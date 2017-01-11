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Российские проекты за рубежом

Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Вообще эту историю должен вам рассказывать не я, а «Первый Канал» или господин Киселев в своей воскресной передаче. Потому что это настоящий пример патриотизма, успеха и повода для гордости страны. Вы себе можете представить, чтобы наша компания пришла на суперконкурентный рынок фастфуда в США и начала там работать? А она пришла!

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Ресторан российской сети «Теремок» открылся в Нью-Йорке несколько месяцев назад. В России сеть работает с 1998 года, и сейчас у нее около 300 ресторанов сразу в нескольких городах. К открытию американского ресторана владельцы готовились несколько лет: изучали рынок, придумывали концепцию, создавали новые рецепты. В итоге получился уютный русский ресторан на Манхэттене, в который заходят офисные сотрудники на время обеда и многочисленные туристы.

  • Наши в Америке
  • Наши в Америке

Но самое крутое, что это настоящий русский фаст-кэжуал. Фаст-кэжуал означает, что еда быстро готовится только после заказа, а в процессе ее приготовления не используются замороженные полуфабрикаты и консерванты. Это направление сейчас очень популярно в США, и «Теремок» с блинами, борщом, сырниками и гречневой кашей очень удачно в него вписался. Русские рестораны и до этого были на Манхэттене, но еще никогда русская культура не была такой доступной. Будем покорять Америку едой!

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Один из владельцев сети Михаил Гончаров рассказывал, что сначала они хотели открыть ресторан в Германии. Но после изучения рынка они сделали вывод, что лучше сделать это в США. У американцев очень популярен формат быстрого питания, поэтому концепция «Теремка» оказалась им близка.

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Формат «Теремка» очень удобен для больших городов, многолюдных торговых центров и оживленных деловых районов. Еду здесь готовят быстро и на глазах у клиентов, при этом тут можно не просто перекусить бургером, а заказать полноценный обед. Обратите внимание, тут есть меню на русском ) Но некоторые названия отличаются от российских.

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Так выглядит меню на английском. Российское меню для американцев особенно адаптировать не пришлось. В числе изменений — появление двойных порций супов и бекона, зажаренного до хруста по американской традиции.

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

По нью-йоркским меркам цены на еду в «Теремке» очень демократичные.

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Рассказывают, что особой популярностью у американцев пользуется гречневая каша и лосось в фирменном засоле. Русский чизкейк «Сырники» )))

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Интерьер современный, но есть наши любимые березки.

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Поедая блины можно изучать русскую культуру.

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Вот такой ресторан в самом центре Нью-Йорка.

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Владельцы сети рассказывают, что около 30% всех клиентов — русскоязычные. Это и туристы, и люди, которые переехали в США и нашли работу на Манхэттене. Но много и местных. Сначала американцы с опаской заказывают незнакомые блюда, но если попробуют, становятся постоянными клиентами.

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

По ресторану висят плакаты, которые рассказывают о разных блюдах и помогают американцам, незнакомым с русской кухней, определиться с выбором. Все в очень дружелюбной манере.

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

А вот про гречневую кашу. Говорят, что она тут продается даже лучше, чем по России. Скоро гречка покорит Америку

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

В персонале работают американцы. Печь блины у них получается не хуже российских работников, все благодаря тому, что ресторане разработана хорошая система обучения и стандартов.

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Несколько месяцев работы показали, что концепция «Теремка» в американском городе зашла очень хорошо. Поэтому владельцы его будут продолжать осваивать американский рынок: в ближайшее время готовится открытие еще двух ресторанов сети.

  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»
  • Наши в Америке: нью-йоркский «Теремок»

Так что завоевывать Америку будем блинами ) «Теремку» желаю удачи, ребята очень крутые. Будете в Нью-Йорке, обязательно загляните к ним!

