton Nelton
    09.01.1714:17:12

    Панорама Екб-сити:

    #872849
    • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
      09.01.1716:41:40

      А поставлю плюс!   

      #872875
    • Нет аватара я свой
      09.01.1719:08:40

      спасибо за фотографии, а то новость есть. а визуальный ряд отсутствует

      Как я понимаю ЕКБ становиться столицей небоскрёбов за Уралом.

      #872915
      • A_SEVER A_SEVER
        09.01.1721:42:08

        ЕКБ становиться столицей небоскрёбов за Уралом
        Уже ей стал, высотки его «визитная карточка»!    

        Отредактировано: A_SEVER~00:40 10.01.17
        #872956
  • Нет аватара Tcheluskin
    09.01.1714:40:06

    Надеюсь, сделают смотровую площадку наверху.

    #872851
  • Нет аватара g1v2
    09.01.1717:41:07

    Радует, что не только Москва и мой Питер строятся. Если такие небоскребы и в других крупных городах возникают — значит есть спрос не них. Ну и в целом страна развивается и хорошеет.

    #872895
  • Нет аватара isya
    09.01.1719:18:32

    Наверное сейчас нахватаю минусов, но все-равно напишу.

    Я очень отрицательно отношусь к строительству небоскребов в России. Могу понять какой-нибудь Сингапур или Гонконг, где из-за отсутствия территории и перенаселенности элементарно нет места расти вширь, а можно расти только вверх, но в России то ведь место есть.

    Поэтому я считаю, что это глупое обезьянничанье, чтоб было как на «прекрасном западе», чтоб не хуже, чем у всех. Типа как Петр I в свое время табак вводил как крупное западное цивилизационное достижение, Россия этот табак до сих пор расхлебывает.

    1. Небоскребы, если их много рядом, создают невыносимые условия для нормальной жизни. Отсутствие солнца и отсутствие зелени, какие-то деревья в кадках можно выставлять на крыше или у входа летом. А так в тени ничего расти не будет, если только вокруг КАЖДОГО небоскреба не делать парковую зону достаточно больших размеров. По крайней мере в «пупе цивилизации» Манхеттене кроме Центрального парка гулять с детьми практически негде. Даже для барбекю и катания детей на велосипедах надо ездить на пароме на Губернаторский остров. И вообще там люди бегают по улицам как крысы в тоннелях. Собственно поэтому нормальные семьи с детьми там и не живут.

    Имеет ли смысл выдавливать детей из центральной части городов, где им и погулять негде, потому что кому-то приспичило понастроить высоких башен, я не уверена.

    2. Безопасность соседних зданий, если что-то случится с одним из этих небоскребов. Когда в НЙ упали башни близнецы, они разрушили еще какие-то здания рядом. По-моему существуют какие стандарты строительные, какое должно быть расстояние между домами в соотношении высота дома — расстояние. Ну вот случись что, землетрясение, взрыв, война, метеорит с неба упал… Рядом стоящие высотные здания полетят как карточный домик.

    3. Безопасность людей в самом здании в случае какой-то катастрофы. Пожар, например. Лифты не работают, на 40 этаже старушка с палочкой или какой-нибудь сердечник, которому по лестницам бегать противопоказано. Ведь не выживут.

    4. Такая скученность населения, сконцентрированного на малюсеньком клочке земли, для жилья ли, для работы, неважно, создает неимоверные транспортные проблемы, а в российских погодных условиях неизбежный транспортный коллапс зимой.

    Надеюсь, хватит у кого-нибудь все-таки ума вовремя остановиться с этим безумным строительством.

    Перенимать надо хорошие вещи, а относятся ли к ним небоскребы — очень спорный вопрос. Типа табака.

    #872921
    • de_moore de_moore
      09.01.1721:34:19

      А вы знаете что хоть Россия и большая, но для комфортного проживания человека подходят только 10% всей территории и на ней проживает треть населения, значит есть территории которые подходят средне, а есть которые вообще не подходят для проживания. Три четверти территории непригодны для сельского хозяйства. Смотря на все это в комплексе напрашивается вывод что перед человеком стоит не особенно и широкий выбор где жить. Это говорит о том, что для обеспечения комфортных условий для проживания требуются неимоверные усилия и еще большие затраты. Поэтому и стараются расселить более компактно да и еще с учетом того чтобы было что пожрать.

