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Армия и Флот

Самарские мотострелки получили на вооружение РСЗО «Град»

Мотострелковую бригаду Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную в Самарской области, усилили реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град».

В соединение поступили около десяти РСЗО на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал». Реактивные системы позволят вести залповый огонь по целям на расстоянии до 40 км.

Новая мотострелковая бригада была сформирована в Самарской области в конце 2016 году, она состоит из мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных и других подразделений.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12108279@egNews

Армия, ЦВО, ГРАД, УРАЛ
  • exhausted1987 exhausted1987
    12.01.1713:53:02

    30-ка реадн доукомплектовала видать, по штату 18 машин должно быть. Или это и есть «около 10», или как у нас любят писать «более» 10.

    #873985
  • Sergio Buk Sergio Buk
    12.01.1715:55:16

    А не «Торнадо-Г»?

    #874008
    • Юрген Юрген
      12.01.1716:00:08

      Нет.

      #874009
      • Миша Перминов Миша Перминов
        12.01.1722:22:24

        Интересно, почему они не делают торнадо?

        #874159
        • Юрген Юрген
          13.01.1707:58:15

          Делают. Просто центральный округ — тыловой, до него пока очередь не дошла.

          А так «Торнадо-Г» есть в 20 дивизии, 4 танковой дивизии и 2 мотострелковой дивизии ЗВО, в паре бригад ЮВО и на Дальнем Востоке.

          #874229
          • Нет аватара malikszh
            13.01.1708:31:47

            20 дивизия??? нет такой дивизии

            #874235
            • Юрген Юрген
              13.01.1708:44:09

              Извиняюсь, перепутал. 3 мотострелковая дивизия 20 армии.

              #874242
        • Нет аватара Ил-2
          13.01.1712:46:44

          Сразу не выходит ГОЗ зарезали, производство разворачивается

          #874307
  • Нет аватара ВарварЯ
    12.01.1723:07:43

    мало! больше РСЗО хороших и разных, вплоть до прицепных (как у северокорейцев).

    #874171
    • Нет аватара Yarhann
      13.01.1700:49:32

      прицепные РСЗО это смертники для того чтобы расчет был цел он и стоит на колесах .

      Как отшмалялись тут же по газам ведь ответка уже в пути.

      #874198
      • Нет аватара ВарварЯ
        13.01.1713:33:30

           

        прицеп он потому и прицеп, что к чему-то цепляется (к простому трактору например). в случае чего и бросить не жалко, дёшево и сердито.

        #874327
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