Адрес: 358 7th avenue (@ 30th street), New York

http://pikabu.ru/story/nashi_v_amerike_nyuyorkskiy_teremok_4740708

Теремок, ресторан, фастфуд, США, Санкт-Петербург, экспорт
  • Нет аватара sarbala
    11.01.1701:34:07

    Место стрёмное…угол 30 улицы и 7 авеню

    #873460
    • Нет аватара silicoid
      11.01.1701:39:39

      ничего не скажу, в нью-Йорке небыл )))

      #873463
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      11.01.1709:55:25

      Место стрёмное…угол 30 улицы и 7 авеню

      А там по-моему не стремных мест нет. Я не понимаю почему народ так тащится и романтизирует по-поводу Нью-Йорка — мне 3х дней хватило, чтоб заречься вообще туда ездить без необходимости. Слишком людно и слишком маргинально.

      Надо было наверное какой-нить тур взять, потому что дикарем там шарахаться достаточно трэшово.

      Отредактировано: Антон Смоленский~10:05 11.01.17
      #873541
    • Нет аватара Starik
      11.01.1716:53:25

      Если они в Америке, то уже не наши!   

      #873681
      • Егерь Егерь
        11.01.1719:17:15

        Тоесть? В каком смысле «уже на наши»?

        #873739
        • Tuck Trucker Tuck Trucker
          11.01.1722:50:30

          Вспоминается

          Отредактировано: Tuck Trucker~22:52 11.01.17
          #873823
  • Алексей Алексей Алексей Алексей
    11.01.1702:19:03

    Раньше в Москве на каждом углу стояли, сейчас почти не встретишь.

    #873468
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      11.01.1709:34:13

      Дык они беспонтовые эти Теремки. Не вкусно там.

      Хз, может в США они как-то по другому готовят.

      #873532
      • Миша Перминов Миша Перминов
        11.01.1713:27:48

        А мне нравится))

        #873612
      • Георгий Свиридов Георгий Свиридов
        11.01.1714:01:45

        Да нормальные они по вкусу, но слишком взлетели цены. Ну не может 1 блинчик в фастфуде стоит 5 $ по крайней мере в России — раньше когда цены были сопоставимы с тем же макдональдсом я часто покупал там — сейчас просто нерельно 1 блинчик стоит больше чем самый огромный блин гамбургер, но этим гамбургером можно наестся, а взрослому здоровому мужику блинчиков надо ну хотябы 3-4 штуки, а это уже 1000руб, а 1000 руб это уже можно нормальное блюдо в ресторане взять и еще закусочку сверху и еще скорее всего выйдет дешевле. Блин огромная баварская рулька в ресторане стоит 700-900 рублей.

        #873623
    • Edwardino Orloffski
      11.01.1713:52:54

      дык в самостроях снесённых недавно «стояли»    

      #873618
  • Нет аватара Tcheluskin
    11.01.1706:32:51

    Дизайн ширфтов и плакатов является какой-то пародией на русскую культуру, видимо, делали американцы.

    Отредактировано: Tcheluskin~06:37 11.01.17
    #873494
    • TheGRass413 . TheGRass413 .
      11.01.1715:36:42

      Дизайн должен быть понятен, делали русские американцы. Классический дизайн — типа как в Маке, сначала бургеры, а потом остальное — особо понятно представителю «гамбургерной» цивилизации.

      Отредактировано: TheGRass413 .~15:37 11.01.17
      #873659
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    11.01.1710:13:12

    Работают 7 дней в неделю — очень необычно для США. Может какая-то особенность Нью-Йорка… Но в остальной Америке это нонсенс.

    #873544
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      11.01.1710:23:15

      Что тут необычного? Я ни разу нигде и никогда в США не напарывался на закрытое досуговое заведение. За исключением ночного времени. Вы наверное с Европой путаете.

      #873550
  • Нет аватара Инженер2015
    11.01.1711:36:43

    интересно, а какаова выгода этого заведения для РФ? какова франшиза?

    #873574
  • Нет аватара getrag
    11.01.1712:48:22

    Теремок по-русски это адовые цены с крошечными порциями,вот они и позакрывались,по крайней мере в Москве. за последние 2-3 года цены у них выросли в 2-3 раза,народ это заметил и перестал брать,все… А так хорошо начиналось

    #873592
    • Георгий Свиридов Георгий Свиридов
      11.01.1713:53:50

      Ага, лет 5 назад можно было набрать кучу всего и это стоило копейки, когда сейчас 1 блинчик стоит больше 250 рублей- это нереально… Возможно в Америке цены на еду выше и там это будет нормально, но в России блинчик не может стоит 4,5 $ по крайней мере не в фаст фуде.