      2. Землетрясения происходят не абы где, поэтому небоскребы согласно этим самым стандартам строительным( СНиП называется) не строятся. Проектируются они все под местность и сейсмоустойчивость в их конструкцию всегда вносится. Вы вспоните город Спитак в Армении, небоскребов там не было, но все равно город был стерт с лица Земли. Пятиэтажки точно так же рушатся как и небоскребы, существует даже большая вероятность что небоскреб выстоит, а жилой дом нет.

      3. Небоскребы зачастую это деловые центры, там стариков бывает мало. Старики где бы пожар не случился, в небоскребе или в трехэтажном доме пристарелых, чаще всего не выживают. На то они и категория риска.

      4 Любой город миллионник страдает от транспортных проблем. Но это не от того что в нем есть высотки, а от того что плотность населения высокая

      Никто ничего не перенимает, это общемировая тенденция. Вот Канада в пример, тоже северная страна и люди там тоже компактно живут.

      #872955
      • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
        09.01.1721:48:57

        Согласен с де море , — это город и всё время думать о терактах не умно .

        В основном это не жилые помещения, а офисы, магазины и гостиницы, — продумать безопасность от пожара там можно.

        #872961
      • Нет аватара isya
        09.01.1722:10:38

        225 аппартаментов премиального класса

        Ну мы не о территории вечной мерзлоты говорим, не о Синявинских болотах и т. д., а все-таки о тех городах миллионниках, где эти небоскребы уже стали строить и преподносят это как сверхдостижение.

        И я в статье прочитала про 225 аппартамента премиального класса. Для меня апартаменты — это жилье, квартира на нормальном русском, для тех, кто не выпендривается с апартаментами (апартамент — это в американском английском обычная съемная квартира, кондоминиум — квартира в собственности, а премиальный класс — это пентхауз)

        Вокруг Екатеринбурга нет другой земли, пригодной для проживания? Если эта земля есть, она находится в частных руках и частники ее не продадут для строительства ненебоскребного жилья? В чем смысл и сакральность данного строительства?

        Строительство всех этих небоскребов в центре скорей всего будет приводить к американской городской модели и достаточно неравномерному распределению населения по зонам проживания. Деловой центр с энным количеством суперэлитного жилья для суперизбранных и площадками для вертолетов на крышах, вокруг него гетто, а за пределами городского кольца пригороды, где живет средний класс. И транспортный коллапс в час пик.

        Вы считаете, что это та модель, к которой нужно стремиться, потому что она самая лучшая и продвинутая?

        #872970
        • de_moore de_moore
          10.01.1700:31:11

          Землю таким образом экономят. Или вы сейчас хотите все застроить, а будущим поколениям в эту самую вечную мерзлоту уходить?

          Почитайте толкование слова апартаменты в русских толковых словарях, это другое обозначение.

          Словарь русского языка С. И. Ожегова

          апартаменты — большое парадное жилое помещение

          Большой энциклопедический словарь

          АПАРТАМЕНТЫ — (от французское; слово французского происхождения appartement — квартира), большое роскошное помещение.

          В Америке система проживания совсем другая, но раз уж вы решили мне экскурс в английский язык провести, апартаменты это по-русски муниципальное жилье в России(не приватизированное), кондоминимум это обычное товарищество собственников жилья, а вот на счет пентхауса вы ошиблись, петхаус чтобы быть пентхаусом обязательно должен находиться на последнем этаже дорогого и высокого здания.

          Город всегда расширяется, земля частников в случае чего выкупается или заменяется равносильным участком, но каждый клочек земли используется по максимуму. Рост города вширь, а не ввысь имеет намного большие затраты (прокладка инженерных сетей, постройка новых подстанций и т. д. и тп)

          Это не американская модель, это общечеловеческая, была бы модель получше, использовали бы ее. Вы посмотрите на спальные районы российских городов, чем вам не гетто, люди на выходные ездят на дачи, чем вам не пригород.

          Я ничего не считаю, я выхожу на объект, строю и перехожу на новый, я строитель.

