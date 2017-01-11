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Судостроение и судоходство

Итоги 2016: Обзор гражданского судостроения (часть 2)

28. Танкер-бункеровщик «Владимир Матвеев» (строительный № 25005) проекта 00213

Сдан 17 августа 2016 г. на Красноярском судостроительном заводе

Технические данные:

длина — около 70 м, ширина — 12,6, высота борта — 4,8, дедвейт — порядка 1200 тонн. Кроме танков, внутри бункеровщика расположены два трюма, в которых можно разместить 200 бочек с горюче-смазочными материалами. Судно морского класса рассчитано на хождение во льду толщиной до 40 сантиметров.

29. Лоцмейстерское судно «Крутояр» проекта 02780М

Сдан 26 августа 2016 г. на Онежском судостроительном заводе (г.Петрозаводск)

Основные характеристики судна:

класс — КМ Ice3 R3-RSN AUT3, длина корпуса наибольшая — 22,2 м, ширина корпуса наибольшая — 6,6 м. осадка габаритная — около 1,5 м, скорость хода — 10 узлов, экипаж/спецперсонал — 2/5 человек, дальность плавания по запасамтоплива — 650 морских миль.

30. Дноуглубительное судно «Кроншлот» проекта TSHD1000

Сдан 8 сентября 2016 г. на нижегородском судостроительном заводе «Красное Сормово»

Основные характеристики судна:

длина — 62,6 м, ширина — 14 м, осадка — 4,25 м, объем трюма — 1000 куб. м. Суда проекта TSHD 1000 способны разрабатывать грунт на глубине до 20 м и работать при температуре воды от -2°С до +20°С.

Класс судна: KM(*) Ice1 R1 AUT2 Hopper Dredger.

31. Плавучий док проекта 3192

Сдан 8 сентября 2016 г. в Тверской области

32. Лоцмейстерское судно «Юрий Романченко» проекта 02780М

Сдан 15 сентября 2016 г. на Онежском судостроительном заводе (г.Петрозаводск)

Основные характеристики судна:

класс — КМ Ice3 R3-RSN AUT3, длина корпуса наибольшая — 22,2 м, ширина корпуса наибольшая — 6,6 м. осадка габаритная — около 1,5 м, скорость хода — 10 узлов, экипаж/спецперсонал — 2/5 человек, дальность плавания по запасамтоплива — 650 морских миль.

33. Сухогрузное судно «Жiбек Жолы» (строительный № 408) проекта RSD49

Сдан 29 сентября 2016 г. на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (г.Шлиссельбург, Ленинградская обл.)

Основные характеристики судна:

Дедвейт (в море / в реке) — 7154 / 4518 т.

Главные размерения: длина — 139.95 м, ширина — 16.5 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.

Количество трюмов: 3

Объём трюмов: 10920 м³

Скорость хода: 11.5 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 10 человек

34. Лоцмейстерское судно «Капитан Шершнев» проекта 02781

Сдан в сентябре 2016 г. на ОАО «ГРАНД» (г.Санкт-Петербург)

Основные характеристики судна:

Класс судна — КМ*Ice3[1]R2 AUT3, длина — 25,18 м, ширина — 6,6 м, высота борта — 2,5 м, осадка — 1,4 м, скорость хода — 10,3 узлов, экипаж — 2 чел.

35. Несамоходная нефтеналивная баржа ROB07

Сдан 4 октября 2016 г. на ООО «Верфь братьев Нобель» (г.Рыбинск, Ярославская обл.)

Основные характеристики судна:

Характеристика Размерение Значение
Длина наибольшая м 95,23
Ширина габаритная м 16,80
Высота борта м 5
Высота габаритная от ОП до несъемных частей м 13,05
Осадка по КВЛ м 3,50
Осадка по ЛГВЛ м 3,60
Дедвейт в море (осадка 3,5 м) т 4244
Дедвейт в море (осадка 3,6 м) т 4403

Класс Российского Морского Регистра Судоходства КE R3-RSN Oil tanker (ESP)

36. Танкер «Гянджа» (строительный № 02020) проекта RST27

Сдан 19 октября 2016 г. на нижегородской верфи «Красное Сормово»

