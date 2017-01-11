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Производство

Ковровский механический завод приступил к серийному выпуску газовой центрифуги IX поколения

С января 2017 года ПАО «Ковровский механический завод» (г. Ковров, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») приступило к серийному выпуску модернизированной газовой центрифуги — ГЦ-9+.

Решение о запуске серийного производства было принято по итогам серии успешных испытаний установочной партии новой центрифуги, по производительности и себестоимости превосходящей все предыдущие поколения центрифуг. Перед началом производства были проведены необходимые работы по подготовке оборудования и отработке технологии серийного выпуска.

Освоение нового изделия — очередной шаг в реализации стратегии, направленной на обеспечение технологического лидерства топливной компании Росатома «ТВЭЛ» на международном рынке начальной стадии ядерного топливного цикла.

 http://www.tvel.ru/wps/wc...04fa9a2c3afebafc8c4699268 

http://www.rosatom.ru/journalist/news/kmz-pristupil-k-seriynomu-vypusku-gazovoy-tsentrifugi-ix-pokoleniya/

Росатом, ТВЭЛ, Ковровский механический завод, газовые центрифуги
  • OldFox OldFox
    11.01.1722:16:23

    Да здравствует наше «среднее» машиностроение! С этими успехами наш ядерный щит будет еще прочнее, а копье еще более сокрушительным!

    #873812
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    11.01.1723:30:34

    пожелаю росатому с новой центрифугой разорить конкурентов, и стать мировым монополистом…вроде Интела в процессорах

    #873829
    • shigorin shigorin
      12.01.1700:10:05

      думаете, росатый будет не таким страшным в этой роли?    

      #873837
    • Андрей Хворых Андрей Хворых
      12.01.1700:47:11

      Так уже и давно. По сути, кроме России обогощать умеют только европейцы, только у них это сильно дороже, у наших заокеанских партнеров пара мембранных заводиков, которые выдают продукцию в разы дороже, и в разы меньше чем нужно, они давно на нашем топливе сидят. Европейцы на своем, но только потому что у них «свободный» рынок, и их демократическое правительство занимается жестким протекционизмом.

      #873841
      • Константин Рубцов
        12.01.1701:47:46

        Тихо,тихо, тормозите )). У нас 35 реакторов плюс партнеры в других странах. В США 100 реакторов и они сами себя обеспечивают топливом, те же Весты. Справляются. Так что будьте осторожны с экономикой США.

        #873857
        • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
          12.01.1701:56:22

          у нас США топливо не закупает и завод построить себе не заказывали ?

          #873859
          • Константин Рубцов
            12.01.1702:08:20

            США точно ничего не закупает )) Не та структура экономики. Частные компании США не закупают диоксид урана, что является топливом, пока сами справляются. Те поставки плутония все так немного не то. ))). А завод? Ну нет, конечно, как вы себе это представляете?

            #873860
            • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
              12.01.1709:26:50

              А что там с Вестингаузом случилось? На сколько Тошиба попала с американскими самосправляльщиками?

              #873886
            • Игорь Козлов
              12.01.1714:54:11

              Боже мой, не говорите больше никому такую глупость… Структура экономики США позволяет только покупать обогащенный уран за доллары, но никак не закрывать свои потребности.

              • [ссылки отключены]

              #873995
            • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
              12.01.1716:23:03

              В феврале 1993 года российский премьер Виктор Черномырдин и вице-президент США Альберт Гор подписали соглашение, согласно которому Россия подряжалась в течение двух десятилетий поставлять за океан низкообогащённый уран для атомных электростанций, полученный из оружейного, высокообогащённого урана. Из 500 тонн оружейного урана, извлечённого из списанных боеголовок, на выходе получалось примерно 15 тыс. тонн реакторного топлива. И российский уран стали вывозить в Америку. Патриоты стонали: по контракту Москва получила за поставки что-то около 12 млрд долларов,

              ----------------

              Россия поставило уранового топлива США больше чем США произвело за всю свою историю

              Отредактировано: Сергей Коршиков~16:31 12.01.17
              #874021
            • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
              12.01.1716:29:33

              По словам главы Росатома Сергея Кириенко, меморандум о возможности строительства завода в США был подписан еще в январе 2010 года. Этот документ вступил в силу лишь в четверг, после того как дочернее предприятие Росатома, компания «Техснабэкспорт», подписала договор с американской USEC. Контракт предполагает поставки низкообогащенного урана в США, начиная с 2013 года.

              Кириенко считает, что строительство завода станет свидетельством более глубокого технологического сотрудничества между Россией и США. При этом глава Росатома отметил, что создание завода — «это длинный путь, который нельзя пройти за один день».

              Для подготовки технико-экономического обоснования проекта будет создана рабочая группа.

              «Мощность завода должна быть такой, чтобы проект был экономически целесообразным. Это зависит от рынка, а рынки сейчас точно надо будет пересчитать из-за ситуации в Японии», — сказал Кириенко.

              Глава Росатома считает, что факт начала переговоров о строительстве нового завода по обогащению урана в США стал знаковым для мировой атомной энергетики

              #874026
        • Андрей Хворых Андрей Хворых
          12.01.1711:38:28

          Мне «кузявости» не хватает чтобы ссылки добавлять, но на сайте Имхоклуб lv, есть серия статей на эту тему. Топливом-то они себя обеспечивают, только «обогащенку» на стороне закупают, своего обогащения у них нет, пока все эксперименты с центрифугами у них закончились неудачей.

          У европейцев дела намного лучше чем в США, но есть нюанс, себестоимость значительно выше.

