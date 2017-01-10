В 2016 году в Удмуртии открыли 42 новых и реконструированных молочных комплекса

27 декабря 2016 года в СПК «Кулига» Кезского района открыта новая ферма, предназначенная для содержания 400 коров. Открытие нового животноводческого помещения в последние дни уходящего 2016 года стало достойным завершением первого года программы по увеличению валового производства молока до 1 миллиона тонн в год.

В 2016 году, в результате стимулирующих мероприятий- субсидирования из бюджета региона строительства и реконструкции молочных ферм — в Удмуртии сданы 42 современных, высокотехнологичных объекта, предназначенных для содержания одиннадцатитысячного дойного стада.