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Судостроение и судоходство

На Чукотку доставили стройматериалы для плавучей АЭС

Суда с грузами для строительства гидротехнических сооружений плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» прибыли в порт Певек (Чукотский автономный округ). Это стало первым за много лет подобным опытом по отправке грузов с ледокольным сопровождением.

Караван судов помимо двух ледоколов включал в себя два теплохода, которые перевозили грузы для строительства гидротехнических сооружений ПАТЭС. В частности, в порт Певек был доставлен дополнительный запас материалов для безостановочной работы — 4,6 тыс. т инертных материалов и 4,1 тыс. т трубчатого сварного шпунта.

Береговые работы по подготовке к размещению ПАТЭС близятся к завершению.

Активно идет строительство и самой ПАТЭС «Академик Ломоносов» мощностью 70 МВт, которая призвана заместить выбывающие генерирующие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

Головной плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» строится на Балтийском заводе (Санкт-Петербург).

1 июля 2016 г. на плавучем энергоблоке начались швартовные испытания, целью которых является проверка работоспособности и соответствия проектным характеристикам оборудования и систем энергоблока. Плановый срок окончания швартовных испытаний 30 октября 2017 г. Затем ПЭБ выйдет с завода как готовый объект, который будет доставлен по к месту работы.

В сентябре 2019 г. планируется приступить к установке энергоблока на штатное место, а в осенью 2019 г. — начать испытания ПАТЭС и ввести ее в эксплуатацию.

 http://xn--80atapud1a.xn-.../press_center/news/12177/ 


Чукотка, ПАТЭС Академик Ломоносов
  • Нет аватара Иванушка
    10.01.1720:39:05

    КРАСАВЦЫ!!! РОССИЯ ВПЕРЕД!!!

    #873344
  • Dimitar Georgiev
    10.01.1721:12:15

    Доставили груз понимаешь, охренеть просто !!!

    Уже совсем не о чем писать, все так нудно стало в России что-ли?

    #873356
    • чебурашка1974 чебурашка1974
      10.01.1723:24:26

      Доставили груз понимаешь, охренеть просто !!!

      Это стало первым за много лет подобным опытом по отправке грузов с ледокольным сопровождением.

      #873412
      • Нет аватара Egregore
        11.01.1705:34:39

        не с «ледоколами», они регулярно осуществляют проводку, а может в зимнюю навигацию .

        Хотя в статье не указано, когда эти грузы были доставлены .

        Например компания ОАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет регулярные круглогодичные морские перевозки по трассам Северного морского пути с 2006 года. Стоит предположить что ледоколы участвуют в проводке судов. Но тем не менее с «кругодичностью» и тут не всё так просто.

        Отредактировано: Egregore~05:55 11.01.17
        #873485
  • Abbattar Ко
    10.01.1721:32:43

    Почему бы не создать плавучие сервера, охлаждающиеся естественным путём? Это же какая экономия энергии.

    #873369
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    10.01.1723:31:26

    Уже совсем не о чем писать

    Вообще-то ПАТЭС первую ставим. У других стран не помню массового их применения.

    Ну напишите что-нибудь поинтереснее этого, а мы оценим.

    #873415
    • Нет аватара Egregore
      11.01.1705:51:50

      она, ПАТЭС, единственная будет в своём роде, единственной и останется т.к. в дальнейших планах вроде пока не намечается ещё что то подобное, за исключением атомных реакторов сравнимых по мощности с ПАТЭС, на надводных судах и подводных лодках, коих нууу очень много .

      А на реплику «Уже совсем не о чем писать», «Доставили груз понимаешь, охренеть просто !!!"

      Я бы ответил что далеко не так просто охренет доставлять грузы в раионы Сибири и краинего севера.

      Отредактировано: Egregore~05:53 11.01.17
      #873486
  • Нет аватара commandor
    10.01.1723:57:14

    детство прошло в Певеке и Билибино. Суровый край, душевные люди.

    #873425
  • Nikolay Kozmin Nikolay Kozmin
    11.01.1703:04:31

    Интересный проект ПАТЭС, особенно в наших условиях.

    Но вся суть новости именно в том, что завезли зимой с ледоколами. Если так можно делать, то откуда весь кипишь вокруг северного завоза в навигацию, и почему нельзя организавать её в круглогодичном режиме, в том числе транзит Азия-Европа?

    #873473
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