ВКС России получили пять станций «Небо-М»
Воздушно-космические силы России в прошедшем году получили пять радиолокационных станций «Небо-М», которые уже заступили на боевое дежурство. На данный момент на вооружении находятся 10 таких комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Кроме того, в 2016 году войска получили РЛС «Подлет-К1», которые не имеют аналогов в мире. Всего на боевом дежурстве по противовоздушной обороне столицы находятся более 30 новейших станций «Подлет-К1» и «ВВО» («Всевысотный обнаружитель») — они способны обнаруживать больше 200 целей разных классов.
«Небо-М» — мобильный радиолокационный комплекс, призванный обнаруживать самолеты, вертолеты и баллистические ракеты, в том числе и летательные аппараты, построенные по технологии «Стелс», на средних и больших высотах
- Светозаров Иван
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