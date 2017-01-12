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В Татарстане запустили линию розлива минеральной воды

В селе Большие Тарханы Тетюшского района запустили вторую производственную линию по розливу минеральной воды «Тарханская».

Открытие завода в Больших Тарханах состоялось в мае прошлого года. С сегодняшнего дня завод сможет производить параллельно на каждой линии 2 тысячи бутылок в час (28 тысяч в день). А на 21-м Международном симпозиуме «Безалкогольные напитки», проходившем в начале декабря в Москве, все три типа воды «Тарханская» получили золото.

«Тарханская» стала узнаваемой и востребованной, чему мы очень рады, — отметили на церемонии запуска. — Для района это, прежде всего, создание новых рабочих мест".

http://tetyushy.ru/ru/2016-11-03-07-49-08/item/14866-mineralnaya-voda-tarhanskaya-stala-uznavaemoy-i-vostrebovannoy.html

Татарстан, линия розлива
  • Андрей Карпушенков
    12.01.1718:32:05

    Там в воду добавляют минИралы…

    #874083
  • Нет аватара Туляк
    12.01.1718:49:41

    Автор, исправь заголовок. За такое в дореволюционной школе на горох бы поставили))))

    #874094
  • Нет аватара kiselroman
    13.01.1708:21:31

    Автора на бис, в последнем абзаце исправь ошибочку мил человек: «- отметили на церИмонии».

    #874231
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