          А вот выбором оптимальной модели развития городов занимаются компетентные люди с высшим профильным образованием и вот они точно лучше чем вы и я знают как поступить

          #873019
          • Нет аватара isya
            10.01.1700:58:58

            «В Америке система проживания совсем другая"

            Я лично была в так называемом элитном жилье на Манхеттене — ВНУТРИ. Элитное жилье там только пентхаузы. На нижних этажах очень приличных и дорогих зданий народ живет практически в коммунальных квартирах, менеджеры магазинов и банков спят на двухярусных кроватях по двое в спальне, а иногда в гостинной на надувном матрасе за шторкой угол снимают.

            Кстати, попробуйте поискать на youtube какие-нибудь видео квартиры на Манхеттене изнутри. Ну чтоб какой-нибудь русский похвастался, как он живет тыщи за 1.5- 2 в месяц в каких условиях.

            Не найдете. Не постит народ такого, боится, что над ним смеяться будут.

            Да, Манхэттену расширяться некуда.

            P. S. Общечеловеческая модель меня просто напугала. Это что-то вроде общечеловеческих ценностей? Ну типа у геев больше прав и т. д.

            Отредактировано: isya~01:00 10.01.17
            #873023
            • de_moore de_moore
              10.01.1701:44:15

              Уважаемая, вы плавно так перешли к вопросу о том как люди на манхеттене живут. Объясните мне тупому деревенщине какая связь между их коммуналками и высоткой в Екатеринбурге?

              Общечеловеческая модель это бизнес-центр, спальные районы и частный пригород, это общий подход к развитию.

              Зачем вы приводите в пример крупнейшую городскую агломерацию на земле, большая часть которой это острова и сравниваете ее с Москвой или Екатеринбургом. Ну строят Москву-Сити, теперь по вашему где-то в московской двушке люди штабелями долны начать укладываться?

              А геев вообще непонятно зачем сюда приплели

              #873034
              • Нет аватара isya
                10.01.1702:13:31

                Я говорю на перспективу. От нью йоркских каменных джунглей еще Маяковский, Ильф и Петров плевались. Целый век прошел, понятно уже, какие проблемы эти джунгли создают, уже можно как-то эти проблемы обойти, исходя из чужого опыта.

                Пока еще вот на сегодняшний день эти сититауны не создали необратимых проблем, хотя ненеобратимых уже насоздавали. Но если они станут неким трендом и их строительство и расширение будет определятся людьми типа, ну Улюкаева, например, за взятки, то гетто в этих городах обеспечены лет через 10-15. И жить там будут отнюдь не гастарбайтеры.

                Я поэтому с табаком и сравнила. Не все нужно тупо перенимать, особенно с запада, как бы это «общечеловечески» не продвигалось.

                А вообще нужен закон, на такое-то количество построек такое то количество зелени в городах. И что бы все постройки были не архитектурные, а архитектурно-ландшафтные, пусть даже и стандартные.

                Иначе в будущем здоровых людей в городах не будет. Будут одни больные.

                P. S. Геев прилепила, потому что они из разряда общечеловеческих ценностей, которые в странах развитых сититаунов упорно и планомерно навязываются.

                Отредактировано: isya~02:14 10.01.17
                #873041
                • Нет аватара fales
                  10.01.1708:35:45

                  А вообще нужен закон, на такое-то количество построек такое то количество зелени в городах. И что бы все постройки были не архитектурные, а архитектурно-ландшафтные, пусть даже и стандартные.

                  Срвершенно правильно, но с точки зрения «зелени» небоскребы как раз оптимальный вариант, поскольку позволяют сконцентрировать жилье или офисы на очень малой площади. Высвободившуюся территорию можно отдать под леса и парки.

                  А вот одноэтажная застройка больших городов — действительно губительна

                  Отредактировано: fales~08:45 10.01.17
                  #873069
                  • Антон Смоленский Антон Смоленский
                    10.01.1710:14:20

                    =)

                    На первом фото Гонконг.

                    Надеюсь не надо рассказывать про то как живет народ в Гонконге в таких домах — уже полно этой информации в интернете. А вживую эту муравейники смотрятся просто кошмарно — просто был там не один раз. Вот это клевое зеленое место — это пик Виктория — фото скорее всего сделано с трамвая, там в принципе дом не построить, хотя кое где они умудрились многоэтажки прям на склонах влупить. Вот две ближайших так и стоят на наклонной плоскости.

                    Или почитайте про Walled City в том же Гонконге — его правда сровняли с землей уже — но пример поучителен.