      #873619
      • TheGRass413 . TheGRass413 .
        11.01.1715:40:28

        Соглашусь с Вами, один раз лопал в теремке, блин вышел в 350 руб! там конечно было все (сыр. икра и проч.), и вкусно, но больше я туда не заходил на автомате.

        #873661
    • Нет аватара Wegrim
      11.01.1717:09:01

      getrag, это точно. Конечно, после обвала курса рубля и прочих событий цены выросли повсюду и во всех заведениях фастфуда, но Теремок — это просто нечто запредельное в плане повышения цен. Когда-то там можно было весьма неплохо поесть за разумные деньги, а сейчас… проще уж сходить в какую другую сеть фастфуда (да-да, хоть те же самые зарубежные Макдональдсы, KFC и т. д. и тп), ну или в заведение уровнем повыше, если есть такая возможность и желание.

      А насчет того, чтобы они прям позакрывались в Москве, то не знаю уж, из тех, что видел столько-то лет назад, все до сих пор работают. Вот во всяких самостроях у метро они были еще, но их закрыли по понятным причинам.

      #873685
      • Нет аватара Wegrim
        11.01.1717:10:59

        Но самой новости плюс, конечно. Подобная экспансия — это хорошо, тем более, что относительно качества еды в Теремке ничего плохого сказать нельзя. Им бы еще подкорректировать свою ценовую политику в России…

        #873686
  • Фабрикантъ Фабрикантъ
    11.01.1713:37:55

    Надо в Бруклине открыть — точно попрет…

    #873616
    • Нет аватара Alpha-Omega
      11.01.1715:35:18

      Бруклин-это не Брайтон-Бич. Не надо путать.

      #873658
      • Нет аватара sarbala
        11.01.1717:37:03

        Брайтон в Бруклине…

        #873701
        • Нет аватара Alpha-Omega
          11.01.1722:01:02

          и? В Петербурге есть центральный район, в котором множество музеев, памятников итд.

          Часть этого района-это Апраксин двор-довольно маргинальное место.

          Так же и Брайтон-Бич. Вроде часть боро Бруклин, но место довольно маргинальное.

          #873810
  • Валерий Вурдов Валерий Вурдов
    11.01.1714:48:21

    «Додо пицца» тоже вышла на американский рынок фаст-фуда, а начинала с Сыктывкара, моего города

    #873638
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    11.01.1718:31:41

    Ну, удачи им. Возможно они сворачиваются в РФ потому, что заработали денег на США

    #873724
    • Stanislav Melnikov Stanislav Melnikov
      11.01.1721:16:06

      Станут мигрантами и будут продавать соотечественникам салат из «кабанюнины…кабинетины…вообщем, из свинины"

      #873791
  • OldFox OldFox
    11.01.1722:02:29

    Однозначный плюс!

    Автор, а вы много передач видели по каналам нашего телевидения об успехе нашей экономики и бизнеса? Да там с 90-х гонят, в основном, один криминал, недовольство в народе нагнетают.

    Ну, а в успехе «Теремка» кто бы сомневался! Кто же, как не американцы, еще любят так вкусно поесть? А наша еда получше американской будет!    

    Sunrise bliny — звучит круто!    

    Отредактировано: OldFox~22:20 11.01.17
    #873811
  • Денис Субботин Денис Субботин
    11.01.1722:38:29

    Долго удивлялся. «Дикие цены», «маленькие порции». В Теремке?!

    Я не знаю, как в Москве, а в Северной столице я за 500 рублей (здоровый взрослый мужик) наемся здоровенным Муромцем, вкусной селёдкой под шубой и запью всё это, допустим морсом. За 500.

    Гумно из Мака в пример не ставим, но там будет НЕ дешевле.

    Мы же взяли второе, салат и НЕ кола, а напиток негазированный натуральный?

