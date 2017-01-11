Вообще эту историю должен вам рассказывать не я, а «Первый Канал» или господин Киселев в своей воскресной передаче. Потому что это настоящий пример патриотизма, успеха и повода для гордости страны. Вы себе можете представить, чтобы наша компания пришла на суперконкурентный рынок фастфуда в США и начала там работать? А она пришла!



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Ресторан российской сети «Теремок» открылся в Нью-Йорке несколько месяцев назад. В России сеть работает с 1998 года, и сейчас у нее около 300 ресторанов сразу в нескольких городах. К открытию американского ресторана владельцы готовились несколько лет: изучали рынок, придумывали концепцию, создавали новые рецепты. В итоге получился уютный русский ресторан на Манхэттене, в который заходят офисные сотрудники на время обеда и многочисленные туристы.



Наши в Америке

Но самое крутое, что это настоящий русский фаст-кэжуал. Фаст-кэжуал означает, что еда быстро готовится только после заказа, а в процессе ее приготовления не используются замороженные полуфабрикаты и консерванты. Это направление сейчас очень популярно в США, и «Теремок» с блинами, борщом, сырниками и гречневой кашей очень удачно в него вписался. Русские рестораны и до этого были на Манхэттене, но еще никогда русская культура не была такой доступной. Будем покорять Америку едой!



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Один из владельцев сети Михаил Гончаров рассказывал, что сначала они хотели открыть ресторан в Германии. Но после изучения рынка они сделали вывод, что лучше сделать это в США. У американцев очень популярен формат быстрого питания, поэтому концепция «Теремка» оказалась им близка.



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Формат «Теремка» очень удобен для больших городов, многолюдных торговых центров и оживленных деловых районов. Еду здесь готовят быстро и на глазах у клиентов, при этом тут можно не просто перекусить бургером, а заказать полноценный обед. Обратите внимание, тут есть меню на русском ) Но некоторые названия отличаются от российских.



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Так выглядит меню на английском. Российское меню для американцев особенно адаптировать не пришлось. В числе изменений — появление двойных порций супов и бекона, зажаренного до хруста по американской традиции.



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

По нью-йоркским меркам цены на еду в «Теремке» очень демократичные.



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Рассказывают, что особой популярностью у американцев пользуется гречневая каша и лосось в фирменном засоле. Русский чизкейк «Сырники» )))



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Интерьер современный, но есть наши любимые березки.



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Поедая блины можно изучать русскую культуру.



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Вот такой ресторан в самом центре Нью-Йорка.



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Владельцы сети рассказывают, что около 30% всех клиентов — русскоязычные. Это и туристы, и люди, которые переехали в США и нашли работу на Манхэттене. Но много и местных. Сначала американцы с опаской заказывают незнакомые блюда, но если попробуют, становятся постоянными клиентами.



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

По ресторану висят плакаты, которые рассказывают о разных блюдах и помогают американцам, незнакомым с русской кухней, определиться с выбором. Все в очень дружелюбной манере.



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

А вот про гречневую кашу. Говорят, что она тут продается даже лучше, чем по России. Скоро гречка покорит Америку



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

В персонале работают американцы. Печь блины у них получается не хуже российских работников, все благодаря тому, что ресторане разработана хорошая система обучения и стандартов.



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Несколько месяцев работы показали, что концепция «Теремка» в американском городе зашла очень хорошо. Поэтому владельцы его будут продолжать осваивать американский рынок: в ближайшее время готовится открытие еще двух ресторанов сети.



Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Так что завоевывать Америку будем блинами ) «Теремку» желаю удачи, ребята очень крутые. Будете в Нью-Йорке, обязательно загляните к ним!

Адрес: 358 7th avenue (@ 30th street), New York