Самарские мотострелки получили на вооружение РСЗО «Град»

Мотострелковую бригаду Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную в Самарской области, усилили реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град».

В соединение поступили около десяти РСЗО на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал». Реактивные системы позволят вести залповый огонь по целям на расстоянии до 40 км.

Новая мотострелковая бригада была сформирована в Самарской области в конце 2016 году, она состоит из мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных и других подразделений.