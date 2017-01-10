Поставка войсковых комплексов ПВО в 2016

В прошедшем году Сухопутные войска получили два бригадных комплекта зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и «Бук-М2».



Самоходные огневые установки 9А317 зенитной ракетной системы 9К317 «Бук-М2», 2016 год

Один из бригадных комплектов (2-3 дивизиона «Бук-М3») по всей вероятности поступил на вооружение свежесформированной бригады в Ростовской области.

Второй бригадный комплект (3 дивизиона ЗРК «Бук-М2») был передан 35 зенитной бригаде ПВО Восточного военного округа, которая дислоцируется в Бурятии.

Характеристики ЗРК «Бук-М3» значительно улучшены по сравнению с прежней версией.

Во-первых, возимый боекомплект ракет в составе дивизиона существенно увеличен, что значительно повышает боевую эффективность комплекса при отражении массированного налета средств воздушного нападения. На каждой самоходной огневой установке вместо 4 готовых к бою ракет размещается 6, а на каждой пусковой установке вместо 8 до 12 ракет.

Во-вторых, ЗРК «Бук-М3» существенно увеличены зоны поражения всей номенклатуры целей от аэродинамических до тактических и крылатых ракет, повышена помехозащищенность, живучесть и надежность комплекса.

Для ЗРК «Бук-М3» разработана и изготавливается совершенно новая ракета 9М317М. В отличие от ракеты 9М317 комплекса «Бук-М2» ее тактико-технические характеристики увеличены практически вдвое, и значительно повышены показатели по поражению тактических баллистических и крылатых ракет.

Существенно выросла вероятность поражения цели одной ракетой, достигнув для аэродинамических целей величины в 0,99. У «Бук-М2» она равна 0,95.

Также в СВ поступило два дивизионных комплекта ЗРК «Тор-М2» и два «Тор-М2У».



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Два поставленных в 2016 году дивизионных комплекта ЗРК «Тор-М2У» производства ИЭМЗ «Купол» получили 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия Западного военного округа (Московская область) и 5-я отдельная гвардейская танковая бригада Восточного военного округа (Бурятия).

Соединения, в которые были поставлены первые комплекты ЗРК «Тор-М2», пока что не назывались.

Главной отличительной особенностью комплекса «Тор-М2» является возможность вести огонь на ходу без остановок. Боекомплект боевой машины ЗРК «Тор-М2» составляют 16 новых зенитных управляемых ракет 9М338К.