Класс Российского Морского Регистра Судоходства: КМ (*) Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker (ESP)

Технические характеристики:

Длина, м: 140,85

Ширина, м: 16,70

Высота борта, м: 6,0

Осадка (в море / в реке), м: 4,20 / 3,60

Дедвейт (в море / в реке), т: 6980 / 5378

Автономность, сут. (в море / в реке): 20 / 12

Экипаж / мест, чел.: 12 / 14 + лоцман

Скорость (при осадке 4,20 м и 100% МДМ), узлы: 10

37. Несамоходная аппарельная баржа-площадка «НБПА-200-1» проекта ТСК.410.4

Сдан 25 октября 2016 г. заводом «Тюменьсудокомплект»

38. Несамоходный земснаряд проекта Ц480ДЭ

Сдан в октябре 2016 г. на Цимлянском судомеханическом заводе (Ростовская обл.)

Технические характеристики к Земснаряду

Тип земснаряда дизель-электрический, несамоходный, блочный, транспортабельный по Ж.Д., водой и автотранспортом;

Водоизмещение весовое, (порожнем), т…80

Осадка в транспортном положении (средняя), м…0,74

Габаритные размеры корпуса:

Длинна, м…19

Ширина, м…7,66

Высота борта, м…1,5

Количество понтонов корпуса, шт…5

Способ передвижения земснаряда…свайно — тросовой

Диаметр всасывающего и напорного трубопровода, мм…300

Топливные баки:

Количество, шт…2

В трюмах кормовых боковых понтонов должны находиться вкладные цистерны 2 шт. по 3 м3.

Технические характеристики рабочего оборудования:

Грунтовый насос…ГрУТ 800/40

Расположения грунтового насоса…трюмное

Подача по воде, м3/час…800

Напор, м в.ст…40

Число оборотов, об/час…750

Привод грунтового насоса электродвигатель

Мощность, кВт…250

Дизельная электростанция, тип…АД-400

Мощность, кВт…400

Технологический насос:

  • Подача, м3/час…50
  • Напор, м… 50
  • Мощность привода, кВт…15

Грунтозаборное устройство:

Тип…с фрезерным рыхлением

39. Судно ярусного лова «Vestliner» проекта PL-475

Сдан 10 ноября 2016 г. на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» (г.Отрадное, Ленинградская обл.)

Основные характеристики судна:
Длина наибольшая 47,5 м
Ширина наибольшая 12 м
Осадка 5, 88 м
Скорость 12,5 узлов
Автономность по запасам провизии и топлива 25 суток
Дальность плавания 6000 миль
Грузовой морозильный трюм чистый объем 462 м3
Символ класса КМ(*)Ice2 AUT1 Fishing Vessel по классификации Российского морского регистра судоходства

40. Буксир «Пенай» (строительный № 2100) проекта TG17

Сдан 11 ноября 2016 г. на Окской судоверфи (г.Навашино, Нижегородская обл.)

Основные характеристики:

  • Длина габаритная — около 30,73 м;
  • Длина по ВЛ — 29,24 м;
  • Ширина габаритная — около 9,70 м;
  • Ширина по КВЛ — 9,10 м;
  • Высота борта на миделе — 4,10 м;
  • Осадка по ЛГВЛ — 3,1 м;
  • Скорость — 10,0 узл.;
  • Автономность — 10 суток.

Класс РС: КМ (*) Arc 4 R1 AUT3-C FF3WS Tug.

41. Дноуглубительное судно «Кадош» проекта TSHD1000

Сдан 2 декабря 2016 г. на нижегородском судостроительном заводе «Красное Сормово»

Основные характеристики судна:

длина — 62,6 м, ширина — 14 м, осадка — 4,25 м, объем трюма — 1000 куб. м. Суда проекта TSHD 1000 способны разрабатывать грунт на глубине до 20 м и работать при температуре воды от -2°С до +20°С.

Класс судна: KM(*) Ice1 R1 AUT2 Hopper Dredger.

42. Ледокол «Новороссийск» (заводской № 231) проекта 21900М

Сдан 25 декабря 2016 г. на Выборгском судостроительном заводе (Ленинградская обл.)

