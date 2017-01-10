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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Можгинском районе Удмуртской Республики открыта новая молочная ферма

6 января 2017 года в деревне Большие Сибы Можгинского района открыта первая в республике в наступившем 2017 году новая молочная ферма.

Возведенный в СПК «Держава» объект предназначен для содержания 404 голов коров.

В настоящий момент дойное стадо «Державы» составляет 450 голов, благодаря введенным мощностям планируется увеличить его на 101 голову.

http://udmapk.ru/novosti/3076/

Удмуртия, СПК Держава, животноводство, производство молока
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