На Ставрополье сформирована геоинформационная «карта полей»

В Ставропольском крае создана геоинформационная система «Распределение земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае», которая включила в себя на сегодняшний день 54 тысячи полей.

Карта сформирована на основе данных Роскосмоса, Центра геодезии и картографии, Росреестра, налоговой службы и Центра оперативного мониторинга. Карта позволяет наблюдать за состоянием полей с точностью до 1,5 метров, сообщили в региональном Минсельхозе.

Карта позволяет объективно оценить структуру сельскохозяйственных угодий, экономические показатели предприятий, ведущих там свою деятельность, и объем субсидий с указанием целей, на которые они были получены. Система позволяет составить картину севооборота края, района или отдельного предприятия.

В геоинформационную систему внесены 10 показателей агропромышленных предприятий, ведущих свою деятельность на ставропольских сельхозземлях: прибыль от продаж, рентабельность, основные средства, чистая прибыль, выручка, кредиторская и дебиторская задолженности, коэффициент текущей ликвидности, валовая прибыль и себестоимость продаж. Все эти данные хранятся в ретроспективном виде по годам.

Кроме того, система позволяет увидеть полную картину урожайности за последние 25 лет, динамику ее изменения по районам.

Работа над развитием геоинформационной системы АПК региона будет продолжена в 2017 году. В нее будут внесены данные по животноводству, переработке продукции, балансу производства и потребления сельскохозяйственной продукции.

В Ставропольском крае сосредоточено 3% пахотных земель страны, производится около 15% от российского валового объёма озимой пшеницы, 33% — озимого ячменя, 13% шерсти.