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Экспорт

НПК «Системы прецизионного приборостроения» поставили во Вьетнам мобильные станции «Сажень-ТА»

Четыре мобильные станции «Сажень-ТА», предназначенные для визуальных измерений при испытаниях ракетного вооружения, поставлены и развернуты во Вьетнаме российским предприятием НПК «Системы прецизионного приборостроения».

Российские специалисты также обучили вьетнамских коллег работе с оборудованием и приняли участие в пусках объектов наблюдения на полигоне эксплуатации.

«Проведены монтажно-наладочные работы и введены в эксплуатацию четыре комплекта видеотеодолитных поста 14Ш27 (мобильная оптико-электронная система «Сажень-ТА»)", — говорится на сайте предприятия.

Российские специалисты также обучили вьетнамских коллег работе с оборудованием и приняли участие в пусках объектов наблюдения на полигоне эксплуатации. Мобильные системы для внешнетраекторных измерений «Сажень-ТА» обеспечивают измерение дальности и угловых координат целей в видимом и инфракрасном диапазонах. Кроме того, они предназначены для регистрации фаз полета целей.

http://tass.ru/armiya-i-opk/3927719

"Сажень-ТА"
  • Samboris Samboris
    09.01.1719:29:00

    Отлично!

    Это третья по счету КОС зарубежного сегмента сети измерительных станций ГЛОНАСС

    Недавно в ЮАР вторую запустили

     http://sdelanounas.ru/blogs/88370/ 

    Отредактировано: Samboris~19:31 09.01.17
    #872923
    • Нет аватара Maggey
      10.01.1713:10:28

      Хм название одинаковое, но по моему та что в ЮАР предназначена для измерения параметров КА, а эта для измерения пааметров полета ракет то есть полигонный комплекс.

      #873135
  • Игорь Эйдельман Игорь Эйдельман
    10.01.1705:27:44

    gut

    Карашо.

    Нужно подсаживать наших друзей на наше оборудование.

    #873056
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