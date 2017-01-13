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Сельское хозяйство

Перспективный сорт пшеницы создали сибирские селекционеры

В минувшем году сотрудники Сибирского научно исследовательского института растениеводства и селекции вывели новый сорт среднеспелой яровой мягкой пшеницы «Новосибирская 61».Над его созданием около десяти лет трудилась целая группа селекционеров. Именно столько времени занимает создание сорта традиционными методами.

По словам заместителя директора по научной работе ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН Ивана Лихенко, к основным достоинствам сорта можно отнести высокую урожайность, хорошее качество зерна и повышенную устойчивость к распространенным в регионе заболеваниям зерновых — мучнистой росе, бурой ржавчине и другим.

«Последнее, пожалуй, самое главное, поскольку, в настоящее время, это характерно для очень немногих сортов», — подчеркивает Лихенко.

По мнению селекционеров, особую ценность полученным результатам придает то, что испытания сорта в прошлом году проходили в очень непростых погодных условиях. Но, пшеница «Новосибирская 61» даже в засушливую погоду дала неплохой урожай (порядка 3,5 тонн с гектара). Эти качества позволят ей успешно конкурировать с сортами омских селекционеров, которые сегодня пользуются популярностью во многих регионах Сибири как раз благодаря устойчивости к засухе. При этом зерно пшеницы «Новосибирская 61» отличается более высоким содержанием клейковины, что заметно повышает ее рыночную ценность.

Пшеница «Новосибирская 61» уже передана на государственное сортоиспытание, которое продлится не менее двух лет. Это независимая проверка новых сортов проводится на сортоучастках по всей стране для правильного их районирования.

Сибирские селекционеры надеются на положительный результат, так как пшеница «Новосибирская 61» уже показала себя хорошо в экстремальных условиях 2016 года, и, по их мнению, вполне подходит для природных условий сибирских регионов. А высокое качество зерна вкупе с устойчивостью к болезням и засушливой погоде сделает сорт привлекательным для производителя.

Стоит отметить, что селекционеры Сибирского научно исследовательского института растениеводства и селекции передали в Государственную комиссию по испытанию и охране селекционных достижений всего пять новых сортов сельскохозяйственных культур. В этом списке, помимо «Новосибирской 61», еще один сорт пшеницы «Тюменочка», горох «Сибирский 1», лук-шалот «Краснообский» и вика посевная яровая «Обская 16».

https://regnum.ru/news/innovatio/2226424.html

Сибирский НИИ растениеводства и селекции, пшеница, Новосибирская 61, сельское хозяйство
  • Денис Ко Денис Ко
    13.01.1709:57:24

    радостно что работа ведется…,

    #874255
  • Нет аватара Clausson
    13.01.1710:28:45

    Хорошо что селекционная работа вновь начала развиваться, но

    Именно столько времени занимает создание сорта традиционными методами.

    А зачем использовать традиционные методы если давно есть генные?

    #874260
    • Андрей Степанов Андрей Степанов
      13.01.1710:36:58

      Традиционные методы это тоже по сути генная модификация, просто вслепую и не такая эффективная. Используется радиация и химические мутагены для увеличения количества мутаций, затем из мутантов делают отбор по каким-то признакам.

      #874262
    • Нет аватара zspe
      13.01.1710:49:28

      А мы хотим есть натуральное, как бабушки и дедушки едали.

      #874270
      • Андрей Степанов Андрей Степанов
        13.01.1712:16:07

        Бабушки и дедушки уже ели не натуральное, искусственная селекция это не природный процесс, натуральное это то, что в лесу растет, и то генотип природных растений тоже постоянно изменяется. А современные селекционные сорта, созданные с помощью радиационного и химического мутагенеза тем более нельзя назвать «натуральное».

        #874299
        • Нет аватара zspe
          13.01.1713:01:47

          Селекция, которая идет 10 лет приближена к натуральному процессу.

          Вот пусть американцы два поколения ГМО поедят, тогда посмотрим, стоит ли есть эту дрянь и нам    

          #874313
          • Андрей Степанов Андрей Степанов
            13.01.1713:42:59

            С использованием радиации и химикатов для ускорения мутагенеза, приближена к натуральному процессу? Эээ, нет. Я уже не говорю о том, что не всё натуральное полезно, а искусственное вредно. В естественных условиях у большей части растений стоит задача, чтобы мы их не ели, или по крайней мере не трогали их семена, и именно в эту сторону идет отбор. Отсюда например цианид в яблочных косточках и миндале, разные алкалоиды.