    #873817
    • Нет аватара Wegrim
      12.01.1702:54:48

      Денис Субботин, за эти же 500р можно набрать куда больше в том же «Му-му», например. Суп + салат + мясо с гарниром + 0,5л того же морса. И это еще не самые дешевые позиции смотрел. При этом, в «Му-му» более чем вкусно. А если есть желание где поесть подешевле и полноценнее (первое, второе и компот, лол), то можно поискать разнообразные столовые, у которых, конечно, нет пестрых сайтов и вывесок, но при желании все находится. Так что нет, цены в Теремке очень даже неадекватно повысились (ну серьезно, повышение в нем было в разы заметнее всех остальных фаст-фудов, хоть и там взлетело).

      #873864
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      12.01.1703:11:21

      500 рублей стоят полтора моих бизнес-ланча, состоящих из супа+второго+чая в Кафе 317 — в одной минуте пешком от белого дома. И там не гречка+2 сосиски как в Теремке, а более менее нормальный обед, который меняется раз в неделю.

      Столько же стоят ДВА моих обеда в гораздо менее пафосной чем 317, столовке рядом с офисом, качество еды в которой тоже ни разу не хуже Теремка, а вот размер порций гораздо больше.

      Я не знаю как там было раньше когда-то, потому в первый раз в Теремок я попал год назад от безысходности в одном из БЦ. Но блин цены там качеству не соответствуют ни разу.

      #873865
    • Нет аватара Евгений812
      12.01.1712:46:32

      Аналогично, СПб, обедаю в теремке, вполне демократично по ценам…

      Обед(первое, блин, салат, напиток) 250-350р

      Отредактировано: Евгений812~13:20 12.01.17
      #873954
  • Енина . Енина .
    11.01.1723:24:19

    Молодцы!!!    

    #873828
  • Нет аватара АнтонП
    13.01.1716:26:59

    Новости плюс однозначно. Место не стрёмное. 7я авеню и аж 30я стрит. Норм. Даже на 10й авеню уже всё в порядке. Вот выше 196й стрит было бы нечто )) А по поводу цен в «Теремке» должен согласиться с критиками. Ну очень высокие. Да, вкусные блины, я их люблю и жена, но каждый раз, когда ем, пытаюсь понять почему так дорого. Мне видится, что у них декларируются одни принципы (русское, «сударь», делаем при тебе и т. д.), а руководство на самом деле озабочено только прибылью, в жёсткой форме. Но только если Макдональдс в этом отношении суперопытный и им давно удалось оседлать эту волну, но «Теремок» не может в принципе — не та философия. Вот мы и видим неуклюжие попытки скрестить декларируемое и реальное. Что «Теремок» делает не так?

    1. Они очень медленные. Смотришь — вроде всё быстро, а на деле медленно, долго ждать.

    2. У них одноразовая посуда. Да-да! Которой огромное количество. Каждый раз, выкидывая в мусор всё это после еды мне очень стыдно. Я люблю природу. Принцип «после нас хоть потоп». Это не русский принцип. Мы привыкли вдумываться, и вся наша культура основана на любви. Здесь я вижу противоположность этому.

    3. Заказав три блина получишь 2-3 набора вилок и ножей. Я с ними обсуждал это. Но они «обезьянки» — выполняют приказ, виновато улыбаются (снимает камера? боятся начальства?).

    4. Я люблю блин с клубникой. И её мне кидают на него из какой-то порционной упаковки.

    5. Газеты их странные, примазывательные к миру НТК.

    Русскость должна быть на деле, тогда слов не надо будет столько.

    Решение? Не на всё есть, но я об этом много думал, и вот:

    1. Спрос известен, купите банку нормального клубничного варенья на 3 литра у отечественного производителя и накладывайте из неё. Природе лучше, и покупатель не будет платить по 10+ р за упаковку. Это надо сделать во всём. Цена сразу упадёт.

    2. давайте по одной ровно вилке и одному ножу. Попросят больше — дайте. Я идиотом себя чувствую. «Это же сладкое, а то солёное». Я могу облизать вилку, я не дебил. А она разлагается сколько в земле? Кто за это ответит?

    3. предлагайте многоразовую посуду тем, кто любит природу. Я даже согласен доплатить за это. Только не придётся. Это дешевле.

    4. Не жидитесь с супами и чаем. Этого много! Пощедрее порции! А то и крошечной девочке и огромному мужику одну порцию. Вот и думаешь, что ты винтик.

    5. Платите работникам побольше, давайте им право на инициативу. Они люди.

    #874455
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