В Татарстане запустили линию розлива минеральной воды

В селе Большие Тарханы Тетюшского района запустили вторую производственную линию по розливу минеральной воды «Тарханская».

Открытие завода в Больших Тарханах состоялось в мае прошлого года. С сегодняшнего дня завод сможет производить параллельно на каждой линии 2 тысячи бутылок в час (28 тысяч в день). А на 21-м Международном симпозиуме «Безалкогольные напитки», проходившем в начале декабря в Москве, все три типа воды «Тарханская» получили золото.

«Тарханская» стала узнаваемой и востребованной, чему мы очень рады, — отметили на церемонии запуска. — Для района это, прежде всего, создание новых рабочих мест".