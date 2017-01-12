«Роснефть» завершила сварку напорного нефтепровода со Среднеботуобинского месторождения

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», дочернее общество НК «Роснефть», завершило сварку последнего стыка линейной части напорного трубопровода увеличенной мощности для транспортировки нефти со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Трубопровод диаметром 530 мм, мощностью 5 млн тонн нефти в год и протяженностью 168 км соединит месторождение с магистральной транспортной системой «Восточная Сибирь — Тихий Океан» с узлом подключения в районе г. Ленск. Строительно-монтажные работы велись с ноября 2015 года и, несмотря на заболоченность территории и пересечение значительного количества рек, были завершены в срок.

Трубопровод прокладывается подземным способом с соблюдением всех необходимых экологических норм. До конца текущего года на объекте планируется полностью завершить монтаж узлов пуска и приема средств очистки и диагностики, оборудования систем автоматизации и связи, а также мостовых переходов. В начале 2017 года планируется приступить к строительству подводного перехода методом наклонно-направленного бурения через р. Нюя.

Строительство нефтепровода «Среднеботуобинское НГКМ — ТС ВСТО» реализуется в рамках второй очереди развития предприятия. Проект предусматривает увеличение годового объема добычи до 5 млн тонн, расширение существующего центрального пункта сбора нефти и приемо-сдаточного пункта с резервуарным парком общим объемом 70 тыс. м3.

В настоящее время месторождение и магистральную систему трубопроводов ВСТО уже связывает система внешнего транспорта нефти мощностью до 1 млн тонн в год.