Ковровский механический завод приступил к серийному выпуску газовой центрифуги IX поколения
С января 2017 года ПАО «Ковровский механический завод» (г. Ковров, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») приступило к серийному выпуску модернизированной газовой центрифуги — ГЦ-9+.
Решение о запуске серийного производства было принято по итогам серии успешных испытаний установочной партии новой центрифуги, по производительности и себестоимости превосходящей все предыдущие поколения центрифуг. Перед началом производства были проведены необходимые работы по подготовке оборудования и отработке технологии серийного выпуска.
Освоение нового изделия — очередной шаг в реализации стратегии, направленной на обеспечение технологического лидерства топливной компании Росатома «ТВЭЛ» на международном рынке начальной стадии ядерного топливного цикла.
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