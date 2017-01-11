Итоги 2016: Обзор гражданского судостроения (часть 2)
28. Танкер-бункеровщик «Владимир Матвеев» (строительный № 25005) проекта 00213
Сдан 17 августа 2016 г. на Красноярском судостроительном заводе
Технические данные:
длина — около 70 м, ширина — 12,6, высота борта — 4,8, дедвейт — порядка 1200 тонн. Кроме танков, внутри бункеровщика расположены два трюма, в которых можно разместить 200 бочек с горюче-смазочными материалами. Судно морского класса рассчитано на хождение во льду толщиной до 40 сантиметров.
29. Лоцмейстерское судно «Крутояр» проекта 02780М
Сдан 26 августа 2016 г. на Онежском судостроительном заводе (г.Петрозаводск)
Основные характеристики судна:
класс — КМ Ice3 R3-RSN AUT3, длина корпуса наибольшая — 22,2 м, ширина корпуса наибольшая — 6,6 м. осадка габаритная — около 1,5 м, скорость хода — 10 узлов, экипаж/спецперсонал — 2/5 человек, дальность плавания по запасамтоплива — 650 морских миль.
30. Дноуглубительное судно «Кроншлот» проекта TSHD1000
Сдан 8 сентября 2016 г. на нижегородском судостроительном заводе «Красное Сормово»
Основные характеристики судна:
длина — 62,6 м, ширина — 14 м, осадка — 4,25 м, объем трюма — 1000 куб. м. Суда проекта TSHD 1000 способны разрабатывать грунт на глубине до 20 м и работать при температуре воды от -2°С до +20°С.
Класс судна: KM(*) Ice1 R1 AUT2 Hopper Dredger.
31. Плавучий док проекта 3192
Сдан 8 сентября 2016 г. в Тверской области
32. Лоцмейстерское судно «Юрий Романченко» проекта 02780М
Сдан 15 сентября 2016 г. на Онежском судостроительном заводе (г.Петрозаводск)
Основные характеристики судна:
класс — КМ Ice3 R3-RSN AUT3, длина корпуса наибольшая — 22,2 м, ширина корпуса наибольшая — 6,6 м. осадка габаритная — около 1,5 м, скорость хода — 10 узлов, экипаж/спецперсонал — 2/5 человек, дальность плавания по запасамтоплива — 650 морских миль.
33. Сухогрузное судно «Жiбек Жолы» (строительный № 408) проекта RSD49
Сдан 29 сентября 2016 г. на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (г.Шлиссельбург, Ленинградская обл.)
Основные характеристики судна:
Дедвейт (в море / в реке) — 7154 / 4518 т.
Главные размерения: длина — 139.95 м, ширина — 16.5 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.
Количество трюмов: 3
Объём трюмов: 10920 м³
Скорость хода: 11.5 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 10 человек
34. Лоцмейстерское судно «Капитан Шершнев» проекта 02781
Сдан в сентябре 2016 г. на ОАО «ГРАНД» (г.Санкт-Петербург)
Основные характеристики судна:
Класс судна — КМ*Ice3[1]R2 AUT3, длина — 25,18 м, ширина — 6,6 м, высота борта — 2,5 м, осадка — 1,4 м, скорость хода — 10,3 узлов, экипаж — 2 чел.
35. Несамоходная нефтеналивная баржа ROB07
Сдан 4 октября 2016 г. на ООО «Верфь братьев Нобель» (г.Рыбинск, Ярославская обл.)
Основные характеристики судна:
|Характеристика
|Размерение
|Значение
|Длина наибольшая
|м
|95,23
|Ширина габаритная
|м
|16,80
|Высота борта
|м
|5
|Высота габаритная от ОП до несъемных частей
|м
|13,05
|Осадка по КВЛ
|м
|3,50
|Осадка по ЛГВЛ
|м
|3,60
|Дедвейт в море (осадка 3,5 м)
|т
|4244
|Дедвейт в море (осадка 3,6 м)
|т
|4403
Класс Российского Морского Регистра Судоходства КE R3-RSN Oil tanker (ESP)
36. Танкер «Гянджа» (строительный № 02020) проекта RST27
Сдан 19 октября 2016 г. на нижегородской верфи «Красное Сормово»
Класс Российского Морского Регистра Судоходства: КМ (*) Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker (ESP)
Технические характеристики:
Длина, м: 140,85
Ширина, м: 16,70
Высота борта, м: 6,0
Осадка (в море / в реке), м: 4,20 / 3,60
Дедвейт (в море / в реке), т: 6980 / 5378
Автономность, сут. (в море / в реке): 20 / 12
Экипаж / мест, чел.: 12 / 14 + лоцман
Скорость (при осадке 4,20 м и 100% МДМ), узлы: 10
37. Несамоходная аппарельная баржа-площадка «НБПА-200-1» проекта ТСК.410.4
Сдан 25 октября 2016 г. заводом «Тюменьсудокомплект»
38. Несамоходный земснаряд проекта Ц480ДЭ
Сдан в октябре 2016 г. на Цимлянском судомеханическом заводе (Ростовская обл.)
Технические характеристики к Земснаряду
Тип земснаряда дизель-электрический, несамоходный, блочный, транспортабельный по Ж.Д., водой и автотранспортом;
Водоизмещение весовое, (порожнем), т…80
Осадка в транспортном положении (средняя), м…0,74
Габаритные размеры корпуса:
Длинна, м…19
Ширина, м…7,66
Высота борта, м…1,5
Количество понтонов корпуса, шт…5
Способ передвижения земснаряда…свайно — тросовой
Диаметр всасывающего и напорного трубопровода, мм…300
Топливные баки:
Количество, шт…2
В трюмах кормовых боковых понтонов должны находиться вкладные цистерны 2 шт. по 3 м3.
Технические характеристики рабочего оборудования:
Грунтовый насос…ГрУТ 800/40
Расположения грунтового насоса…трюмное
Подача по воде, м3/час…800
Напор, м в.ст…40
Число оборотов, об/час…750
Привод грунтового насоса электродвигатель
Мощность, кВт…250
Дизельная электростанция, тип…АД-400
Мощность, кВт…400
Технологический насос:
- Подача, м3/час…50
- Напор, м… 50
- Мощность привода, кВт…15
Грунтозаборное устройство:
Тип…с фрезерным рыхлением
39. Судно ярусного лова «Vestliner» проекта PL-475
Сдан 10 ноября 2016 г. на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» (г.Отрадное, Ленинградская обл.)
|Основные характеристики судна:
|Длина наибольшая
|47,5 м
|Ширина наибольшая
|12 м
|Осадка
|5, 88 м
|Скорость
|12,5 узлов
|Автономность по запасам провизии и топлива
|25 суток
|Дальность плавания
|6000 миль
|Грузовой морозильный трюм чистый объем
|462 м3
|Символ класса
|КМ(*)Ice2 AUT1 Fishing Vessel по классификации Российского морского регистра судоходства
40. Буксир «Пенай» (строительный № 2100) проекта TG17
Сдан 11 ноября 2016 г. на Окской судоверфи (г.Навашино, Нижегородская обл.)
Основные характеристики:
- Длина габаритная — около 30,73 м;
- Длина по ВЛ — 29,24 м;
- Ширина габаритная — около 9,70 м;
- Ширина по КВЛ — 9,10 м;
- Высота борта на миделе — 4,10 м;
- Осадка по ЛГВЛ — 3,1 м;
- Скорость — 10,0 узл.;
- Автономность — 10 суток.
Класс РС: КМ (*) Arc 4 R1 AUT3-C FF3WS Tug.
41. Дноуглубительное судно «Кадош» проекта TSHD1000
Сдан 2 декабря 2016 г. на нижегородском судостроительном заводе «Красное Сормово»
Основные характеристики судна:
длина — 62,6 м, ширина — 14 м, осадка — 4,25 м, объем трюма — 1000 куб. м. Суда проекта TSHD 1000 способны разрабатывать грунт на глубине до 20 м и работать при температуре воды от -2°С до +20°С.
Класс судна: KM(*) Ice1 R1 AUT2 Hopper Dredger.
42. Ледокол «Новороссийск» (заводской № 231) проекта 21900М
Сдан 25 декабря 2016 г. на Выборгском судостроительном заводе (Ленинградская обл.)
Основные характеристики судна:
Водоизмещение: около 14000 т.
Главные размерения: длина — 119.4 м, ширина — 27.5 м, осадка — 8.5 м.
Максимальная скорость хода: 17 узлов
Мощность: 17.4 МВт
Лёдопроходимость: 1.5 м.
Экипаж: 35 человек (плюс 22 человека спецперсонала)
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
43. Несамоходный земснаряд проекта 1400/40
Сдан в 2016 г. на АО «Уральский Гидро Механический Завод» (Челябинская обл.)
44. Буксир «Бакен» проекта 05ТМ типа РБТ
Сдан в 2016 г. на архангельском судоремонтном заводе «Красная кузница»
Основные характеристики судна:
- Длина: 14,07 т
- Ширина: 3,82 м
- Осадка: 1,58 м
- Водоизмещение стандартное: 35,5 т
- Водоизмещение полное: 42,7 т
- Скорость полного хода: 9,5 уз
- Дальность плавания: 1600 миль (8 уз)
- Автономность: 5 сут
- Экипаж: 4 чел (2 на вахте)
- Класс Российского речного Регистра О2,0 (лед 30)
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- d-tatarinov
- 11.01.201716:59
- 43
11.01.1717:24:57
12.01.1708:38:26
11.01.1718:32:33
11.01.1721:03:18 Правильно.
12.01.1708:40:31
12.01.1709:00:20
12.01.1709:11:59
11.01.1720:52:43
11.01.1721:03:56 Но ведь танкеры заказывают?
11.01.1722:16:28
12.01.1723:51:36
12.01.1700:51:21
12.01.1708:59:21
12.01.1710:19:54
12.01.1710:37:21
12.01.1711:12:01
12.01.1709:37:24
12.01.1709:41:27 У него всё ещё впереди!
12.01.1711:24:37
12.01.1712:02:17
12.01.1712:24:12 Которые все вместе уступают 3-м танкерам, построенным в Южной Корее.
13.01.1700:16:35
13.01.1700:31:42
13.01.1700:51:40
13.01.1707:33:12
12.01.1713:20:37
12.01.1713:22:49 Ледоколы перестали быть судами?
12.01.1713:32:57
12.01.1714:08:10
12.01.1714:52:52
13.01.1711:19:57
13.01.1712:30:00
12.01.1712:06:20 Есть несоответствие возможностей отечественной судостроительной промышленности и существующих у страны потребностей — заводы способны строить суда типа «река-море», а нужны в большом количестве большие морские суда — танкеры, газовозы, ледоколы и суда снабжения буровых платформ.
12.01.1715:35:34
12.01.1716:46:05
12.01.1716:57:34
12.01.1718:57:42
12.01.1718:06:23 Ну раз мы их покупаем за рубежом, значит необходимы.
12.01.1718:54:46
12.01.1719:40:38 Конечно проще — плати, и тебе построят всё что хочешь!
12.01.1719:57:11
12.01.1720:21:44 Уже купили, а первый танкер даже уже построили — «Кристоф де Маржери» скоро будет передан «Совкомфлоту».
12.01.1723:20:32