Основные характеристики судна:

Водоизмещение: около 14000 т.

Главные размерения: длина — 119.4 м, ширина — 27.5 м, осадка — 8.5 м.

Максимальная скорость хода: 17 узлов

Мощность: 17.4 МВт

Лёдопроходимость: 1.5 м.

Экипаж: 35 человек (плюс 22 человека спецперсонала)

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

43. Несамоходный земснаряд проекта 1400/40

Сдан в 2016 г. на АО «Уральский Гидро Механический Завод» (Челябинская обл.)

44. Буксир «Бакен» проекта 05ТМ типа РБТ

Сдан в 2016 г. на архангельском судоремонтном заводе «Красная кузница»

Основные характеристики судна:

  • Длина: 14,07 т
  • Ширина: 3,82 м
  • Осадка: 1,58 м
  • Водоизмещение стандартное: 35,5 т
  • Водоизмещение полное: 42,7 т
  • Скорость полного хода: 9,5 уз
  • Дальность плавания: 1600 миль (8 уз)
  • Автономность: 5 сут
  • Экипаж: 4 чел (2 на вахте)
  • Класс Российского речного Регистра О2,0 (лед 30)

Итоги, 2016
  • exhausted1987 exhausted1987
    11.01.1717:24:57

    Автору респект и уважуха за труд.    

    Список полный?

    Отредактировано: exhausted1987~17:25 11.01.17
    #873696
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      12.01.1708:38:26

      Нет естественно    

      Ладожская верфи, к примеру, еще такую фонтанку в начале лета строила

      По идее явно уже сдала, но точной информации нет. А мало ли еще чего не заметили    

      Одно судно я забыл вставить     Вот сейчас вставил    

      Ну и традиционно разъездные, лоцманские катера и катера-бонопостановщики в обзор не вошли    

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~08:59 12.01.17
      #873877
  • zg2012.livejournal.com zg2012
    11.01.1718:32:33

    Автору спасибо за труд!

    Я правильно понимаю, что Гянджа и Жибек Жолы — это не «обновление российского флота», а экспортные поставки?

    #873725
    • A_SEVER A_SEVER
      11.01.1721:03:18

      Я правильно понимаю
      Правильно.

      #873784
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      12.01.1708:40:31

      Да. Сухогруз казахам. Второй «Атамекен» где-то потерялся. Испытания прошел кажись еще в ноябре и тишина.

      Танкер для азербайджанцев. Он 3 раза имя менял. Спущен на воду как Explorer, сдан как Pioneer, а в итоге вон оно как    

      #873878
      • zg2012.livejournal.com zg2012
        12.01.1709:00:20

        Спасибо!

        В советское время существовал запрет на проход по нашим внутренним водным путям иностранных судов. Насколько я понимаю, такой запрет, в каком-то виде, действует и сейчас. А касается ли он наших соседей по СНГ (Азербайджан) и Таможенному Союзу (Казахстан)? Построенные для них суда в Каспии заперты?

        #873882
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          12.01.1709:11:59

          Азербайджанская «Палмали» со штаб-квартирой на туретчине вполне себе ходит под российским флагом     Тут не все так просто     А вообще, к примеру, до Ростова (а это уже точно Дон) вполне себе под любым флагом доходят. Но он типа перевалочной базы    

          #873884
  • Нет аватара g1v2
    11.01.1720:52:43

    Смотрю танкеров немало, а вот сухогрузы, ролкеры и т. д. — не сильно строятся. То ли заказывать некому, то ли не на что.

    #873780
    • A_SEVER A_SEVER
      11.01.1721:03:56

      То ли заказывать некому, то ли не на что
      Но ведь танкеры заказывают?    

      #873785
    • zg2012.livejournal.com zg2012
      11.01.1722:16:28

      Основная масса строящихся транспортных судов — это суда класса «река-море». Думаю, что типы заказываемых судов определяются в соответствии с характером грузов, перевозимых по нашим рекам. А что касается морских перевозок, то в этой сфере во всем мире наблюдается существенный спад и новых судов гораздо больше, чем грузов для них     Поэтому ожидать заметного строительства морских транспортных судов не стоит.

