В Саратовской области заработала новая линия по производству углеродных материалов

На запущенной недавно на ООО «Балаково Карбон Продакшн» модульной линии по производству углеродных жгутовых материалов освоен выпуск продукции для вагоностроительных заводов.

Балаковское предприятие наладило производство из новых композитный материалов втулок шарнирных соединений тормозной рычажной передачи грузовых вагонов. Продукция уже нашла свое применение на ведущих предприятиях РФ.

В планах у балаковского завода — наладить выпуск таких же деталей и запчастей для сельхозтехники. Предприятие нацелено на организацию полного цикла производства — от углеродных волокон до готовых изделий из углепластика, тканых и нетканых материалов из него.

Новая производственная линия углеродных материалов на основе целлюлозы заработала на «Балаково Карбон Продакшн» в конце октября прошедшего года. Ее возможности — до 40 тонн продукции в год. Углеродное волокно в настоящее время расценивается как один из самых перспективных материалов, способных в будущем вытеснить металл и дерево. Прогнозируемые потребности мировой промышленности в углеродной нити через 5 лет — 270 тысяч тонн в год. Продукция из углеволокна широко применяется в автомобилестроении, аэрокосмической промышленности, электронике и машиностроении. Балаковский завод стал первым российским предприятием, запустившим такую модульную линию, на данный момент она остается единственной в стране.

В настоящее время «Балаково Карбон Продакшн» выпускает, помимо втулок для вагоностроителей, углеволокно, термостойкие и огнестойкие нетканые полотна, углепластиковые и стекло-углепластиковые композиты, трубы специального назначения и антенны.

http://saratov.gov.ru/gov...u_uglerodnykh_materialov/