          А «Весты» могут делать все что угодно, но своего обогащенного урана у них мало и он очень дорог, и выиграть конкуренцию у Росатома, без таких свободных рыночных инструментов, как личное лоббирование его интересов самим госсекретарем США (Клинтон в этом деле засветилась), они не смогут. В тех же США.

          #873927
      • Константин Рубцов
        12.01.1701:55:21

        Доля Росатома в мире 17 процентов, что немало, но не надо шапками бросаться, есть и другие игроки.

        #873858
        • Андрей Хворых Андрей Хворых
          12.01.1711:49:41

          Ни кто и не кидается, ни шапками ни шарфами. Просто сейчас именно такая «расстановка фигур на доске». Ни чего личного, себестоимость нашего обогащения самая низкая в мире (т.к. самая эффективная), причем значительно и в некоторых случаях в разы. Игроков тут как раз не много, Россия,Европа, США. Про Австралию ни чего сказать не могу, знаю добывают, но про обогащение ни чего не слышал. Почему Росатом не монополист? Все просто, «глупые» правительства в вышеупомянутых государственных образованиях, понимают что сфера стратегически важная, и самостоятельность надо поддерживать любой ценой.

          #873931
          • Константин Рубцов
            12.01.1712:00:28

            Японцев забыли, в части изготовления сборок, Тошиба, по моему, имеет 26 процентов западного рынка. Вот кого надо двигать. Я, собственно, только за то, чтобы было сотрудничество с компаниями США в этом вопросе. Я против того, чтобы уже сейчас говорить, что они зависят от нас в плане сборок.Поставка есть в один реактор, в качестве эксперимента.

            #873934
            • Андрей Хворых Андрей Хворых
              12.01.1712:45:26

              Тут я с вами соглашусь. Но с небольшим уточнением, речь идет не о сборках, а об обогащении, центрифуги именно это и делают. Думаю обогащать в принципе могут и в Иране, наверно Пакистане, Индии, Китае, но в объемах чтоб сделать несколько ядреных боеголовок.

              Здесь как в компьютерном мире, компьютеры делают все кому не лень, а вот производителей процессоров всего 1,5 Intel и AMD, вклад остальных практически статистическая погрешность.

              #873953
        • Нет аватара vitas
          12.01.1723:38:27

          40 процентов на рынке обогащения принадлежит России.

          #874178
  • Сергей Пышненко
    12.01.1708:26:51

    Производительность центрифуги девятого поколения в четыре раза выше, чем у ее прямого предшественника. Энергоэффективность — 95 процентов. В машинах девятого поколения ротор — это уже сложный композиционный материал, состоящий из того же сплава 1960, нескольких дополнительных компонентов и защитной оболочки. Такая конструкция позволила раза в два увеличить линейные скорости.Самое главное, центрефуги 9-го поколения являются т.н. «надкритическими», т. е. работают на частотах, которые больше, чем первая, самая главная частота внутреннего резонанса. При переходе через эту частоту первые образцы центрефужных блоков действительно имели некоторое биение (которое действительно звучит (именно звучит!) довольно неприятно). Однако, на следующих образцах этот вопрос уже разрешен. Так что поздравляю нас всех, мы вышли в надкритические центрифуги, а это уже целый прыжок, а не шажок в предыдущих сменах поколений.

    #873875
  • Сергей Пышненко
    12.01.1710:17:32

    В дополнение: «Девятка» не просто лучше, чем предыдущие поколения, она имеет производительность лучшую в разы. Это значит, что установив в цепочку одну «девятку», мы безболезненно, сможем вывести даже не одну «семерку», а поболее. А ведь «семерки» еще способны работать и работать. С точки зрения технологии нам разницы нет, что уран обогащать, что свинец обеднять. Сейчас изотопы, о которых мы говорили выше, производятся в лабораторных условиях в мизерных количествах, в считаных граммах. Естественно, что их цена имеет астрономические масштабы. Мы же говорим о производстве сотен тонн на готовых площадях, с оборудованием и обученным персоналом! Не стоит, думаю, объяснять, как это скажется на себестоимости продукции. Выйдя на рынок, а вернее создав этот рынок, мы станем и законодателями, и монополистами. Даже если конкуренты решатся броситься вдогонку, им придется либо высвобождать мощности от урана (на чем тогда их АЭС будут работать — непонятно), либо строить новые производства с нуля (а это большие капиталовложения, которые будут влиять на стоимость продукта)! Это сказал, руководитель группы Новоуральского научно-конструкторский центра Сергей Геннадьевич Хомяков.

    Вот это выстрел!

    #873899
  • Нет аватара Nirvanko
    12.01.1714:44:51

    Отличная новость, сделал репост c небольшими дополнениями: mother-russia.org/blog/production/2964.html

    Россия на первом месте по количеству производимого обогащеного урана в год.

    #873992
  • Олег Бахарев Олег Бахарев
    12.01.1718:15:15

    Наши центрифуги — самые передовые в мире. Частота вращения ротора достигает 5000 об/сек. В СЕКУНДУ господа! Чтобы достичь такой частоты ротор вращается в вакууме. Низ его закреплен на игле, а верх удерживается электромагнитным полем.

    #874073
    • Нет аватара kw_
      13.01.1702:43:30

      Судя по фотке радиус того что вращается на вскидку около 5 см, длина внешней окружности соответственно 2*pi*0.05, умножаем на 5000 оборотов в секунду и получаем оценку линейной скорости на внешнем радиусе центрифуге в 1.5 КМ/сек, или делим на скорость звука в вакууме (шучу), получаем около 5 махов.

      У меня стиралка так воду не отжимает как эта центрифуга атомы Урана вытряхивает.

      #874215
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