            ГМО выращиваются уже больше 20 лет, уже по крайней мере одно поколение людей и пять-десять поколений домашнего скота и поколений 20-30 лабораторных крыс выросли на ГМО, без всяких проблем. Есть более 2000 исследований по безопасности, вот например ссылка на 600 из них: gmopundit.blogspot.ru/2007/06/150-published-safety-assessments-on-gm.html

            #874334
            • Нет аватара zspe
              13.01.1713:58:21

              Знаете, миндаль с цианидом я ем с удовольствием. А ваш селекционный — пластмасса и есть. Такие же пластмассовые и «прогрессивные» помидоры.

              Их разводят не потому, что они лучше, а потому, что они больше бабок разводящим приносят. И где тут прогресс?    

              А исследования бесплатно не делаются. На чьи деньги были сделаны? Чьих холопы писали?

              Отредактировано: zspe~14:07 13.01.17
              #874350
              • Андрей Степанов Андрей Степанов
                13.01.1714:08:21

                Вы сами сказали — селекционный. ГМ-миндаля нет в природе. И ГМ-помидоры в России вы вряд ли пробовали, если конечно в Центре биотехнологий РАН не работаете. «Пластмассовые» сорта томата с повышенной лежкостью, которые выращивают потому что они выдерживают транспортировку и хранение — все сплошь продукты традиционной селекции, да той самой, которую вы так любите.     И вкус у них плохой потому, что кроме генов отвечающих за толщину клеточной стенки и за скорость созревания, произошли мутации в генах отвечающих за вкус и аромат плодов, чего бы не случилось если бы использовали генную модификацию. Обычная селекция это как беспорядочно бить молотком по геному, а потом смотреть что получится.

                #874358
      • Нет аватара k_v
        13.01.1712:23:37

        натурального всем не хватит, а отказываться от плодов прогресса очень не дальновидно, о чем говорит рост средней продолжительности жизни по мере научно-технического прогресса

        #874302
        • Нет аватара Bane
          13.01.1712:36:25

          Полностью согласен, именно поэтому по заболеванию раком лидируют Дания, Франция, Австралия, Бельгия, Норвегия, США, что от прогресса не отказываются.

          #874306
          • Нет аватара k_v
            13.01.1712:51:35

            потому что только в развитых странах у людей есть возможность дожить до того возраста, когда начинается массовый риск рака, и когда уровень медицинского обслуживания позволяет его зарегистрировать и учесть в статистике. в остальных странах мрут на 10-15 лет раньше от голода, холода, отравления денатуратом, неправильно поставленных диагнозов и самолечения «народными средствами», а мед. статистика собирается кое-как.

            Отредактировано: k_v~12:54 13.01.17
            #874309
            • Нет аватара Bane
              13.01.1712:58:25

              Армения, Казахстан и Беларусь находятся выше Японии, где как известно наибольшее количество долгожителей.

              #874312
              • Нет аватара k_v
                13.01.1713:01:56

                это по каким данным и из какого источника?

                глядя на такие картинки вы наверно делаете вывод что чем хуже уровень жизни и чем ближе человек к природе (наш ковер цветочная поляна, наша крыша небо голубое) тем меньше смертность от рака, да?

                Отредактировано: k_v~13:12 13.01.17
                #874314
                • Нет аватара Bane
                  13.01.1713:08:29

                  По данным World Cancer Research Fund International. В первом полтиннике нет ни Китая, ни Индии, ни слава Богу России, где культура питания есть. Собственно весь первый полтинник состоит из западных стран с редкими исключениями — так что пользуйтесь прогрессом и никого не слушайте.

                  В догонку, 86% населения Англии страдало от заболеваний желудочно-кишечного тракта в 2015 году.

                  Данные по ожирению сами поищите.

                  Отредактировано: Bane~13:18 13.01.17
                  #874317
                  • Андрей Степанов Андрей Степанов
                    13.01.1713:29:53

                    А где тут связь с ГМО? Ожирением на Западе страдали задолго до появления ГМО, годов с 50ых прошлого века, и причина тут банальна: переедание и малоподвижный образ жизни, побочный продукт экономического роста. И рак оттуда же.

                    В Китае и странах Южной Америки ГМО выращивают и едят не меньше чем в США, а с раком и ожирением у них меньше проблем, в то же время во многих странах Европы выращивание и продажа ГМО запрещены или ограничены, но они всё равно в списке.

                    #874324
                    • Нет аватара Bane
                      13.01.1713:37:29

                      Переедание и малоподвижный образ жизни и в России присутствует, тока такого количества матрешек на улице я не вижу. В Китае и странах Южной Америки много продуктов с огорода безо всякого прогресса научно-технического, вот и вся разница.

                      #874332
                      • Андрей Степанов Андрей Степанов
                        13.01.1713:57:14

                        Присутствие это одно, массовость — это другое. До масштабов переедания в США нам очень далеко, поскольку затраты на еду всё ещё составляют большую часть среднего семейного бюджета. У нас просто нет столько денег, чтобы жрать как американцы (оно и к лучшему наверное). До того, чтобы ездить в магазин через дорогу в автомобиле, как это делают в США нам тоже далеко.

                        К тому же как я и сказал это всё началось ещё с 50ых, лень графики искать, но довольно четкая картина нарастания ожирения в стране, без всяких пиков в 90ых годах, когда на прилавках массово появились ГМ-продукты.

                        Отредактировано: Андрей Степанов~13:58 13.01.17
                        #874347
                        • Нет аватара Bane
                          13.01.1714:11:36

                          Помимо ГМО есть еще такая радость как гормоны роста и прочее, вот они то как раз и появились в 50-ые. То, что они там обжираются ля-ля не надо, я жил в Англии и видел чем они там питаются, после этого стал лютым фанатом китайской и индийской кухонь (ихние забегаловки на каждом углу потому что были, надоела английская лабуда, сходил, покушал и жрал потом тока в них).

                          #874360
                          • Андрей Степанов Андрей Степанов
                            13.01.1714:24:03

                            гормоны роста

                            Запрещены в ЕС с 1989 года, ожирение и рак и не думали снижаться. Причем исследований подтверждающих опасность мяса от гормональных коров ЕС так и не предъявил.

                            Вся эта кампания черного пиара против ГМО, гормонов и т. п., это на самом деле часть борьбы ЕС за сохранение своего дотируемого и неэффективного сельского хозяйства от американских производителей. Нас так, краем зацепило.

                            #874370
                            • Нет аватара k_v
                              13.01.1714:31:05

                              Взять и запретить себе заниматься ГМО, это не краем зацепило это подрыв продовольственной безопасности

                              #874374
                              • Андрей Степанов Андрей Степанов
                                13.01.1714:40:47

                                Согласен. Самый разумный вариант был бы запретить выращивание и ввоз только зарубежных ГМО. Выстрелили себе в ногу, у нас и так генетика в загоне ещё со советских времен.

                                #874381
                            • Нет аватара Bane
                              13.01.1714:31:37

                              Ага конечно запрещены, льют всякую фигню тока в путь, у них поля все цвета какого-то непонятного от всякой химии.

                              #874375
                              • Андрей Степанов Андрей Степанов
                                13.01.1714:38:21

                                Химию на полях сейчас везде льют, к гормонам и ГМО это не имеет никакого отношения. И кстати именно ГМО подорвали позиции параквата — редкостной отравы, и увеличили использование сравнительно безопасного глифосата.

                                А гормоны запрещены в ЕС, они даже судились с США в суде ВТО по этому поводу и проиграли, но не исполняют решение суда.

                                Отредактировано: Андрей Степанов~14:41 13.01.17
                                #874379
                                • Нет аватара Bane
                                  13.01.1714:45:10

                                  Я не имею ввиду только ГМО, а в целом всю ту парашу что нынче используют. И ГМО, и гормоны роста для рыбы как например в Норвегии при разведении в сачках, и химию на полях, которую может быть и льют везде, тока странного цвета поля далеко не везде.

                                  #874384
                                  • Андрей Степанов Андрей Степанов
                                    13.01.1714:52:23

                                    Безопасного вообще ничего в мире нет, да и всё в мире это химия. Если начать химический состав яблока рассказывать… многие впечатлительные веганы например отказываются верить, что в обычном яблоке полно глутамата натрия… а в желудке у человека вполне себе химическая соляная кислота.

