Первый урожай томатов собрали в тепличном комплексе в подмосковной Кашире
Первый урожай томатов собрали в январские дни в новом тепличном комплексе компании «Агрокультура Групп» в г. Кашира Московской области, 300 килограммов крупных спелых овощей были отправлены в торговые сети.
Компания «Агрокультура Групп» фактически завершила строительство второй очереди тепличного комплекса площадью 10 га, из которых 6,5 га уже занято рассадой. Общая готовность комплекса второй очереди оценивается специалистами компании в 98%, официальное открытие ожидается в ближайшие недели.
Выращиваются томаты как из отечественных, так и из импортных семян. Сортов много. Руководство тепличного комплекса сейчас изучает потребительские вкусы и особенности различных сортов. Например, некоторые помидоры вырастают в длину до 15 метров и могут плодоносить на протяжении 9 месяцев. С одного квадратного метра теплиц за сезон планируют собирать по 80-90 килограммов.
В настоящее время в «Агрокультура Групп» идет масштабный прием персонала. Как отметил руководитель комплекта Алексей Семин, средняя заработная плата сборщиков составляет 30 тысяч. Передовики производства получают до 70 тысяч рублей.
11.01.1717:28:37
11.01.1719:52:43
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