На Чукотку доставили стройматериалы для плавучей АЭС

Суда с грузами для строительства гидротехнических сооружений плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» прибыли в порт Певек (Чукотский автономный округ). Это стало первым за много лет подобным опытом по отправке грузов с ледокольным сопровождением.

Караван судов помимо двух ледоколов включал в себя два теплохода, которые перевозили грузы для строительства гидротехнических сооружений ПАТЭС. В частности, в порт Певек был доставлен дополнительный запас материалов для безостановочной работы — 4,6 тыс. т инертных материалов и 4,1 тыс. т трубчатого сварного шпунта.

Береговые работы по подготовке к размещению ПАТЭС близятся к завершению.

Активно идет строительство и самой ПАТЭС «Академик Ломоносов» мощностью 70 МВт, которая призвана заместить выбывающие генерирующие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

Головной плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» строится на Балтийском заводе (Санкт-Петербург).

1 июля 2016 г. на плавучем энергоблоке начались швартовные испытания, целью которых является проверка работоспособности и соответствия проектным характеристикам оборудования и систем энергоблока. Плановый срок окончания швартовных испытаний 30 октября 2017 г. Затем ПЭБ выйдет с завода как готовый объект, который будет доставлен по к месту работы.

В сентябре 2019 г. планируется приступить к установке энергоблока на штатное место, а в осенью 2019 г. — начать испытания ПАТЭС и ввести ее в эксплуатацию.

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