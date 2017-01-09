НПК «Системы прецизионного приборостроения» поставили во Вьетнам мобильные станции «Сажень-ТА»
Четыре мобильные станции «Сажень-ТА», предназначенные для визуальных измерений при испытаниях ракетного вооружения, поставлены и развернуты во Вьетнаме российским предприятием НПК «Системы прецизионного приборостроения».
Российские специалисты также обучили вьетнамских коллег работе с оборудованием и приняли участие в пусках объектов наблюдения на полигоне эксплуатации.
«Проведены монтажно-наладочные работы и введены в эксплуатацию четыре комплекта видеотеодолитных поста 14Ш27 (мобильная оптико-электронная система «Сажень-ТА»)", — говорится на сайте предприятия.
Российские специалисты также обучили вьетнамских коллег работе с оборудованием и приняли участие в пусках объектов наблюдения на полигоне эксплуатации. Мобильные системы для внешнетраекторных измерений «Сажень-ТА» обеспечивают измерение дальности и угловых координат целей в видимом и инфракрасном диапазонах. Кроме того, они предназначены для регистрации фаз полета целей.
- Светозаров Иван
- 09.01.201717:34
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09.01.1719:29:00
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