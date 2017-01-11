Первый урожай томатов собрали в тепличном комплексе в подмосковной Кашире

Первый урожай томатов собрали в январские дни в новом тепличном комплексе компании «Агрокультура Групп» в г. Кашира Московской области, 300 килограммов крупных спелых овощей были отправлены в торговые сети.

Компания «Агрокультура Групп» фактически завершила строительство второй очереди тепличного комплекса площадью 10 га, из которых 6,5 га уже занято рассадой. Общая готовность комплекса второй очереди оценивается специалистами компании в 98%, официальное открытие ожидается в ближайшие недели.

Выращиваются томаты как из отечественных, так и из импортных семян. Сортов много. Руководство тепличного комплекса сейчас изучает потребительские вкусы и особенности различных сортов. Например, некоторые помидоры вырастают в длину до 15 метров и могут плодоносить на протяжении 9 месяцев. С одного квадратного метра теплиц за сезон планируют собирать по 80-90 килограммов.

В настоящее время в «Агрокультура Групп» идет масштабный прием персонала. Как отметил руководитель комплекта Алексей Семин, средняя заработная плата сборщиков составляет 30 тысяч. Передовики производства получают до 70 тысяч рублей.