                    А вот «губительное» второе фото, когда там внутри находишься я не сверху смотришь выглядит так:

                    И что тут страшного?

                    Отредактировано: Антон Смоленский~10:17 10.01.17
                    #873078
                    • Нет аватара fales
                      10.01.1710:20:27

                      То что бесконечные кварталы одноэтажных домов (если это крупный город) занимают огромную площадь. Без постоянного использования машины, в таких местах вообще жить невозможно. Про леса, парки и пр. в шаговой доступности можно забыть

                      А качество жизни с небоскребами никак не связано — в небоскребах можно (при желании) разместить и коммуналки, и квартиры класса люкс.

                      #873080
                      • Антон Смоленский Антон Смоленский
                        10.01.1710:26:52

                        Ну и хрен с ними — пускай занимают. Почему в США люди могут жить в собственных домах — а мы нет. И с природой у них все норм — на порядок лучше чем у нас. У нас вот белки, олени и еноты с ежами не бегают по улицам. А у них — бегают, и это круто. Не круто правда когда медведи бегать начинают — это уж черезчур. Или спросите у жителей подмосковных таунхаусов и коттеджей — хотели бы они переехать внутрь МКАД? Да ни за какие коврижки.

                        Человек должен жить в доме, а не в бетонной клетушке с незнакомыми людьми над головой, под ногами и со всех сторон. Такое убогое проживание, во многом формирует не менее убогое самосознание.

                        Отредактировано: Антон Смоленский~10:31 10.01.17
                        #873083
                        • Нет аватара fales
                          10.01.1710:43:12

                          Почему в США люди могут жить в собственных домах — а мы нет

                          Мы тоже можем. В Петербурге можно купить квартиру в городе, а можно купить/построить собственный дом за городом, стоить это будет соизмеримые деньги. Подавляющее большинство предпочитает приобрести квартиру в городе.

                          Если (гипотетически) дать людям выбор: жить в комфортабельной квартире в небоскребе, в 20 минутах езды на метро до работы,

                          или же жить в комфортабельном собственном доме, в полутора часах езды на машине до работы

                          большинство выберет жизнь в небоскребе. Дело будет не только в работе, но и в доступности всего остального (магазины,кино, школа, парк…) А наилучший вариант в России — квартира в городе + дача на выходные и отпуск.

                          И с природой у них все норм — на порядок лучше чем у нас.

                          Это явно не так. В Канаде — возможно, но точно не в США

                          Отредактировано: fales~10:54 10.01.17
                          #873088
                          • Комментарий удален
                  • tm tm
                    10.01.1719:06:39

                    А вот одноэтажная застройка больших городов — действительно

                    губительна

                    Потому что не надо лепить одноэтажные дома друг к другу стена к стене, как на вашем фото. Даже советские участки по шесть соток вполне позволяли иметь рядом с домом несколько плодовых и декоративных деревьев и кустарников, более-менее ухоженный газон и клумбы с цветами. А где вы это все предлагаете сажать в многоэтажном доме — на лестничной клетке? Парки, скверы — это все теория, в реальности же у нас, увы, любой случайно сохранившийся в многоэтажном районе зеленый пятачок со временем захватывается либо под парковку, либо под торговый центр.

                    #873295
                    • Антон Смоленский Антон Смоленский
                      10.01.1721:17:43

                      Да можно даже и лепить, если делать это со вкусом.

                      Сан-Франциско:

                      Кстати в Сан-Франциско на пирсе живут морские котики в огромных количествах. И бобры. Это к вопросу о природе.

                      Отредактировано: Антон Смоленский~21:19 10.01.17
                      #873360
                      • Макс Южный
                        10.01.1721:53:01

                        Где как; в США три тысячи земель, загрязнённых свинцом, не говоря уже о вреде природе, которое за последние десятилетие принесло развитие добычи нефти и газа способом разрыва пород водой в смеси с ядовитыми присадками.

                        (Что, впрочем, не отменяет возможности того, что у нас с природой всё равно запущено дело куда сильнее.)

