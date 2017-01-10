В Можгинском районе Удмуртской Республики открыта новая молочная ферма

6 января 2017 года в деревне Большие Сибы Можгинского района открыта первая в республике в наступившем 2017 году новая молочная ферма.

Возведенный в СПК «Держава» объект предназначен для содержания 404 голов коров.

В настоящий момент дойное стадо «Державы» составляет 450 голов, благодаря введенным мощностям планируется увеличить его на 101 голову.