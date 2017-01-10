«Вертолеты России» передали Китаю первые два Ка-32A11BC

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) завершил передачу Китаю первой партии многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC по контракту, подписанному в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

«По условиям контракта первая партия из двух машин уже передана заказчику, еще два вертолета будут переданы в 2017 году. Техника будет эксплуатироваться китайскими операторами для борьбы с пожарами и проведения спасательных операций», — сказали в пресс-службе.

Многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС предназначен для выполнения поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, пожаротушения, а также патрулирования. В Китае эти машины используются в основном для ликвидации пожаров и проведения спасательных операций, а также для работ в горной местности.

Ранее холдинг «Вертолеты России» поставил 11 вертолетов типа Ка-32 различным китайским заказчикам. В 2015 году были сданы три машины, а в рамках выставки China Aviation and Aerospace — 2016 холдинг подписал с Jiangsu Baoli ряд контрактов, предусматривающих поставку в 2017 году одного вертолета Ка-32А11ВС, а также авиационно-технического имущества для машин данного типа.