                        #873380
        • Alexander Beloff Alexander Beloff
          10.01.1711:26:18

          Апартамент — это не просто жилье. Это жилье, в котором нельзя прописаться. В остальном верно, екатовцы уплотнили застройку по самое небалуй, испортили исторический центр высотками, а теперь радуются, что у них как они утверждают «самый компактный миллионник». А на деле он самый «утрамбованный» миллионник. Отсюда и пробки адовые, и гнетущая темнота и серость

          #873108
          • Антон Смоленский Антон Смоленский
            10.01.1713:52:54

            Прописка — это ерунда.

            А вот не ерунда в апартах то — что они не подлежат регламентированию по нормам квартир. То есть у Вас там может быть холодно, может быть плохая вентиляция и прочее — и никакие инстанции Вам с этим не помогут, потому что в этом жилье и не обязано быть нормальное отопление, вентиляция и прочее.

            Ну и требований по инфрастуктуре к таким проектам тоже не предъявляется.

            #873153
    • Нет аватара Alpha-Omega
      09.01.1721:55:23

      со всем согласен, кроме этого

      3. Безопасность людей в самом здании в случае какой-то катастрофы. Пожар, например. Лифты не работают, на 40 этаже старушка с палочкой или какой-нибудь сердечник, которому по лестницам бегать противопоказано. Ведь не выживут.

      лифты в таких зданиях работают по время пожара (для пожарных правда, которые спасут всех, кто не сможет спуститься по лестнице), обеспечена безопасная эвакуация людей. Есть зоны безопасности для маломобильных групп населения.

      Читайте ФЗ № 123.

      #872964
      • Нет аватара isya
        09.01.1722:14:44

        Вот не так уж и давно был пожар в большом небоскребе где-то в Дубае или близко, в тех краях. Что-то я припоминаю про фейерверк в качестве причины. Так там вроде люди из окон прыгали, лифты никакие не работали.

        #872974
        • Нет аватара Alpha-Omega
          09.01.1722:42:23

          По данным властей Дубая, в результате пожара в фешенебельном отеле погиб один человек, у которого случился сердечный приступ в ходе эвакуации.

          лифты никакие не работали

          откуда такая информация?

          ps. лифты не предназначены для эвакуации людей в случае пожара. Для этого есть лестницы, безопасный путь эвакуации по которым обеспечивается строительными конструкциями, имеющими определенный предел огнестойкости. А так же противодымной вентиляцией, не дающей дымовым газам проникать на лестницы для эвакуации.

          #872989
          • tm tm
            10.01.1719:38:16

            Это все замечательно, если не принимать в расчет обычное разгильдяйство. Иначе надо сразу заранее предполагать, что в момент пожара:

            — проходы в здании будут завалены всяким хламом и отделаны дизайнерскими легкогорючими материалами

            — пожарный выход будет перегорожен решеткой и закрыт на замок

            — лифты не будут работать

            — подъезд для пожарных машин будет занят припаркованными личными автомобилями

            — длина их лестниц окажется недостаточной для эвакуации с нужной высоты

            — находящиеся в здании люди будут не в курсе того, как им выходить из здания при пожаре

            — акты проверки здания пожарной инспекцией окажутся фальшивыми

            Все перечисленное — не плод моей больной фантазии, а реальные факты, выяснившиеся в результате расследования пожара в здании Сбербанка во Владивостоке в 2006 году.

            #873312
            • Нет аватара Alpha-Omega
              10.01.1721:37:21

              проходы в здании будут завалены всяким хламом и отделаны дизайнерскими легкогорючими материалами

              коридоры отделываются негорючими материалами. См. строительные нормативы

              лифты не будут работать

              прям все лифты? В зданиях выше 28 метров должно быть в обязательном порядке как минимум 2 лифта. У одного из которых электроснабжение по 1 категории, а поэтому ему пофиг на все. Работоспособность механизмом ес-но должна быть обеспечена управляющей организацией. А все что ниже 28 достает пожарная лестница если что.

              подъезд для пожарных машин будет занят припаркованными личными автомобилями

              как и тротуары. Мудаки забивают своими машинами все свободное пространство.

              находящиеся в здании люди будут не в курсе того, как им выходить из здания при пожаре

              Пути эвакуации помечаются специальными знаками.

              акты проверки здания пожарной инспекцией окажутся фальшивыми

              ну это уже проблема коррупции в стране. Опять же мудаков слишком много.

              #873372
      • Антон Смоленский Антон Смоленский
        10.01.1713:46:24

        Всех кто живет выше 8 этажа — пожарники называют смертниками.

