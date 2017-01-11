Итоги 2016: Обзор гражданского судостроения (часть 1)

Предлагаю вашему вниманию обзор судов, построенных нашей судостоительной промышленностью в ушедшем году.

1. Танкер «Сергей Терсков» (строительный № 25004) проекта RST25

Сдан 7 апреля 2016 г. на судостроительном заводе «Лотос» (г.Нариманов, Астраханская обл.)



(С) фото Павел Емельянов (http://fleetphoto.ru)

Технические данные:

Класс РРР: «М-СП 4,5» (лед40) А ЭКО3

Класс РМРС: KM* Ice1 R2-RSN oil tanker (ESP)

Длина, м: 139.99

Ширина, м: 16.60

Высота борта, м: 5.50

Осадка, м — в море: 4.18 — в реке: 3.60

Дедвейт, т — в море: 6613 — в реке: 5132

Автономность, сут — в море: 20 — в реке: 10

Экипаж (запасных мест), чел: 12 (2)

2. Буксир «Пур» (строительный № 608) проекта Tug31

Сдан 13 апреля 2016 г. на производственной площадке ООО «Краншип»

Судно построено под надзором Российского морского регистра судоходства на класс KM (*) Arc4 [1] R1 AUT1 FF3WS Escort Tug / Salvage ship.

Основные характеристики:

Мощность -5222л.с.

Длина — 30.87 м.

Ширина — 11.2м.

Осадка — 4.93м.

Водоизмещение — 699 тонн

Тяговые усилия — 70 т.

Скорость — 14.4 уз.(36 кВт)

3. Танкер-площадка «Балт Флот 4» (строительный № 5405) проекта RST54

Сдан 26 апреля 2016 г. на судостроительном заводе «Окская судоверфь» (г.Навашино, Нижегородская обл.)

Класс Российского Речного Регистра — + M-ПР2,5 (лед30) А.

Технические характеристики:

Длина, м: 140,85

Ширина, м: 16,60

Высота борта, м: 5,0

Осадка (в море / в реке), м: 4,20 / 3,60

Дедвейт (в море / в реке), т: 7022 / 5745

Автономность, сут. (в море / в реке): 20 / 12

Экипаж / мест, чел.: 12 / 14 + лоцман

Скорость, узлы: 11

4. Прогулочный теплоход «Самбия» проекта 82841 типа «Фонтанка»

Сдан 16 мая 2016 г. на судостроительном заводе «Ушаковские верфи» (г.Калининград)

Класс регистра — РРР Р1,2

Основные размерения судна:

Длина габаритная — 22,5 м

Ширина габаритная — 6 м

Пассажировместимость — 55 человек

5. Танкер «Балт Флот 11» (строительный № 02018) проекта RST27

Сдан 23 мая 2016 г. на нижегородской верфи «Красное Сормово»

Класс Российского Морского Регистра Судоходства: КМ (*) Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker (ESP)

Технические характеристики:

Длина, м: 140,85

Ширина, м: 16,70

Высота борта, м: 6,0

Осадка (в море / в реке), м: 4,20 / 3,60

Дедвейт (в море / в реке), т: 6980 / 5378

Автономность, сут. (в море / в реке): 20 / 12

Экипаж / мест, чел.: 12 / 14 + лоцман

Скорость (при осадке 4,20 м и 100% МДМ), узлы: 10

6. Пассажирское судно «Ак Барс» (строительный № 215) проекта А145

Сдан 24 мая 2016 г. на Судостроительном заводе имени Горького (г.Зеленодольск, Республика Татарстан)

Судно построено в версии разъездного катера по проекту разработанному ООО «Агат Дизайн Бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 83 т.

Главные размерения: длина — 35,6 м, ширина — 6.6 м, осадка — 0.85 м.

Максимальная скорость хода: 40 узлов

Пассажировместимость: 12 человек

7. Судно-бункеровщик «Эколог» (строительный № 2801) проекта 92800

Сдан 25 мая 2016 г. на судостроительном заводе «Окская судоверфь» (г.Навашино, Нижегородская обл.)

Многоцелевое нефтеналивное судно с нефтесборным оборудованием проекта 92800 представляет собой стальной однопалубный двухвинтовой теплоход с баком и двухъярусной надстройкой в корме. Его конструкция, устройства и механизмы, расположенные на палубе, должны быть взрывобезопасными. Длина судна — 41,3 м, ширина — 8 м, суммарный объем грузовых танков — 400 куб. м, скорость — 10 узлов (при сборе нефти 2—3 узла).

8. Буксир «Тамбей» (строительный № 609) проекта Tug31

Сдан 26 мая 2016 г. на производственной площадке ООО «Краншип»

Судно построено под надзором Российского морского регистра судоходства на класс KM (*) Arc4 [1] R1 AUT1 FF3WS Escort Tug / Salvage ship.

Основные характеристики:

Мощность -5222л.с.

Длина — 30.87 м.

Ширина — 11.2м.

Осадка — 4.93м.

Водоизмещение — 699 тонн

Тяговые усилия — 70 т.

Скорость — 14.4 уз.(36 кВт)

9. Паром «Вымь» проекта ПКТ-25Э типа «Автодор»

Сдан 26 мая 2016 г. на АО «Завод гидромеханизации» (г.Рыбинск, Ярославская обл.)

Класс судна — «Р1,2» Российского Речного Регистра.

Основные характеристики:

Длина габаритная — 32,75м

Длина по КВЛ — 24,02м

Ширина габаритная — 7,84м

Ширина по КВЛ — 6,23м

Осадка максимальная — 0,65м

Высота борта (на миделе) — 1,10м

Габаритная высота от ОП до несъемных частей — 7,48м

Экипаж — 2чел.

Пассажировместимость — 20чел.

Грузоподъемность — 25т

Валовая вместимость — 60рег.т

Высота надводного борта — 0,456м

Автономность плавания по запасам топлива — 2 суток

10, 11. Прогулочные теплоходы «Корсика» и «Флоренция» проекта 2105 типа «Фонтанка»

Сданы в мае 2016 г. на судостроительном заводе «Ладожская верфь» (г.Новая Ладога, Ленинградская обл.)



"Флоренция" (С) фото Никита Прохоров (http://fleetphoto.ru)

Характеристики судна:

Назначение — перевозка пассажиров, туристические прогулки, организация фуршетов, свадеб, проведение юбилеев, корпоративных праздников на воде.



"Корсика" (С) фото Сергей Лутов (http://fleetphoto.ru)

Площадь:

пассажирский салон 45 кв.м.

прогулочная палуба 30 кв.м.

Пассажировместимость разрешенная — 50 человек

Класс регистра — РРР Р1,2

Основные размерения судн:

Длина габаритная — 20,13 м

Ширина габаритная — 5,43 м

Высота габаритная — 2,46 м

Высота в пассажирском салоне — 2,05 м

Высота борта — 1,3 м

Осадка в полном грузу — 0,6 м

Краткие технические характеристики:

Двигатель — ЯМЗ-238ГМ — 180 л.с.

Движитель — водомет

Скорость хода (км/ч) — 17

Запас топлива (литр) — 1700

Рулевое управление — гидравлическое из ходовой рубки, находящейся в носовой части судна

Экипаж 3 человека

1 чел. — капитан-механик

1 чел. — матрос-моторист

1 чел. — экскурсовод-информатор

Спасательные и противопожарные средства — по нормам РРР.

12. Несамоходный земснаряд проекта Ц480М2Э

Сдан в мае 2016 г. на Цимлянском судомеханическом заводе (Ростовская обл.)

Электрический земснаряд с производительностью грунтового насоса 3000 м3 по пульпе и напором 72 м.вод. ст.

13. Несамоходная баржа-площадка «АРК-17» проекта 6516

Сдан 1 июня 2016 г. на судостроительном заводе «Лотос» (г.Нариманов, Астраханская обл.)

14. Несамоходная баржа-площадка «Новороссийск» проекта 6516

Сдан 1 июня 2016 г. на Костромском судостроительном заводе

15. Танкер-площадка «Балт Флот 5» (строительный № 5406) проекта RST54

Сдан 1 июня 2016 г. на судостроительном заводе «Окская судоверфь» (г.Навашино, Нижегородская обл.)

Класс Российского Речного Регистра — + M-ПР2,5 (лед30) А.

Технические характеристики:

Длина, м: 140,85

Ширина, м: 16,60

Высота борта, м: 5,0

Осадка (в море / в реке), м: 4,20 / 3,60

Дедвейт (в море / в реке), т: 7022 / 5745

Автономность, сут. (в море / в реке): 20 / 12

Экипаж / мест, чел.: 12 / 14 + лоцман

Скорость, узлы: 11

16. Несамоходный земснаряд

Сдан 10 июня 2016 г. на Цимлянском судомеханическом заводе (Ростовская обл.)

17. Дноуглубительное судно «Соммерс» проекта TSHD1000

Сдан 16 июня 2016 г. на нижегородском судостроительном заводе «Красное Сормово»

Основные характеристики судна:

длина — 62,6 м, ширина — 14 м, осадка — 4,25 м, объем трюма — 1000 куб. м. Суда проекта TSHD 1000 способны разрабатывать грунт на глубине до 20 м и работать при температуре воды от -2°С до +20°С.

Класс судна: KM(*) Ice1 R1 AUT2 Hopper Dredger.

18. Несамоходное дноуглубительное судно проекта RDB66.09 типа 5000ДФ

Сдан в июне 2016 г. на ОАО «Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова» (Кировская обл.)

Характеристики судна:

Длина: 69,9 м

Ширина: 12 м

19. Пассажирское судно «70 лет Победы» проекта А45-2

Сдан 6 июля 2016 г. на Хабаровском судостроительном заводе

Судно построено по проекту разработанному ООО «Агат Дизайн Бюро» (Санкт-Петербург).