                                    Нас очень много, без агрохимии бы нам было нечего жрать — это факт, не верьте во все эти байки про «органическое» земледелие. Если бы мы всё выращивали по старинке, то нам бы пришлось распахать всю страну, включая заповедники, и всё население бы не сидело в офисах, а горбатилось бы на полях.

                                    #874391
                                    • Нет аватара Bane
                                      13.01.1714:58:08

                                      Согласен, но баланс должен быть. Страны запада лидируют по заболеваемости, даже если убрать рак, диагностика которого требует обородувания специального, диагностика заболеваний кишечно-желудочного тракта не требует вообще ничего, а ситуация та же самая.

                                      #874396
                                      • Андрей Степанов Андрей Степанов
                                        13.01.1715:13:10

                                        Ну вам уже объяснили откуда такая статистика берется. Химия тут если и играет какую-то роль то весьма опосредованную. Чем дольше живешь тем больше шансов, что ты умрешь от какой-либо болезни, чисто по теории вероятности — это как бросать кости, чем больше бросаешь, тем больше шансов выбить шестерки.

                                        Я помню читал любопытную статистику, что если бы люди жили по 2 тысячи лет, то каждый человек со 100% вероятностью, рано или поздно погибал бы в авиакатастрофе, без учета смерти от других факторов или увеличения безопасности полетов по сравнению с нынешним уровнем.

                                        Отредактировано: Андрей Степанов~15:15 13.01.17
                                        #874409
                                        • Нет аватара Bane
                                          13.01.1715:29:53

                                          Средний возраст заболеваемости 60 с копейками лет, у кучи стран с запасом средняя продолжительность жизни, тенденция не меняется.

                                          А как продолжительность жизни влияет на заболевания ЖКТ это нужно психиатру рассказывать.

                                          #874419
                                          • tm tm
                                            13.01.1716:19:16

                                            А как продолжительность жизни влияет на заболевания ЖКТ

                                            Не поверите — напрямую! Самый очевидный механизм — через потерю зубов и утрату способности нормально пережевывать пищу, к примеру.

                                            это нужно психиатру рассказывать.

                                            А у вас и личный психиатр есть?    

                                            #874450
                                            • Нет аватара Bane
                                              13.01.1716:28:08

                                              В прошлом году в Англии 86% населения страдало от ЖКТ заболеваний, у какой части из них не было зубов? Можете тут ответить, но лучше сначала напрямую к психиатру

                                              #874456
                                              • Андрей Степанов Андрей Степанов
                                                13.01.1716:45:20

                                                Ну за год понос может у каждого случится. У нас в России просто предпочитают пить активированный уголь, а в Англии потащатся к врачу, и получат диагноз диспепсия или дисбактериоз и попадут в статистику. В Анголе такой фигней вообще не заморачиваются.

                                                Заканчивайте вы эти игры со статистикой, «после этого не значит вследствие этого» — а то так можно договориться до того, что у нас например заболеваемость СПИДом намного выше, чем в развитых странах, а значит ГМО, ожирение, рак и болезни ЖКТ спасают от ВИЧ.

                                                Отредактировано: Андрей Степанов~16:48 13.01.17
                                                #874466
                                                • Павел Дурнов Павел Дурнов
                                                  13.01.1717:05:05

                                                  Эээээ… Вы плохо себе представляете медицину в Великобритании. Те заболевания с которыми наш человек проведет на больничном пару недель, там не считаются за повод для обращения к врачу вообще, а попасть к специалисту можно только в угрожаемом периоде или после годичного ожидания по направлению своего семейного доктора, который такое направление выдаст крайне неохотно! И да серьезное заболевание — это 100% вылет с работы, никто не будет держать в штате(а не то что оплачивать) человека которого нет на рабочем месте больше двух недель в году.

                                                  #874482
                                                  • Андрей Степанов Андрей Степанов
                                                    13.01.1717:30:51

                                                    Может быть, я с их медициной не сталкивался и просто предположил. Но связь между ГМО и заболеваниями ЖКТ от этого не становится более обоснованной.