        Просто лестница пожарной машины выше не дотягивается.

        #873149
        • Макс Южный
          10.01.1721:58:10

          В Москве и Екатеринбурге уже так не называют, так как там закуплены машины с особо длинными лестницами как раз для высоток. В СПб таких вроде пока ещё нет, но, предполагаю, появится со строительством высотных зданий (надеюсь, помимо башни «Газпромнефти» больше делать не станут)

          #873384
    • Human RS Human RS
      10.01.1700:20:28

      Все так, вот только Манхэттен как и другие даунтауны в прочих мегаполисах мира все-таки бизнес кварталы, а не жилая зона, отсюда говорить про отдых с детьми в таких местах не имеет смысла.

      Отредактировано: Human RS~00:21 10.01.17
      #873014
      • Нет аватара isya
        10.01.1700:47:13

        Нет, не бизнес-кварталы.

        Я могла бы написать про даунтауны в куче других городов в США, особенно тех, где в центре есть университеты и поэтому куча жилья как минимум для студентов.

        Но просто Манхэттен у всех на слуху, и туда больше всего туристов ездит, расписывая прелести пребывания и путая туризм с эмиграцией. Плюс конкретно я на Манхэттене ходила с риелтером и наблюдала своими глазами качество жилья, которое не преимум класс пентхауз для миллионеров. Плевалась — не то слово. В жутком шоке была.

        Там на Манхэттене детские сады есть и школы, на крышах у них спортивные площадки типа баскетбольного корта, больше детям играть особо негде, кроме Центрального парка конечно. Кстати, верхняя часть Манхэттена на карте — это Гарлем, и этот Гарлем огибает верхнюю часть Центрального парка. И этот же Гарлем находится в блоке от крайне известного Колумбийского университета.

        Мне было бы очень жаль, если бы Москва и Екатеринбург начали бы развиваться в этом же направлении.

        #873021
    • Нет аватара alex1664
      10.01.1701:11:09

      У меня так же вызывает двоякие эмоции. Свердловск — мой родной город. На последнем снимке здание слева (с синими просветами) бывшее здание обкома партии. Строил его в стройотряде. Вся эта территория была застроена до революции купеческими домами-усадьбами. Многие — памятники архитектуры. Классический уральский стиль, в два этажа. Первый каменный, второй деревянный с резьбой. Практически сплошная зелень. Давно уже под нож все пошло   

      Между прочим Макаровский мост через пруд, что внизу, в аварийном состоянии. А без него город — пробка вечная.

      В Е-бурге надо было строить отдельный даунтаун в километров 15 западнее. Это сейчас уже внутри кольцевой. Прямо на границе Европы-Азии, Как Стамбул   .

      Отредактировано: alex1664~01:13 10.01.17
      #873028
      • goryachee_leto goryachee_leto
        10.01.1702:02:22

        Строил его в стройотряде. Вся эта территория была застроена до революции купеческими домами-усадьбами. Многие — памятники архитектуры. Классический уральский стиль, в два этажа. Первый каменный, второй деревянный с резьбой. Практически сплошная зелень. Давно уже под нож все пошло

        Количество народа выросло с дореволюционных времен, а земли пригодной не стало больше, а топить усадьбы — это недешево.

        После революции в этих домах наверняка коммуналки были?

        В Уфе с 29 декабря по 8 января шел почти беспрерывно снег — было тепло, почти плюс, но замело почти все. Как жить в коттедже на расстоянии в 20-30 км? Ехать будешь часа 3-4.

        Ладно еще праздники были.

        #873039
    • Михаил Иванов Михаил Иванов
      10.01.1701:11:22

      Согласен с Вами.Но «понты дороже денег» и, вероятно, одну две высотки в городе (просто для красоты) иметь можно.

      #873029
    • Vladislav Kholkin
      10.01.1718:18:26

      Пожар, например

      Ну в небоскребе ты заперт в коробке и никуда не деться как бежать вниз. Сильно сомневаюсь что с постройкой данного здания в пожарной части закупались новые пожарные машины предназначенные для иных условий, а не пожара в пятиэтажке. Можно ждать повторения «Хромой лошади», только после все зашевелятся и осознают проблему безопасности.