Пассажировместимость судна — 100 человек, а скорость хода судна — около 70 км/ч. Дальность плавания — около 650 км. Наличие двух реданов и автоматически управляемых интерцепторов позволяет увеличить гидродинамическое качество судна на 20-25% по сравнению с традиционными судами глиссирующего типа как при движении на тихой воде, так и в условиях волнения. Кроме того, вертикальные перегрузки, возникающие при движении в условиях волнения, у судна проекта А45 также ниже в 1,5 раза по сравнению с традиционными судами глиссирующего типа, что благо-приятно сказывается на условиях обитаемости пассажиров и экипажа. Главная энергетическая установка (ГЭУ) — Главные двигатели (ГД) — 2 нереверсивных дизеля 12V 2000M72 фирмы MTU (Германия), с газотурбинным наддувом, максимальной мощностью 1080 кВт при 2250 об/мин. каждый. — Редукторы ZF 3050 фирмы ZF (Германия). Передаточное отношение — 1,828. КПД — не менее 0.97. Движительный комплекс: — 2 водометных движителя ВД-525-3 (российского пр-ва). Вспомогательная энергоустановка (ВЭУ) — 2 основных дизель-генератора (ф. Nanni Diesel, Франция). Дизели — 4.330 TDI. Генераторы — LSA 43.2S2. Номинальная мощность — 28 кВт при частоте вращения колен. вала 1500 об/мин. Пуск электростартерный — 1 водогрейный котел В-35 ф. Kobola (Нидерланды), макс. тепловой мощностью 40,7 кВт.

20. Танкер «Балт Флот 12» (строительный № 02019) проекта RST27

Сдан 7 июля 2016 г. на нижегородской верфи «Красное Сормово»

Класс Российского Морского Регистра Судоходства: КМ (*) Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker (ESP)

Технические характеристики:

Длина, м: 140,85

Ширина, м: 16,70

Высота борта, м: 6,0

Осадка (в море / в реке), м: 4,20 / 3,60

Дедвейт (в море / в реке), т: 6980 / 5378

Автономность, сут. (в море / в реке): 20 / 12

Экипаж / мест, чел.: 12 / 14 + лоцман

Скорость (при осадке 4,20 м и 100% МДМ), узлы: 10

21. Несамоходное дноуглубительное судно «Петр Саблин»

Сдан 11 июля 2016 г. на Онежском судостроительном заводе (г.Петрозаводск)

Основные технические характеристики судна:

класс судна RE*R3 Dredger; длина наибольшая 61,2 м; ширина наибольшая 10,5 м; осадка 1,65 м; производительность по грунту 7 тыс. куб. м в час; минимальная/максимальная глубина грунтозабора 3/18 м; дальность рефулирования: 2 км; автономность 9 суток.

22. Танкер-площадка «Балт Флот 6» (строительный № 5407) проекта RST54

Сдан 11 июля 2016 г. на судостроительном заводе «Окская судоверфь» (г.Навашино, Нижегородская обл.)

Класс Российского Речного Регистра — + M-ПР2,5 (лед30) А.

Технические характеристики:

Длина, м: 140,85

Ширина, м: 16,60

Высота борта, м: 5,0

Осадка (в море / в реке), м: 4,20 / 3,60

Дедвейт (в море / в реке), т: 7022 / 5745

Автономность, сут. (в море / в реке): 20 / 12

Экипаж / мест, чел.: 12 / 14 + лоцман

Скорость, узлы: 11

23. Танкер «Яков Гунин» (строительный № 25005) проекта RST25

Сдан 12 июля 2016 г. на судостроительном заводе «Лотос» (г.Нариманов, Астраханская обл.)



(С) фото Ars (http://fleetphoto.ru)

Технические данные:

Класс РРР: «М-СП 4,5» (лед40) А ЭКО3

Класс РМРС: KM* Ice1 R2-RSN oil tanker (ESP)

Длина, м: 139.99

Ширина, м: 16.60

Высота борта, м: 5.50

Осадка, м — в море: 4.18 — в реке: 3.60

Дедвейт, т — в море: 6613 — в реке: 5132

Автономность, сут — в море: 20 — в реке: 10

Экипаж (запасных мест), чел: 12 (2)

24. Паром «Семен Батагаев»

Сдан 13 июля 2016 г. на ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (Иркутская обл.)

Вместимость парома — 96 пассажиров, 8 грузовых автомобилей типа «КамАЗ» или 16 легковых автомобилей. Архитектурно-конструктивный тип судна: грузопассажирский однопалубный паром со стальным корпусом, с кормовым расположением машинного отделения, двухвальной дизельной установкой, П-образной двухъярусной надстройкой в средней части, с носовыми и кормовыми аппарелями.

Габаритная длина судна — 38,15 м, ширина — 11,8 м, высота борта — 3,3 м, водоизмещение — 392 т, грузоподъемность — 130 т. Максимальная скорость — 18 км/ч.

25. Несамоходная баржа-площадка «АРК-18» проекта 6516

Сдан 15 июля 2016 г. на АСПО (г.Астрахань)

26. Несамоходная баржа-площадка «БП-3009» проекта 1960

Сдан 25 июля 2016 г. на Красноярском судостроительном заводе

27. Несамоходная баржа-площадка «АРК-19» проекта 6516

Сдан в июле 2016 г. на судостроительном заводе «Лотос» (г.Нариманов, Астраханская обл.)