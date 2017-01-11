В Ростовской области открылся детский сад

В п. Каменоломни Октябрьского района состоялось открытие нового детского сада № 45 «Ласточка». На его строительство были выделены средства в размере 197,3 млн.рублей, из них 182,2 млн рублей составили средства областного бюджета, 15,2 млн рублей — средства местного бюджета. На оснащение оборудованием было затрачено 7,0 млн рублей, большая часть суммы составил областной бюджет.

В детском саду будет функционировать 15 групп на 280 мест. Созданы все необходимые помещения соответственно функциональным назначениям: основные, воспитательные, медицинские, служебно-бытовые, пищеблок, прачечная, которые полностью укомплектованы новой современной мебелью, развивающим игровым оборудованием и дидактическим материалом, современным кухонным и технологическим оборудованием.

Медицинский блок оснащён в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, оборудован бактерицидными лампами, медицинскими весами, кушетками, инвентарем.

Для музыкальных и спортивных занятий предусмотрены залы на втором этаже. Имеется кабинет педагога-психолога и логопедический кабинет для занятий детей с нарушением речи.

Здание детского сада оснащено пожарной сигнализацией, видеонаблюдением. Отопление осуществляется от автономной газовой котельной. Территория детского сада имеет ограждение по всему периметру.