      #873277
  • Max Omelchenko Max Omelchenko
    10.01.1703:44:12

    Господи ,что за бред вы несете…

    Я уже много лет просматриваю этот сайт, но первый раз пришлось зарегестрироваться и ответить, потому ,что не могу смотреть на этот бред.

    В двух словах… большие небоскебы ,как эти = больше ВВП(ВРП) = более комфортные условия для жизни людей вот и всё.

    #873043
    • exhausted1987 exhausted1987
      10.01.1704:09:24

      Самое главное, их не за госсчет строят. Если они «растут» в городах, значит это надо бизнесу, значит экономика позволяет.

      #873047
    • Нет аватара zengo
      10.01.1707:48:33

      Закон жизни, тот кому нечего сказать громче всех пытается кричать   

      #873063
  • Михаил Корчемаха Михаил Корчемаха
    10.01.1703:58:23

    Написали что 33 этажный небоскреб Демидов. Я может чего-то не знаю, но думал что небоскребами считаются здания от 40 этажей и выше.

    #873045
    • exhausted1987 exhausted1987
      10.01.1704:07:19

      По этажам никогда не считают, в равновысотных домах их может быть сильно разное количество.

      Небоскребами называют здания высотой от 100, 150 или 200 метров, везде по разному. Демидов — 133 метра. Исеть — 209.

      Демидов:

      Отредактировано: exhausted1987~04:10 10.01.17
      #873046
    • Nikolay Nikolay
      10.01.1715:29:27

      Демидов — это просто такая небольшая пристройка к Ельцин-центру. На фотографии выше виден переход ;)

      #873199
  • exhausted1987 exhausted1987
    10.01.1704:18:21

    И не будем забывать и о другой достопримечательности Екатеринбурга, небоскребе Высоцкий (188 м), построенным в 2011 году. Расположен он не в т. н. Екатеринбург-Сити, потому на фотографиях выше его нет.

    #873048
  • Марк Безродный Марк Безродный
    10.01.1710:33:10

    Да ладно вам тут ругаться.

    я вот хочу жить в частном доме за городом. а сын хочет только в центре в многоэтажке

    #873085
  • Нет аватара Веревичев
    10.01.1713:50:11

    Поддержу госпожу isya. Она знает, что говорит. В СПб строятся аналогичные здания и они мало того, что плохо вписываются в общую архитектуру, но еще и являются просто генератором проблем. Около них дороги постоянно в пробках потому, что все едут на работу в это здание и вечером с работы. Если оно обшито по модной ультрасовременной технологии — стеклом. Это еще один минус. В нем отражается все что находится вокруг, отчего искажается вся его геометрия (как окраска у военной техники). Летом возле них находится невозможно потому, что стекла отражают лучи солнца и температура резко растет. Ночью включают свет в помещении и прекрасно видно чем занимаются сотрудники в неурочное время. Я уже молчу о необходимости реконструкции коммуникаций, которые ни разу не дешевые. Сам одно время жил в так называемых «Каменных джунглях» Очень похожих на фото из Китая. Это север города (Парнас,Девяткино). Убежал с этиго места привеликим удовольствием. Нижние этажи никогда света белого не видят. Приходится включать свет в квартире и днем и ночью. В окно видно только стену соседнего здания с вереницей окон напоминающий «бойницы». В таких домах верхние этажи даже дороже стоят. Деревья не приживаются. Тут солнца и так мало. Часто ходишь без настроения, а у меня его воруют «супер — пупер — мега умные и талантливые» архитекторы. Стремящиеся из маленького куска земли выжать максимум. От такой застройки резко растет плотность населения. Постоянные пробки, от которых ты всегда раздражен.

    Но это еще не все. Их внешний вид вызывает тоску и уныние. Посмотрите на фото новой многоэтажки с точки человека стоящего на земле. Это здание абсолютно не привлекательно и имеет уродливый фасад. Оно и не лаконично и не помпезно. Ужасное серое уныние.Что в нем симпатичного? Чему вы радуетесь?

    #873150
    • Vladislav Kholkin
      10.01.1718:28:18

      Да, Парнас тот еще «шедевр» архитекторов. Одинаковые дома на 24-28 этажей и все в одном цвете. Жил на 14 этаже, но солнца все-равно не видел, только здание напротив и болото… А проблема с парковкой — бесценна!

      Отредактировано: Vladislav Kholkin~18:30 10.01.17
      #873283
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru