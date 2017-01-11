Итоги 2016: Обзор гражданского судостроения (часть 2)

28. Танкер-бункеровщик «Владимир Матвеев» (строительный № 25005) проекта 00213

Сдан 17 августа 2016 г. на Красноярском судостроительном заводе

Технические данные:

длина — около 70 м, ширина — 12,6, высота борта — 4,8, дедвейт — порядка 1200 тонн. Кроме танков, внутри бункеровщика расположены два трюма, в которых можно разместить 200 бочек с горюче-смазочными материалами. Судно морского класса рассчитано на хождение во льду толщиной до 40 сантиметров.

29. Лоцмейстерское судно «Крутояр» проекта 02780М

Сдан 26 августа 2016 г. на Онежском судостроительном заводе (г.Петрозаводск)

Основные характеристики судна:

класс — КМ Ice3 R3-RSN AUT3, длина корпуса наибольшая — 22,2 м, ширина корпуса наибольшая — 6,6 м. осадка габаритная — около 1,5 м, скорость хода — 10 узлов, экипаж/спецперсонал — 2/5 человек, дальность плавания по запасамтоплива — 650 морских миль.

30. Дноуглубительное судно «Кроншлот» проекта TSHD1000

Сдан 8 сентября 2016 г. на нижегородском судостроительном заводе «Красное Сормово»

Основные характеристики судна:

длина — 62,6 м, ширина — 14 м, осадка — 4,25 м, объем трюма — 1000 куб. м. Суда проекта TSHD 1000 способны разрабатывать грунт на глубине до 20 м и работать при температуре воды от -2°С до +20°С.

Класс судна: KM(*) Ice1 R1 AUT2 Hopper Dredger.

31. Плавучий док проекта 3192

Сдан 8 сентября 2016 г. в Тверской области

32. Лоцмейстерское судно «Юрий Романченко» проекта 02780М

Сдан 15 сентября 2016 г. на Онежском судостроительном заводе (г.Петрозаводск)

Основные характеристики судна:

класс — КМ Ice3 R3-RSN AUT3, длина корпуса наибольшая — 22,2 м, ширина корпуса наибольшая — 6,6 м. осадка габаритная — около 1,5 м, скорость хода — 10 узлов, экипаж/спецперсонал — 2/5 человек, дальность плавания по запасамтоплива — 650 морских миль.

33. Сухогрузное судно «Жiбек Жолы» (строительный № 408) проекта RSD49

Сдан 29 сентября 2016 г. на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (г.Шлиссельбург, Ленинградская обл.)

Основные характеристики судна:

Дедвейт (в море / в реке) — 7154 / 4518 т.

Главные размерения: длина — 139.95 м, ширина — 16.5 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.

Количество трюмов: 3

Объём трюмов: 10920 м³

Скорость хода: 11.5 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 10 человек

34. Лоцмейстерское судно «Капитан Шершнев» проекта 02781

Сдан в сентябре 2016 г. на ОАО «ГРАНД» (г.Санкт-Петербург)

Основные характеристики судна:

Класс судна — КМ*Ice3[1]R2 AUT3, длина — 25,18 м, ширина — 6,6 м, высота борта — 2,5 м, осадка — 1,4 м, скорость хода — 10,3 узлов, экипаж — 2 чел.

35. Несамоходная нефтеналивная баржа ROB07

Сдан 4 октября 2016 г. на ООО «Верфь братьев Нобель» (г.Рыбинск, Ярославская обл.)

Основные характеристики судна:

Характеристика Размерение Значение Длина наибольшая м 95,23 Ширина габаритная м 16,80 Высота борта м 5 Высота габаритная от ОП до несъемных частей м 13,05 Осадка по КВЛ м 3,50 Осадка по ЛГВЛ м 3,60 Дедвейт в море (осадка 3,5 м) т 4244 Дедвейт в море (осадка 3,6 м) т 4403

Класс Российского Морского Регистра Судоходства КE R3-RSN Oil tanker (ESP)

36. Танкер «Гянджа» (строительный № 02020) проекта RST27

Сдан 19 октября 2016 г. на нижегородской верфи «Красное Сормово»

Класс Российского Морского Регистра Судоходства: КМ (*) Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker (ESP)

Технические характеристики:

Длина, м: 140,85

Ширина, м: 16,70

Высота борта, м: 6,0

Осадка (в море / в реке), м: 4,20 / 3,60

Дедвейт (в море / в реке), т: 6980 / 5378

Автономность, сут. (в море / в реке): 20 / 12

Экипаж / мест, чел.: 12 / 14 + лоцман

Скорость (при осадке 4,20 м и 100% МДМ), узлы: 10

37. Несамоходная аппарельная баржа-площадка «НБПА-200-1» проекта ТСК.410.4

Сдан 25 октября 2016 г. заводом «Тюменьсудокомплект»

38. Несамоходный земснаряд проекта Ц480ДЭ

Сдан в октябре 2016 г. на Цимлянском судомеханическом заводе (Ростовская обл.)

Технические характеристики к Земснаряду

Тип земснаряда дизель-электрический, несамоходный, блочный, транспортабельный по Ж.Д., водой и автотранспортом;

Водоизмещение весовое, (порожнем), т…80

Осадка в транспортном положении (средняя), м…0,74

Габаритные размеры корпуса:

Длинна, м…19

Ширина, м…7,66

Высота борта, м…1,5

Количество понтонов корпуса, шт…5

Способ передвижения земснаряда…свайно — тросовой

Диаметр всасывающего и напорного трубопровода, мм…300

Топливные баки:

Количество, шт…2

В трюмах кормовых боковых понтонов должны находиться вкладные цистерны 2 шт. по 3 м3.

Технические характеристики рабочего оборудования:

Грунтовый насос…ГрУТ 800/40

Расположения грунтового насоса…трюмное

Подача по воде, м3/час…800

Напор, м в.ст…40

Число оборотов, об/час…750

Привод грунтового насоса электродвигатель

Мощность, кВт…250

Дизельная электростанция, тип…АД-400

Мощность, кВт…400

Технологический насос:

Подача, м3/час…50

Напор, м… 50

Мощность привода, кВт…15

Грунтозаборное устройство:

Тип…с фрезерным рыхлением

39. Судно ярусного лова «Vestliner» проекта PL-475

Сдан 10 ноября 2016 г. на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» (г.Отрадное, Ленинградская обл.)

Основные характеристики судна: Длина наибольшая 47,5 м Ширина наибольшая 12 м Осадка 5, 88 м Скорость 12,5 узлов Автономность по запасам провизии и топлива 25 суток Дальность плавания 6000 миль Грузовой морозильный трюм чистый объем 462 м3 Символ класса КМ(*)Ice2 AUT1 Fishing Vessel по классификации Российского морского регистра судоходства

40. Буксир «Пенай» (строительный № 2100) проекта TG17

Сдан 11 ноября 2016 г. на Окской судоверфи (г.Навашино, Нижегородская обл.)

Основные характеристики:

Длина габаритная — около 30,73 м;

Длина по ВЛ — 29,24 м;

Ширина габаритная — около 9,70 м;

Ширина по КВЛ — 9,10 м;

Высота борта на миделе — 4,10 м;

Осадка по ЛГВЛ — 3,1 м;

Скорость — 10,0 узл.;

Автономность — 10 суток.

Класс РС: КМ (*) Arc 4 R1 AUT3-C FF3WS Tug.

41. Дноуглубительное судно «Кадош» проекта TSHD1000

Сдан 2 декабря 2016 г. на нижегородском судостроительном заводе «Красное Сормово»

Основные характеристики судна:

длина — 62,6 м, ширина — 14 м, осадка — 4,25 м, объем трюма — 1000 куб. м. Суда проекта TSHD 1000 способны разрабатывать грунт на глубине до 20 м и работать при температуре воды от -2°С до +20°С.

Класс судна: KM(*) Ice1 R1 AUT2 Hopper Dredger.

42. Ледокол «Новороссийск» (заводской № 231) проекта 21900М

Сдан 25 декабря 2016 г. на Выборгском судостроительном заводе (Ленинградская обл.)

Основные характеристики судна:

Водоизмещение: около 14000 т.

Главные размерения: длина — 119.4 м, ширина — 27.5 м, осадка — 8.5 м.

Максимальная скорость хода: 17 узлов

Мощность: 17.4 МВт

Лёдопроходимость: 1.5 м.

Экипаж: 35 человек (плюс 22 человека спецперсонала)

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

43. Несамоходный земснаряд проекта 1400/40

Сдан в 2016 г. на АО «Уральский Гидро Механический Завод» (Челябинская обл.)

44. Буксир «Бакен» проекта 05ТМ типа РБТ

Сдан в 2016 г. на архангельском судоремонтном заводе «Красная кузница»

Основные характеристики судна: