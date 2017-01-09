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Армия и Флот

Сибирские связисты ЦВО получили около десяти командно-штабных машин

Подразделения связи Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Сибири, получили по Гособоронзаказу порядка 10 новейших командно-штабных машин Р-149АКШ-1 на базе автомобиля КамАЗ-4320.

Новые машины позволяют устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы. В них значительно улучшена эргономика, внутри стоит система кондиционирования воздуха и обогрева, предусмотрены удобные места для работы и отдыха.

Автоматизированные рабочие места позволяют военнослужащим успешно решать задачи по формированию и выдаче сигналов боевого управления, сбору и обработке информации о выполнении поставленных задач, изменениях оперативно-тактической обстановки, боевого состава своих войск и сил противника.

http://vpk-news.ru/news/34612

Р-149АКШ-1, КамАЗ-4320.
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