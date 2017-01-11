Ковровский механический завод приступил к серийному выпуску газовой центрифуги IX поколения

С января 2017 года ПАО «Ковровский механический завод» (г. Ковров, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») приступило к серийному выпуску модернизированной газовой центрифуги — ГЦ-9+.

Решение о запуске серийного производства было принято по итогам серии успешных испытаний установочной партии новой центрифуги, по производительности и себестоимости превосходящей все предыдущие поколения центрифуг. Перед началом производства были проведены необходимые работы по подготовке оборудования и отработке технологии серийного выпуска.

Освоение нового изделия — очередной шаг в реализации стратегии, направленной на обеспечение технологического лидерства топливной компании Росатома «ТВЭЛ» на международном рынке начальной стадии ядерного топливного цикла.

http://www.tvel.ru/wps/wc...04fa9a2c3afebafc8c4699268