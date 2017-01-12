Первый серийный Бе-200ЧС собранный в Таганроге передан заказчику
На аэродроме ТАНТК имени Г. М. Бериева символические ключи от первого серийного самолета-амфибии Бе-200 ЧС, собранного в Таганроге, торжественно передали заказчику — представителям МЧС России.
Российский самолет-амфибия Бе-200 ЧС — единственный в мире реактивный самолет-амфибия. Он зарекомендовал себя в России и за рубежом как незаменимая машина для быстрого тушения пожаров. При расстоянии «аэродром — пожар» в 100 км и «аэродром — водоем» 10 км за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 т. воды. Кроме того, он является многофункциональным: может использоваться как для тушения пожаров, так и для спасения людей и в военных нуждах. Амфибия способна взять на борт от 30 до 50 пострадавших и перевозить до 7,5 т грузов.
Первый серийный самолет таганрогской сборки получил имя «Александр Разгонин» — в честь советского военного летчика морской авиации Александра Ивановича Разгонина, подполковника гвардии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Самолёт успешно прошел комплекс заводских летных испытаний и наземных отработок и полностью готов нести службу. Новая машина будет эксплуатироваться в Южном региональном центре МЧС Росиии в Ростове-на-Дону.
«МЧС получает сейчас в общей сложности почти на 70% модернизированный самолет. Мы надеемся, что он проявит себя так же успешно, как его предшественник Бе-200, который тушили пожары в странах Европы, Израиле, Индонезии и других государствах», — сообщил генеральный конструктор — генеральный директор ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Юрий Грудинин.
Как говорят авиастроители, серийный самолет-амфибия Бе-200 таганрогской сборки является, по сути, новым самолетом. Российские спасатели эксплуатируют Бе-200 ЧС более десяти лет. На основе этого опыта и по требованию заказчиков, МЧС России и Министерства обороны страны, в конструкцию серийного самолета внесены существенные изменения, по составу оборудования он обновлен более чем на 50%. Усилена конструкция планера, в интересах военного ведомства изменена типовая конструкция и добавлена возможность подвески под крыло спасательного оборудования.
Еоржественная выкатка из цеха первого серийного самолета Бе-200 ЧС таганрогской сборки состоялась 30 мая 2016 года. Он впервые поднялся в воздух с аэродрома Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева 16 сентября. С 22 по 25 сентября самолет был показан широкой публике на Гидроавиасалоне-2016 в Геленджике в рамках общей экспозиции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), куда он успешно прилетел самостоятельно.
В 2017 году в Таганроге планируют выпустить четыре самолета Бе-200, все эти машины находятся сейчас в цехах в разной степени готовности, вторую серийную машину таганрогской сборки планируют передать заказчику МЧС России в первом квартале этого года. Она находится в цехе покраски, в ближайшее время на машину нанесут серийный номер и дадут имя. К 2020 году объем увеличат до шести машин в год. На будущий год ТАНТК имени Г. М. Бериева планирует выпустить пять самолетов для Министерства обороны России. Производственные мощности предприятия позволяют собирать до восьми самолетов-амфибий в год.
Как говорят авиаторы, у Бе-200 большой экспортный потенциал. Кроме отечественного заказчика таганрогским самолетом активно интересуются за рубежом. ТАНТК им. Г.М. Бериева при участии ОАК постоянно ведет переговоры с представителями ряда стран. Подписаны меморандумы о поставках самолетов-амфибий Бе-200 ЧС с Таиландом, Китаем, Республикой Казахстан. Интерес к самолету проявили Индонезия и Вьетнам.
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- Седое Лихо
- 12.01.201718:00
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12.01.1718:50:17 Читаем написанное: Посмотрим, удастся ли этот план выполнить в полном объёме.
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12.01.1721:37:14 И ещё одна — самолёт
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