      #873813
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        12.01.1723:51:36

        По морским согласен, а по танкерам река-море хочу заметить, что там не только чисто танкеры. RSR54 вполне и сухие грузы возят    

        Это второй в серии. Можно и по другим фотки поискать    

        #874182
  • Нет аватара Petr-2000
    12.01.1700:51:21

    В сумме часть 1+2 где-то 100000 тон водоизмещением.

    #873842
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      12.01.1708:59:21

      +1 один пароходик. Забыл я как-то про него    

      #873881
    • Katamaran Katamaran
      12.01.1710:19:54

      больше, гораздо больше. очень много мелочи среди катеров. Та же Озерная верфь сколько 15тонников сдает за год. очень много можно дописать, но проще вам пошариться по блогу Судостроение.

      И да, еще есть плавучие причалы — а их вообще много за год сдали

      #873900
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        12.01.1710:37:21

        И да, еще есть плавучие причалы — а их вообще много за год сдали

        И все они пошли в ВМФ. Так что это не сюда, а к Андрею    

        Но до. Есть например выкопанный тобой несамоходный паром и 4 прогулочных уродца     Но несовсем понятно когда они построены. В этом году или в прошлом и на какую часть в каком году     Аналогично с волнопронизывающими. Так что отчет явно не полный

        #873911
        • Katamaran Katamaran
          12.01.1711:12:01

          ага, я так и вижу подготовленную им статистику плавучих причалов. кстати, может когда-нить сделаю по ним отчет    

          4 прогулочных уродца

          это снегири чтоли? я так про еще 2 информацию не нашел, хотя их обещали презентовать в ноябре еще.

          #873919
  • Сергей Пышненко
    12.01.1709:37:24

    Тому кто фрустрировал недавно, за баллоны на буксирах, 40. Буксир «Пенай», чист как стеклышко.

    Обзор прекрасен, благодарю.

    #873887
    • A_SEVER A_SEVER
      12.01.1709:41:27

      Буксир «Пенай», чист как стеклышко.
      У него всё ещё впереди!    

      #873888
  • Нет аватара Mister180
    12.01.1711:24:37

    Что-то строится, но в целом картина печальная гражданского судостроения у нас по сути нет.

    #873926
    • Нет аватара brat_po_razumu
      12.01.1712:02:17

      ???

      Обзор детальнейше описывает ДЕСЯТКИ гражданских судов, построенных в России за год.

      Но в головах отдельных личностей всех этих десятков судов за год — нет! Эти личности смотрят на фото, читают характеристики судов — но всего этого у них, в их головах — нет. По сути. Они смотрят в книгу — а видят фигу.

      #873936
      • A_SEVER A_SEVER
        12.01.1712:24:12

        Обзор детальнейше описывает ДЕСЯТКИ гражданских судов, построенных в России
        Которые все вместе уступают 3-м танкерам, построенным в Южной Корее.

        #873945
        • Нет аватара brat_po_razumu
          13.01.1700:16:35

          Безусловно — Южная Корея строит больше судов. Италия — больше макарон, чем Россия. Голландия — больше сыра.

          Но это — не значит, что в России нет судостроительной, макаронной и сыроваренной промышленности, не так ли? Зачем писать ложь — «нет-де, по сути»?

          Оценить суммарные мировые данные можно, они есть, но тут целый НИИ нужен — но прикинуть можно. По моим прикидкам, Россия входит где-то в Топ-20 стран мира, по развитию гражданского судостроения. Может, Топ-30 — не суть, главное — среди стран мира с наиболее развитым гражданским судостроением.

          На фоне этих фактов писать о том, что — «отсутствует-де» — уж не знаю, какой эпитет тут нужен.

          #874189
          • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
            13.01.1700:31:42

            Топы все эти от лукавого. У нас ведь построен и «Крутояр» и «Новороссийск» (который ледокол, а не баржа). Боюсь, что крутояров за этот год в мире понастроено больше, чем в 30 странах, а вот новороссийсков опасаюсь, что больше не построили    

            Вощем количеством тут не играется. Все сложнее. Есть суда, на которых собаку съели еще при Союзе, а есть новое.

