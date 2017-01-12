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Авиация

Первый серийный Бе-200ЧС собранный в Таганроге передан заказчику

На аэродроме ТАНТК имени Г. М. Бериева символические ключи от первого серийного самолета-амфибии Бе-200 ЧС, собранного в Таганроге, торжественно передали заказчику — представителям МЧС России.

Российский самолет-амфибия Бе-200 ЧС — единственный в мире реактивный самолет-амфибия. Он зарекомендовал себя в России и за рубежом как незаменимая машина для быстрого тушения пожаров. При расстоянии «аэродром — пожар» в 100 км и «аэродром — водоем» 10 км за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 т. воды. Кроме того, он является многофункциональным: может использоваться как для тушения пожаров, так и для спасения людей и в военных нуждах. Амфибия способна взять на борт от 30 до 50 пострадавших и перевозить до 7,5 т грузов.

Первый серийный самолет таганрогской сборки получил имя «Александр Разгонин» — в честь советского военного летчика морской авиации Александра Ивановича Разгонина, подполковника гвардии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Самолёт успешно прошел комплекс заводских летных испытаний и наземных отработок и полностью готов нести службу. Новая машина будет эксплуатироваться в Южном региональном центре МЧС Росиии в Ростове-на-Дону.

«МЧС получает сейчас в общей сложности почти на 70% модернизированный самолет. Мы надеемся, что он проявит себя так  же успешно, как его предшественник Бе-200, который тушили пожары в странах Европы, Израиле, Индонезии и других государствах», — сообщил генеральный конструктор — генеральный директор ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Юрий Грудинин.

Как говорят авиастроители, серийный самолет-амфибия Бе-200 таганрогской сборки является, по сути, новым самолетом. Российские спасатели эксплуатируют Бе-200 ЧС более десяти лет. На основе этого опыта и по требованию заказчиков, МЧС России и Министерства обороны страны, в конструкцию серийного самолета внесены существенные изменения, по составу оборудования он обновлен более чем на 50%. Усилена конструкция планера, в интересах военного ведомства изменена типовая конструкция и добавлена возможность подвески под крыло спасательного оборудования.

Еоржественная выкатка из цеха первого серийного самолета Бе-200 ЧС таганрогской сборки состоялась 30 мая 2016 года. Он впервые поднялся в воздух с аэродрома Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева 16 сентября. С 22 по 25 сентября самолет был показан широкой публике на Гидроавиасалоне-2016 в Геленджике в рамках общей экспозиции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), куда он успешно прилетел самостоятельно.

В 2017 году в Таганроге планируют выпустить четыре самолета Бе-200, все эти машины находятся сейчас в цехах в разной степени готовности, вторую серийную машину таганрогской сборки планируют передать заказчику МЧС России в первом квартале этого года. Она находится в цехе покраски, в ближайшее время на машину нанесут серийный номер и дадут имя. К 2020 году объем увеличат до шести машин в год. На будущий год ТАНТК имени Г. М. Бериева планирует выпустить пять самолетов для Министерства обороны России. Производственные мощности предприятия позволяют собирать до восьми самолетов-амфибий в год.

Как говорят авиаторы, у Бе-200 большой экспортный потенциал. Кроме отечественного заказчика таганрогским самолетом активно интересуются за рубежом. ТАНТК им. Г.М. Бериева при участии ОАК постоянно ведет переговоры с представителями ряда стран. Подписаны меморандумы о поставках самолетов-амфибий Бе-200 ЧС с Таиландом, Китаем, Республикой Казахстан. Интерес к самолету проявили Индонезия и Вьетнам.

http://don24.ru/publications/18185

Ростовская область, Бе-200ЧС
  • A_SEVER A_SEVER
    12.01.1718:07:26

    Ну наконец!    

    #874070
    • cheshskiy36 cheshskiy36
      12.01.1718:33:10

         

      #874084
    • Комментарий удален
      • A_SEVER A_SEVER
        12.01.1718:50:17

        Сколько должны выпустить в 2017 году?
        Читаем написанное:
        В 2017 году в Таганроге планируют выпустить четыре самолета Бе-200, все эти машины находятся сейчас в цехах в разной степени готовности
        Посмотрим, удастся ли этот план выполнить в полном объёме.

        #874095
  • Саша Рошка Саша Рошка
    12.01.1719:10:44

    ну вот и первая птичка этого года    

    PS хотя и неожиданно для меня, что именно БЕ-200…а не SSJ-100    

    #874105
  • Нет аватара Modzh
    12.01.1719:11:41

    Чтоб количество взлетов равнялось количеству посадок    

    #874106
  • Igor Bulytchev Igor Bulytchev
    12.01.1720:03:54

    Про «экспортный потенциал» — есть что-то конкретное, кто интересуется?

    #874120
    • Нет аватара Mexa
      12.01.1720:35:41

      в первую это страны где БЕ-200 помогал пожары тушить. Например Индонезия — она точно мечтает о паре бортов, может быть Испания. Разумеется Китай с большим удовольствием купит пару машин.

      Но сегодня завод даже с гос. заказом не справляется, так что первый серийный в Таганроге это здорово!

      #874131
    • Samboris Samboris
      12.01.1720:54:22

      США, Калифорния. Шварцнейгер хотел купить несколько бортов.

      #874140
      • Нет аватара chebman
        13.01.1717:05:56

        Шварценнегер уже не губернатор, так что если и купит, то только один борт в личное пользование.

        Отредактировано: chebman~17:06 13.01.17
        #874483
        • Samboris Samboris
          13.01.1719:05:37

          Он хотел купить в бытность губернатором, но отечественный авиапром с задачей не справился.

