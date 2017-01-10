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Армия и Флот

Поставка войсковых комплексов ПВО в 2016

В прошедшем году Сухопутные войска получили два бригадных комплекта зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и «Бук-М2».

  • Самоходные огневые установки 9А317 зенитной ракетной системы 9К317 «Бук-М2», 2016 год
  • Самоходные огневые установки 9А317 зенитной ракетной системы 9К317 «Бук-М2», 2016 год

Один из бригадных комплектов (2-3 дивизиона «Бук-М3») по всей вероятности поступил на вооружение свежесформированной бригады в Ростовской области.

Второй бригадный комплект (3 дивизиона ЗРК «Бук-М2») был передан 35 зенитной бригаде ПВО Восточного военного округа, которая дислоцируется в Бурятии.

Характеристики ЗРК «Бук-М3» значительно улучшены по сравнению с прежней версией.

Во-первых, возимый боекомплект ракет в составе дивизиона существенно увеличен, что значительно повышает боевую эффективность комплекса при отражении массированного налета средств воздушного нападения. На каждой самоходной огневой установке вместо 4 готовых к бою ракет размещается 6, а на каждой пусковой установке вместо 8 до 12 ракет.

Во-вторых, ЗРК «Бук-М3» существенно увеличены зоны поражения всей номенклатуры целей от аэродинамических до тактических и крылатых ракет, повышена помехозащищенность, живучесть и надежность комплекса.

Для ЗРК «Бук-М3» разработана и изготавливается совершенно новая ракета 9М317М. В отличие от ракеты 9М317 комплекса «Бук-М2» ее тактико-технические характеристики увеличены практически вдвое, и значительно повышены показатели по поражению тактических баллистических и крылатых ракет.

Существенно выросла вероятность поражения цели одной ракетой, достигнув для аэродинамических целей величины в 0,99. У «Бук-М2» она равна 0,95.

Также в СВ поступило два дивизионных комплекта ЗРК «Тор-М2» и два «Тор-М2У».

  • 9nhO2
  • 9nhO2

Два поставленных в 2016 году дивизионных комплекта ЗРК «Тор-М2У» производства ИЭМЗ «Купол» получили 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия Западного военного округа (Московская область) и 5-я отдельная гвардейская танковая бригада Восточного военного округа (Бурятия).

Соединения, в которые были поставлены первые комплекты ЗРК «Тор-М2», пока что не назывались.

Главной отличительной особенностью комплекса «Тор-М2» является возможность вести огонь на ходу без остановок. Боекомплект боевой машины ЗРК «Тор-М2» составляют 16 новых зенитных управляемых ракет 9М338К.

http://bmpd.livejournal.com/2366970.html

ЗРК, ПВО, "Бук", "Тор"
  • Георгий Свиридов Георгий Свиридов
    10.01.1715:13:52

    Все отлично. Но вот вопрос что с поставками С-350Витязь? Это тоже ПВО среднего радиуса действия и он как-раз должен был заменить Бук М2. Но вот как он будет соотносится с Бук М3? Кто знает? Бук М3 будет в составе ПВО общевойсковых соединений, а С350 будет поставятся в части ВКС? Я прав или как-то по другому? Ну это я так сделал вывод потому что у Бука гусеничное шасси, а у С-350 колесное.

    #873182
    • Юрген Юрген
      10.01.1715:20:27

      Так понимаю, «Витязь» будет объектовой ПВО на замену С-300ПМ.

      Получится такая линейка:

      — С-400 — большая дальность

      — С-350 — средняя дальность

      — Панцирь- малая дальность

      #873189
      • Георгий Свиридов Георгий Свиридов
        10.01.1715:55:44

        ну тогда да я значит прав. Витязь будет идти в части ПВО ВКС. А в ПВО сухопутных войск будет идти С-300 В, Бук М3, Тор и Тунгуска, ну и ПЗРК.

        #873213
        • Юрген Юрген
          10.01.1716:21:41

          Точно. Только «Тунгуска» в войска больше не идет, обходятся ремонтом имеющихся машин.

          #873229
      • Нет аватара flagmin
        10.01.1719:52:14

        «Витязь» пойдет на замену С-300ПС. На замену С-300ПМ — С-400.

        #873316
  • alex4spb alex4spb
    10.01.1715:23:29

    Бук-М3

    #873192
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