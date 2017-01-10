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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В 2016 году в Удмуртии открыли 42 новых и реконструированных молочных комплекса

27 декабря 2016 года в СПК «Кулига» Кезского района открыта новая ферма, предназначенная для содержания 400 коров. Открытие нового животноводческого помещения в последние дни уходящего 2016 года стало достойным завершением первого года программы по увеличению валового производства молока до 1 миллиона тонн в год.

В 2016 году, в результате стимулирующих мероприятий- субсидирования из бюджета региона строительства и реконструкции молочных ферм — в Удмуртии сданы 42 современных, высокотехнологичных объекта, предназначенных для содержания одиннадцатитысячного дойного стада.

http://udmapk.ru/novosti/3075/

Удмуртия, производство молока, животноводство
  • Нет аватара 1986
    10.01.1717:15:13

    Всегда радуюсь таким новостям!

    #873264
  • Нет аватара Советский
    11.01.1704:47:18

    Из России,такими темпами через 2-3 года в Европу и Китай не Газо-нефтепроводы прокладывать будем,а молоко,сметано,кефиро-проводы. УРА!!! Действительно такие новости можно читать-перечитывать      

    #873480
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