          #874563
    • morshan morshan
      13.01.1700:04:23

      пока точно Китай 2+2.

      ЧЖУХАЙ /Китай/, 2 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай подписали контракт на поставку самолетов Бе-200, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

      «Было подписано соглашение на поставку два плюс два Бе-200, первая поставка в 2018 году», — сказал он.

      По его словам, это будет первая международная поставка этих самолетов.

      «Мы надеемся, что первая ласточка даст импульс на дальнейшие закупки. Мы надеемся загрузить мощности и получить общий объем портфеля заказов где-то 20-25 самолетов», — добавил Мантуров

      #874185
  • Е.Юрий Е.Юрий
    12.01.1720:13:02

    Красавец!   В Добрый час!    В Добрый путь!       

    Отредактировано: Е.Юрий~20:14 12.01.17
    #874122
  • Pavel Zelenkov
    12.01.1720:23:04

    250 тонн воды! А людей 50 и груза 2.5 тонн. Полупустой однако!

    #874127
  • Нет аватара Инженер2015
    12.01.1721:05:09

    новость отличная!

    но есть ложка дегтя: движки делали украинцы,а с ними сами знаете как сотрудничать…считай повезло, если не кинули

    #874143
    • A_SEVER A_SEVER
      12.01.1721:37:14

      но есть ложка дегтя
      И ещё одна — самолёт должен был взлететь ещё в 2013 году.

      #874152
    • s-t-a-l-k-e-r s-t-a-l-k-e-r
      12.01.1721:47:17

      считай повезло, если не кинули

      Кстати, а что относительно замены Д-436 на SaM-146. Тут даже не вопрос техничного кидалова. Как говорится, кто не успел тот опоздал. Вопрос о следующем:

      а. Пр-во авиадвигателей относится к перечню критических технологий;

      б. Топливная экономичность, SaM следующий уровень;

      в. Эксплуатационные расходы, на порядок ниже;

      г. Увеличение пр-ва двигателей SaM ускорит процесс выхода Сатурна на нужные экономические показатели.

      Это на вскидку, а если покопаться, то можно и до м. дойти.)

      #874155
      • Никколо Макиавелли
        13.01.1701:54:58

        Бе-200 слишком малосерийный, чтобы окупить затраты на оморячивание и увеличение тяги. В четырнадцатом году обсуждался такой вариант, но развития не получил, вроде.

        #874211
        • Альфред Бестер
          13.01.1710:25:06

          Тяга у 146 такая же как у д436, по оморячиванию тогда говорили, что затраты минимальные. Но вот почему отказались непонятно.

          #874258
          • Никколо Макиавелли
            13.01.1715:46:51

            У морской модификации тяга немного повыше. На взлётном режиме Д-436-ТП — 7500 кгс, SaM146-1S18 — 7332 кгс.

            #874433
  • Djoker Djoker
    12.01.1722:29:34

    Там А-100 засветился

    #874162
  • Нет аватара ВарварЯ
    12.01.1723:00:02

    шикарный аппарат! поздравляю нас всех! желаю МЧС не забывать приоритеты: сначала Россия, потом всё остальное.

    #874166
  • leon_777 leon_777
    12.01.1723:31:30

    + Новость долгожданная.

    В заголовке лучше словосочетание «собранный в Таганроге» выделить запятыми, вот так: «Первый серийный Бе-200ЧС, собранный в Таганроге, передан заказчику.» Так правильнее с точки зрения письменного русского языка.

    #874176
    • Нет аватара zu1
      13.01.1700:58:04

      Так правильнее с точки зрения письменного русского языка.

      У языков не бывает точек зрения.

      Знания правил пунктуации не отменяют требований к стилю изложения.

      Отредактировано: zu1~00:59 13.01.17
      #874200
      • leon_777 leon_777
        13.01.1711:59:02

        У языков не бывает точек зрения.

        Судя по выставленным твоему замечанию минусам (я не ставил), языки-таки имеют точку зрения, и они протестуют против твоего высказывания    

        #874294
        • Нет аватара zu1
          13.01.1715:36:32

          Судя по выставленным твоему замечанию минусам (я не ставил)

          Юмор таки приветствуется, но ты же понимаешь©, кто прав)

          #874424
  • Нет аватара Dean
    13.01.1706:01:38

    4 планируют передать в 2017 году. Это вряд ли. Максимум — 2. Китайцам. Наши подождут, ибо экспорт на 1 месте.

    #874219
  • Нет аватара Commentator
    13.01.1706:58:46

    Интересный ракурс на первом фото. Полное ощущение, что крыло проходит сквозь киль.

    #874220
  • Денис Ко Денис Ко
    13.01.1709:52:24

    Читал что на безе б 200 хотят сделать транспортник и пассажирский для региональных линий…, изменить днище…, кто в курсе ??

    Поинтересовался як 152, двигателем дизельным.-- он будет работать на керосине и будет иметь две разновидности 12 цилиндров и 6, что в прицепе может закрыть нишу для легких вертолетов в России аналогов робинса 44 и перепроектировоного ми. 34…

    но там еще вопрос по винтам,

    Кто знает есть подвижки по применению этого двигателя ??

    #874253
    • Альфред Бестер
      13.01.1710:28:03

      Вряд ли на базе Бе-200 будут делать транспортник или пассажирский. В этой нише эффективнее турбовинтовые.

      #874259
    • Нет аватара chebman
      13.01.1717:09:50

      Пассажирский регионал это SSJ-100. На кой еще один, за дополнительные расходы и скоростью производства «в час по чайной ложке»?

      #874485
  • Нет аватара Tony
    13.01.1717:39:41

    поправьте

    Еоржественная выкатка

    #874511
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