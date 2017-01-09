Добавить статью
Армия и Флот

ВКС России получили пять станций «Небо-М»

Воздушно-космические силы России в прошедшем году получили пять радиолокационных станций «Небо-М», которые уже заступили на боевое дежурство. На данный момент на вооружении находятся 10 таких комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, в 2016 году войска получили РЛС «Подлет-К1», которые не имеют аналогов в мире. Всего на боевом дежурстве по противовоздушной обороне столицы находятся более 30 новейших станций «Подлет-К1» и «ВВО» («Всевысотный обнаружитель») — они способны обнаруживать больше 200 целей разных классов.

«Небо-М» — мобильный радиолокационный комплекс, призванный обнаруживать самолеты, вертолеты и баллистические ракеты, в том числе и летательные аппараты, построенные по технологии «Стелс», на средних и больших высотах

http://izvestia.ru/news/656306

"Небо-М"
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Sergio Buk Sergio Buk
      09.01.1720:55:57

      А на мой взгляд нужно делать столько, сколько можно сделать и при этом не порваться. А то Калибров мало делает, того мало, другого мало, третьего совсем мало. А если все хотелки да в огромных количествах? Сколько получается, столько и делается. Все и равномерно. Все для фронта, все для победы — на войне, а пока идет больше информационная война.

      Отредактировано: Sergio Buk~20:59 09.01.17
      #872941
    • Нет аватара monarch
      09.01.1721:07:46

      Очень мало производим РЛС. Пять в год это как-то смешно

      Вы почитайте, что такое «Небо-М», прежде чем скоропалительные выводы делать.

      Во-первых речь идет о РЛ-комплексе, а в оный комплекс входит далеко не одна РЛС.

      Точнее их три: метровый, дециметровый и сантиметровый модуль.

      + модуль управления.

      Во-вторых Ваш покорный слуга (не смотря на некоторые имеющиеся познания в теме ВТ в целом и ВТ НАТО в частности) затруднится привести НАТОвский аналог данной системы   .

      В-третьих это далеко не единственный комплекс, имеющий метровые/дециметровые/сантиметровые РЛС поступающий сейчас на вооружение ВС РФ (как в виде отдельных РЛК, так и в составе ЗРК).

      Просто 55Ж6М самый мощный и многофункциональный (из мобильных), это да.

      Делали и доводили его конечно очень долго, но это другой вопрос (тем более, что наконец довели).

      #872948
    • Нет аватара foxkeys
      09.01.1722:23:00

      Оно, конечно, всегда хочется больше…

      Но реально — комплексов такой дальности шибко много-то и не нужно.

      600км номинальная дальность. Надо полагать — реальная даже побольше.

      И никто не отменяет стратегические Воронежи и (условно) тактические С300/400/500 — кои делаются десятками и имеют дальности тоже порядка 600км.

      У них разное назначение, конечно. Но работатают-то все вместе.

      И, да, аналогов реально не имеют. Другое дело — что НАТО они не шибко-то нужны. Стелсы есть только у амеров — и им совсем не нужно, чтобы «союзники» имели средства обнаружения для них.

      А защищать сами штаты от стелс — нафиг не надо. Их расстояние защищает. Это _их_ ракеты и самолеты у нас на границах. А не наши там…

      #872979
      • Нет аватара Maggey
        10.01.1708:20:11

        Стратегические Воронежы предназначены только для обнаружения МБР потому что они надгоризонтные. Вот стратегическая загоризонтная РЛС Контейнер очень нужна так как она обнаруживает даже взлетающие ЛА и на расстоянии примерно 3000 км, но ее достраивают и в войсках всего одна. Нужна такая РЛС на востоке для контроля Китая и Японии учитывая ситуацию с Курилами.

        Отредактировано: Maggey~08:20 10.01.17
        #873068
        • Максим Рожков Максим Рожков
          10.01.1720:19:19

          Нужна такая РЛС на востоке для контроля Китая и Японии

          Контейнер — штука мегакрутая. Но и мегадорогая как в постройке, так и в обслуживании. В восточном направлении она пока не нужна. Как только в Южной Корее начнут ПРО разворачивать, тогда можно будет подумать. Хотя тоже спорно. С востока нас расстояния защищают. У штатов нет настолько дальнобойных крылатых ракет, чтобы даже до Урала достать. А Владик с окрестностями можно и подсолнухом/небом и с-х00 защитить.

          Отредактировано: Максим Рожков~20:21 10.01.17
          #873332
    • Нет аватара Иванушка
      10.01.1714:14:58

      Maggey, на мой взгляд сообщения таких как в ы, не нужно публиковать! К вашему не достатку знаний: Первоочередное нужно перекрыть «голову» т.к. она отвечает за все тело, если в ы, этого не понимайте то мне вас жали и мои соболезнования…

      #873158
      • Макс Южный
        10.01.1722:03:25

        Иванушка, не сердись на Магги, она не со зла же, а из боления душою за благополучие России (хотя, судя по имени, она из какой-то англоязычных стран ;).

        #873388
  • Комментарий удален
  • Нет аватара WohaAhow
    10.01.1713:51:08

    По официальным данным в 2016 году Вооруженным силам России поставлено 74 РЛС и РЛК, из них 5 РЛК «Небо-М» и более 10 РЛС «Подлет-К1»

    #873151
    • Нет аватара sivuch
      10.01.1719:36:58

      Вот тут неплохо бы уточнить ,о каких РЛС и РЛК идет речь .Если о более-менее крупных ,типа Неба всех пород (СВУ ,вроде бы ,тоже поставляют ),Ниобия ,Подлета ,Сопок (хоть они и двойного назначения ),Каст -это одно .Но мелочь ,типа Гармони сама по себе требуется во многих десятках экземплярах. Оводы и Сборки устарели ,да они и не во всех дивизиях были.

      Отредактировано: sivuch~19:37 10.01.17
      #873310
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru