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Первый урожай томатов собрали в тепличном комплексе в подмосковной Кашире

Первый урожай томатов собрали в январские дни в новом тепличном комплексе компании «Агрокультура Групп» в г. Кашира Московской области, 300 килограммов крупных спелых овощей были отправлены в торговые сети.

Компания «Агрокультура Групп» фактически завершила строительство второй очереди тепличного комплекса площадью 10 га, из которых 6,5 га уже занято рассадой. Общая готовность комплекса второй очереди оценивается специалистами компании в 98%, официальное открытие ожидается в ближайшие недели.

Выращиваются томаты как из отечественных, так и из импортных семян. Сортов много. Руководство тепличного комплекса сейчас изучает потребительские вкусы и особенности различных сортов. Например, некоторые помидоры вырастают в длину до 15 метров и могут плодоносить на протяжении 9 месяцев. С одного квадратного метра теплиц за сезон планируют собирать по 80-90 килограммов.

В настоящее время в «Агрокультура Групп» идет масштабный прием персонала. Как отметил руководитель комплекта Алексей Семин, средняя заработная плата сборщиков составляет 30 тысяч. Передовики производства получают до 70 тысяч рублей.

http://inkashira.ru/novosti/c_mesta_sobytiya/pervyy-urozhay-tomatov-sobrali-v-kashirskom-teplichnom-komplekse-kompanii-agrokultura-grupp

сельское хозяйство , тепличный комплекс , Московская область
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    11.01.1717:28:37

    Отредактировано: Сергей Котенко~18:21 11.01.17
    #873699
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    11.01.1719:52:43

    несколько лет назад каширские поля(особенно на фоне полей Озёрского районе) навевали уныние…надеюсь,теперь всё меняется в лучшую сторону!!!

    #873758
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      11.01.1721:23:07

      Ну, озёрцы первенства всё равно не отдадут. Они каждый год увеличивают посевы, и в 2016 тоже.

      #873793
  • Jonatan01 Jonatan01
    12.01.1715:43:53

    Хотелось бы увидеть нормальные помидоры на прилавках «магнита», «пятёрочки» или «семьи». Открывают новые теплицы, а на прилавках дорогое г лежит. А вот огурцы хорошие, только 200р за кг, многовато.

    #874005
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