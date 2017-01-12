«Уралкуз» начал выпуск комплектующих для рельсобалочного стана ЧМК

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в группу «Мечел») начал выпуск раскатных колец для финишной обработки рельсов и балки на рельсобалочном стане Челябинского металлургического комбината. Поставки этих комплектующих позволят ЧМК отказаться от приобретения импортных аналогов.

Кольца, изготовленные из стали повышенной твердости, будут установлены на рельсобалочном стане ЧМК (также входит в группу «Мечел»). Продукция предназначена для правки рельсов и балки после горячей прокатки — важнейшего технологического этапа производства, который обеспечивает требуемую прямолинейность продукции. В процессе правки стальной прокат находится уже в холодном состоянии, поэтому правильные кольца должны обладать очень высокой твердостью.

Чтобы добиться необходимой твердости, термообработку колец проводят при температуре выше 1000 градусов с последующей закалкой. Специально для запуска производства этих видов импортозамещающей продукции в «Уральской кузнице» модернизировали оборудование для высокотемпературной термообработки и реконструировали маслохозяйство.

«Для каждого вида продукции рельсобалочного стана ЧМК необходимы свои правильные кольца. На сегодняшний день „Уралкуз“ освоил производство заготовки для пяти видов таких колец, в процессе освоения — еще четыре наименования. Ранее эти комплектующие ЧМК закупал у немецких и итальянских производителей», — отметил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.