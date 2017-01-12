Самарские мотострелки получили на вооружение РСЗО «Град»
Мотострелковую бригаду Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную в Самарской области, усилили реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град».
В соединение поступили около десяти РСЗО на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал». Реактивные системы позволят вести залповый огонь по целям на расстоянии до 40 км.
Новая мотострелковая бригада была сформирована в Самарской области в конце 2016 году, она состоит из мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных и других подразделений.
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