            #874194
          • A_SEVER A_SEVER
            13.01.1700:51:40

            По моим прикидкам, Россия входит где-то в Топ-20 стран мира

            Более 90% тоннажа грузового флота строится всего в 3-х странах мира — в Китае, Южной Корее и Японии. На долю нашей страны приходится менее 1%, какие уж тут Топы…

            #874199
            • Нет аватара brat_po_razumu
              13.01.1707:33:12

              Если в какой-то стране строится много судов и производится много макарон — и даже очень много-много-много — это совершенно означает, что в стране, где их производят меньше — нет кораблестроительной или макаронной промышленности.

              Действительно, львиная доля — по тоннажу — грузовых судов строится в Юго-Восточной Азии.

              Но это же совершенно не дает оснований заявлять, что в России и США, Германии или Голландии — нет-де гражданского судостроения. Это же — глупости.

              #874224
      • Нет аватара Mister180
        12.01.1713:20:37

        Отдельный личности видят, что суда под шельфовый проекты строятся где угодно только не у нас, суда неограниченного района плавания не строятся в принципе. Два танкера для Совкомфлота лишь подтверждают правило т.к. данный заказ не стал системным, лишь разовой акцией.

        #873973
        • A_SEVER A_SEVER
          12.01.1713:22:49

          суда неограниченного района плавания не строятся в принципе
          Ледоколы перестали быть судами?    

          #873974
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          12.01.1713:32:57

          Два танкера для Совкомфлота лишь подтверждают правило т.к. данный заказ не стал системным, лишь разовой акцией.

          Это которые? Лавров с Ульяновым? Так это когда было? Но таки стряться худо-бендно вполне себе морские и под шельфовые проекты:

          1. 2 танкера для РосНефти — «РН Сахалин» и «РН Приморье"

          2. 2 офшорных снабженца для Газфлота — «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет"

          3. Какие-то танкеры в Большом Камне подвисли

          Ну так что не надо уж так категорично. Да, строится не много, но таки строится

          #873976
          • Нет аватара Mister180
            12.01.1714:08:10

            A_SEVER, не перестал,и не учел, но не стоит забывать это госзаказ и частным компания по большому счету нужны несколько иные суда.

            d-tatarinov,

            1. забыл про них, но согласитесь общую картину они не сильно меняют.

            2. сложно назвать это строительством,подобные суда с момента резки должны строится за один-два года.

            3. честно говоря ни чего про данное строительство не слышал и сходу не нашел.

            #873990
            • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
              12.01.1714:52:52

              2. сложно назвать это строительством,подобные суда с момента резки должны строится за один-два года.

              В целом согласен, но, касательно ДВ, слава богу, что вообще хоть как-то строят. Надеюсь со временем подтянутся. Касательно самих снабженцев, то побожились, что в этом году сдадут. Будем поглядеть.

              3. честно говоря ни чего про данное строительство не слышал и сходу не нашел.

              Следствие показало, что это оказались Сахалин с Приморьем. Просто местом закладки как минимум головного назывался Большой Камень, а не Находка.

              И, кстати, был еще вполне себе морской «Академик Трешников"

              но согласитесь общую картину они не сильно меняют

              И соглашусь и нет    

              С одной стороны действительно мало. А с другой где строить?

              ДВ — дай бог, что там вообще еще не все успели развалить. Со временем войдут в ритм.

              север — в Архангельске и Мурманске в основном судоремонт был. Северодвинск завален заказами МО.

              Балтика — Ну собственно тоже заказы МО + ледоколы и сейчас траулеры пошли. Где еще там мощности взять?

              Азовское море — сплошной судоремонт

              Черное море — при Союзе судостроение в основном в Николаеве и Крыму. Остальное преимущественно судоремонт. Крым только недавно вернулся. Ужо начали строить потихоньку. Но там еще и ремонт с модернизацией необходим и идет. Предлагаете Николаев отбить?    

              Где еще? Остальные верфи на реках и соответственно крупные морские пароходы там физически не построишь.

              Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~14:53 12.01.17
              #873994
              • Katamaran Katamaran
                13.01.1711:19:57

                А Каспий? Про астраханцев забыли

                Отредактировано: Katamaran~11:20 13.01.17
                #874280
                • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                  13.01.1712:30:00

                  Каспий довольно мелок и внутреннее море. В океан суда все равно по рекам вывадить и соответственно ограничения. Каспий прокатывает для река-море, а я говорю именно о крупных морских судах

                  #874303
    • A_SEVER A_SEVER
      12.01.1712:06:20

      гражданского судостроения у нас по сути нет
      Есть несоответствие возможностей отечественной судостроительной промышленности и существующих у страны потребностей — заводы способны строить суда типа «река-море», а нужны в большом количестве большие морские суда — танкеры, газовозы, ледоколы и суда снабжения буровых платформ.

      Отредактировано: A_SEVER~12:06 12.01.17
      #873938
      • Нет аватара Bane
        12.01.1715:35:34

        «мировое судостроение сообщило о коллапсе заказов на 80% от пика», ссылку могу в личку скинуть. Указанные вами суда нам точно жизненно-необходимы в данный момент?

        #874000
        • Нет аватара Mister180
          12.01.1716:46:05

          Остатки транспортного флота доставшегося в наследие от Союза по большей части пора списывать, суда старше 30 лет на рынке котируются слабо, следовательно флот нужно даже не обновлять, а создавать заново — желательно на российских верфях которые еще предстоит построить/модернизировать. А если этого не сделать о транспортной безопасности можно забыть, и останется надеяться на доброго дядю из-за бугра который обеспечит снабжение севера и вывезет наши товары на внешний рынок.

          #874033
          • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
            12.01.1716:57:34

            СССР целими сериями строил грузовые суда за бугром. При чем не только в станах СЭВ и у нейтральных (на тот момент) фиников. А к примеру в Австрии. Напомнить в какой блок входит эта страна? Про пассажирский флот я вообще молчу. Вот почему Вы и такие, как вы считаете, что РФ должна усе унутрях делать? Здоровый баланс между своим и импортным необходим. А то в очередной раз доиграемся до состояния «жри чего дают»

            #874039
          • Нет аватара Bane
            12.01.1718:57:42

            А куда они денутся? Флот морской щаз интенсивно режется на металлолом из-за падения спроса: стоимость морских перевозок Китай-Европа упала в 3 раза — ну так для примера.

            #874097
        • A_SEVER A_SEVER
          12.01.1718:06:23

          Указанные вами суда нам точно жизненно-необходимы в данный момент?
          Ну раз мы их покупаем за рубежом, значит необходимы.

          #874069
          • Нет аватара Bane
            12.01.1718:54:46

            Не проще купить, чем изобретать велосипед с учетом того что сейчас из-за кризиса продается по цене чуть выше металлолома?

            #874096
            • A_SEVER A_SEVER
              12.01.1719:40:38

              Не проще купить, чем изобретать велосипед
              Конечно проще — плати, и тебе построят всё что хочешь!    

              Например, для проекта «Ямал-СПГ» требуется 15 танкеров-газовозов общей стоимостью более 5 млрд долларов. Из них наш «Совкомфлот» смог купить только 1 танкер, остальные покупают греческая, китайская и японская судоходные компании, которые и будут зарабатывать на перевозке нашего газа.

              #874112
              • Нет аватара Bane
                12.01.1719:57:11

                Покупают? Свободных танкеров нет, продажи газа растут, мировая экономика прет вверх — надо же, не знал…

                Не, мне и самому хочется чтобы у нас производили ваще все 100% от мировых промышленных товаров, но умение расставлять приоритеты весьма хорошее качества как мне кажется.

                #874116
                • A_SEVER A_SEVER
                  12.01.1720:21:44

                  Покупают?
                  Уже купили, а первый танкер даже уже построили — «Кристоф де Маржери» скоро будет передан «Совкомфлоту».

                  #874126
            • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
              12.01.1723:20:32

              Купить проще, но это другая крайность от «все делать самим». Может быть не стоит в крайности кидаться, а соблюсти некий баланс?

              #874173
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