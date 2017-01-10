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Экспорт

«Вертолеты России» передали Китаю первые два Ка-32A11BC

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) завершил передачу Китаю первой партии многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC по контракту, подписанному в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

«По условиям контракта первая партия из двух машин уже передана заказчику, еще два вертолета будут переданы в 2017 году. Техника будет эксплуатироваться китайскими операторами для борьбы с пожарами и проведения спасательных операций», — сказали в пресс-службе.

Многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС предназначен для выполнения поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, пожаротушения, а также патрулирования. В Китае эти машины используются в основном для ликвидации пожаров и проведения спасательных операций, а также для работ в горной местности.

Ранее холдинг «Вертолеты России» поставил 11 вертолетов типа Ка-32 различным китайским заказчикам. В 2015 году были сданы три машины, а в рамках выставки China Aviation and Aerospace — 2016 холдинг подписал с Jiangsu Baoli ряд контрактов, предусматривающих поставку в 2017 году одного вертолета Ка-32А11ВС, а также авиационно-технического имущества для машин данного типа.

http://tass.ru/armiya-i-opk/3929866

Экспорт, Ка-32А11ВС, РОСТЕХ, Вертолеты России
  • Нет аватара Инженер2015
    10.01.1716:58:31

    Вот китайцы российские вертушки хорошо берут, а вот европейцы (кроме сербии) вообще никак.

    .

    Может создать наконец дополнительные препятствия для продвижении Eurocopter и Augusta Westland на российском рынке? А то некоторые (Роснефть) готовы стаями покупать западные вертушки типа AW139, хотя есть новейшие модификации Ми8, которые отлично продаются на экспорт.

    Как-то не честно получается…

    #873250
    • A_SEVER A_SEVER
      10.01.1717:04:33

      готовы стаями покупать западные вертушки типа AW139, хотя есть новейшие модификации Ми8
      Может стоит вначале сравнить характеристики вертолётов?

      #873257
      • Нет аватара Инженер2015
        10.01.1718:01:21

        Ну во первых AW139 ничего не умеет, чего бы не сделал Ми8.

        Во вторых для сравнения с AW139 действительно больше подходит Ка62, и так:

        .

        Пассажировместимость:

        Ка62 12—15 пассажиров

        AW139 12—15 пассажиров

        Максимальная дальность полёта:

        Ка62 1145 км

        AW139 1250 км

        Мощность двигателей:

        Ка 62 2×1776 л.с. (взлётная)

        AW139 2×1679 л.с. (взлётная)

        .

        Довольно схожие характеристики, не считаете ли?

        .

        Да новенький Ка62 нужно ещё довести до ума,

        но и производство AW139 нужно тоже ещё наладить в РФ

        .

        В таких условиях считаю предательским заказ на AW139, который к счастью был сорван санкциями

        .

        Отредактировано: Инженер2015~18:03 10.01.17
        #873273
        • Нет аватара Инженер2015
          10.01.1718:26:04

          В таких условиях считаю предательским заказ на AW139,

          который к счастью был сорван санкциями

          К сожалению многие проблемы с выводом денег за бугор решают санкции

          а не забота руководителей о российском машиностроении(смотри Мистрали)

          #873282
        • A_SEVER A_SEVER
          11.01.1700:40:46

          AW139 ничего не умеет, чего бы не сделал Ми8
          Ми-8 больше AW139, и его эксплуатация обходится дороже.
          Довольно схожие характеристики, не считаете ли?
          Да, схожие, Ка-62 и создавался как более лёгкая модель в дополнение в Ми-8.

          Только AW139 серийно выпускают с 2001 года, а Ка-62 разрабатывают с 1990 года…    

          #873439
    • Нет аватара Zemos
      10.01.1717:06:26

      Т. е. Вы предлагаете вместо Газели использовать Газон?! (Ка 62 то ещё нет)

      Новейшая модификация Ми8 это Ми171А2, её ещё нет в продаже

      #873259
    • Саша Рошка Саша Рошка
      10.01.1717:28:14

      не честно получается, что история с КА-62 тянется с 1990 года…а на дворе 2017. Сколько ещё времени его ждать для Роснефти, неизвестно…увы ( Хотя и радует, что уже даже первый полёт совершил…

      #873268
      • Нет аватара Инженер2015
        10.01.1718:19:37

        Сколько ещё времени его ждать для Роснефти, неизвестно

        Первый полёт Ка62 совершил 28 апреля 2016 года, ждать придётся не так уж долго

        Тем более что и производство AW139 нужно тоже ещё наладить в РФ

        .

        Инвестиции в почти готовый свой вертолёт поддержат проект и тысячи рабочих мест.

        Купив сегодня AW139 проинвестируете в рабочие места на западе

        #873278
        • Саша Рошка Саша Рошка
          10.01.1719:40:05

          Давайте просто дождёмся сертификации и начала производства. Просто после 27 лет, не так легко убедить потенциального покупателя, что ещё чуть осталось

          #873314
          • Нет аватара ivania
            10.01.1723:58:52

            Складывается впечатление, что ОКБ Камова сфокусировано только на Ка-226 (контракт с Индией), а Ка-62 они занимаются постольку поскольку

            Отредактировано: ivania~23:59 10.01.17
            #873426
            • Саша Рошка Саша Рошка
              11.01.1701:18:53

              Тут сложно что-то говорить…Но надеюсь что КА-226 будет хорошим импульсом для развития Камова. КА-62 по сути, нуждается в твердых заказах 100+ единиц. Это серьезный класс. И если покорять его, то браться за дело нужно тоже серьезно.

              #873452
        • A_SEVER A_SEVER
          11.01.1700:46:09

          Первый полёт Ка62 совершил 28 апреля 2016 года, ждать придётся не так уж долго

          Первый полёт не гарантирует успех модели (пример Ми-34 и Ми-34С).

          #873442
      • Нет аватара Инженер2015
        10.01.1718:38:24

        история с КА-62 тянется с 1990 года…а

        на дворе 2017. Сколько ещё времени его ждать для Роснефти

        Давайте зарубим все проекты, которые в сложные 90ые годы не были завершены в срок

        в угоду западным контрактам. даже если они почти готовы. Вы это предлогаете?

        #873288
        • Саша Рошка Саша Рошка
          10.01.1719:37:28

          Я лично ничего не предлагаю. Даже больше скажу, убивает отношение к проекту КА-62. Мне лично нравится птичка. Увы, ни портфеля заказов, ни в приоритетах государства, да и сроки вышли за рамки приличного (что кстати делает не самую лучшую рекламу для Камова).

          #873311
  • Samboris Samboris
    10.01.1718:12:12

    Вот такой картинки еще не видел   

    Отредактировано: Samboris~18:19 10.01.17
    #873276
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