                                                    #874505
                                              • tm tm
                                                13.01.1717:27:07

                                                В прошлом году в Англии 86% населения страдало от ЖКТ заболеваний

                                                Ссылки на статистику — в студию! И, да — понос и изжогу заболеваниями ЖКТ не считаем, а то внезапно выяснится, что у нас таких больных 146%.

                                                Отредактировано: tm~17:27 13.01.17
                                                #874501
                                      • tm tm
                                        13.01.1715:36:42

                                        диагностика заболеваний кишечно-желудочного тракта не требует вообще ничего

                                                   

                                        То-то производители эндоскопов удивились бы.

                                        #874425
                                        • Нет аватара Bane
                                          13.01.1715:41:06

                                          По сравнению имеется канечна жи в виду, в следующий раз буду расписывать от и до, выражаю признательность за крайне ценное замечание.

                                          #874429
                                  • Андрей Степанов Андрей Степанов
                                    13.01.1716:22:49

                                    и гормоны роста для рыбы как например в Норвегии при разведении в сачках,

                                    Внезапно, Норвегия не член ЕС, я был тоже удивлен, когда начал проверять вашу инфу.

                                    #874452
                                    • Нет аватара Bane
                                      13.01.1716:36:54

                                      Я знаю что не член ЕС, речь про запад в целом шел

                                      #874462
                  • Нет аватара k_v
                    13.01.1713:38:53

                    в общем делаем вывод что они там так страдают от рака что живут в среднем на 10 лет дольше, поганцы. держите в уме поговорку что здоровых людей нет, есть недообследованные, а чем больше недообследованных тем меньше наполнение статистики в том числе и по раку.

                    #874333
                    • Нет аватара Bane
                      13.01.1713:43:43

                      В Армении (28 место) обследуются лучше чем в Финляндии (29 место), Австрии (31 место) и Японии (48 место)? А вы большой шутник.

                      #874335
                      • Нет аватара k_v
                        13.01.1713:58:03

                        перечитай-ка еще раз что я написал и сравни среднюю продолжительность жизни в экологической армении и загнивающей финляндии

                        #874349
                        • Нет аватара Bane
                          13.01.1714:15:28

                          Ну и? 5 лет разница и чо?

                          #874363
                          • Нет аватара k_v
                            13.01.1714:23:40

                            патентованных экологически чистые армянские долгожители, оказались не такими уж долгожителями на фоне европейской страны среднего пошиба, чо.

                            #874369
                            • Нет аватара Bane
                              13.01.1714:28:57

                              Чота я логики не улавливаю в ваших речах

                              #874373
                • Нет аватара zspe
                  13.01.1713:33:37

                  Очень лукавая карта. Россия и Китай столь неоднородно населены и имеют столь неоднородные экологические ситуации, что такое усреднение есть откровенная ложь.

                  Дайте в России и Китае разбивку по регионам, тогда и будем из этой карты делать выводы. До такой разбивки, любой вывод из этой карты высосан из пальца.

                  Отредактировано: zspe~13:37 13.01.17
                  #874328
                  • Нет аватара k_v
                    13.01.1713:49:21

                    единица дробления — государство, потому что это территория регулируемая едиными стандартами медицинского обеспечения и законодательством в области оборота продуктов питания. из этой карты видно единственным существенным фактором который влияет на количество случаев рака по государствам является уровень развития медицины и следовательно диагностических возможностей

                    #874339
                    • Нет аватара zspe
                      13.01.1713:53:55

                      Ничего из этой карты не видно и я вам написал почему.

                      #874342
                      • Нет аватара k_v
                        13.01.1714:06:15

                        так кто мешает притащить сюда карту которая нравится и сделать глубокомысленный вывод, действуйте. а из моей карты видно что чем больше средняя продолжительность жизни тем больше риск смерти от рака. или кто-то предпочел бы умереть в 55 от инфаркта чем в 80 от рака?

                        #874356
          • tm tm
            13.01.1714:04:28

            по заболеванию раком лидируют Дания, Франция, Австралия, Бельгия, Норвегия, США

            Ну так-то да — в какой-нибудь Анголе, с ее средней продолжительностью жизни в 52 года и практически полным отсутствием нормальных больниц, дожить до постановки диагноза «рак» само по себе, наверное, является большой удачей.

            #874355
            • Нет аватара Bane
              13.01.1714:21:11

              Причем здесь Ангола?

              #874367
              • tm tm
                13.01.1714:47:52

                При том, что от какого-нибудь СПИДа или туберкулеза там дохнут в гораздо более молодом возрасте, чем большинство тех, кто в Европе умудряется дожить до рака.

                PS: Чтоб не быть голословным, вот так, например, выглядит распределение ракового диагноза по возрасту в Великобритании:

                Посмотрите, на какой возраст там приходится пик — 65-75 лет. Не то что в Анголе — даже и у нас-то в эти года народ уже вовсю к земле готовится. Причем умирают в большинстве случаев не от рака, а от гораздо более прозаических (типа ишемии и болезней сосудов) причин.

                Отредактировано: tm~15:07 13.01.17
                #874388
                • Нет аватара Bane
                  13.01.1715:04:25

                  В крайности не бросайтесь, про них речь не идет. Средний возраст заболеваемости 60 с копейками лет, у кучи стран с запасом средняя продолжительность жизни, тенденция не меняется.

                  #874399
                  • tm tm
                    13.01.1715:08:44

                    у кучи стран с запасом средняя продолжительность жизни, тенденция не меняется

                    Именно что меняется.

                    #874406
                    • Нет аватара Bane
                      13.01.1715:32:53

                      Никак она не меняется, у России запас в 10 лет, а продиагностировать сейчас и в самых мелких городах можно.

                      #874421
                      • tm tm
                        13.01.1715:38:43

                        Но можно и не диагностировать.

                        #874426
                        • Нет аватара Bane
                          13.01.1715:51:34

                          Безусловно, анальгинчиком вкинулся и норм

                          #874436
                          • tm tm
                            13.01.1715:56:03

                            Ну вот теперь осталось понять, кто скорее будет закидываться анальгинчиком — тот, кто расчитывает дожить до 80-ти или тот, кто считает, что имея ишемию в 60 уже можно начинать готовиться на кладбище.

                            #874441
                            • Нет аватара Bane
                              13.01.1716:09:08

                              Но сначала нужно понять насколько анальгинчик болевой порог увеличивает

                              #874445
                              • tm tm
                                13.01.1716:12:22

                                Вы сейчас пишете ради того, чтобы хоть что-нибудь написать?

                                #874447
                                • Нет аватара Bane
                                  13.01.1716:17:51

                                  Вы наверно удивитесь, но мне хочется написать ровно то же самое.

                                  Насколько я понял вы хотите сказать, что рак проистекает с симптомами счастья и удовлетворения и его человек может и не заметить и тем самым не продиагностировать, так да?

                                  #874449
                                  • tm tm
                                    13.01.1716:21:48

                                    Нет, я хочу сказать, что человека, который к 65 годам перенес пару инфарктов и которому осталось жить лет пять от силы, в плане здоровья будет беспокоить в первую очередь далеко не рак.

                                    #874451
                                    • Нет аватара Bane
                                      13.01.1716:25:06

                                      К сожалению это не так, безболевое проистекание очень редко

                                      #874454
        • Нет аватара zspe
          13.01.1713:03:22

          Почему не хватит? Вы лично это подсчитали? Расчеты в студию!

          #874315
      • tm tm
        13.01.1713:57:42

        Мухоморы натуральны. Ешьте мухоморы!

        #874348
    • Нет аватара k_v
      13.01.1711:55:00

      по новому закону в россии запрещено промышленное разведение генно-модифицированных организмов. а импорт их не запрещен. можно сделать вывод кому выгодно, а кто останется в дураках

      #874288
      • Нет аватара zspe
        13.01.1713:14:24

        Они останутся, не волнуйтесь.

        Ввоз регулируется таможенными ограничениями и пошлинами. По мере возможности, ввоз можно и до нуля свести.

        А выращивание здесь чревато неконтролируемым распространением: птица, насекомое и ветер не будут разбираться, какое семечко/пыльца — ГМО или нет. Создайте только одно поле и мигом все вокруг будет заражено с него.

        Отредактировано: zspe~13:16 13.01.17
        #874318
        • Нет аватара k_v
          13.01.1713:24:43

          ну да, поставили себя в подчиненное положение, закрыли возможность развития отрасли, а традиционная селекция искусственным методам не конкурент и по скорости получения и по точности результата. так что в итоге сложится ситуация когда самые продуктивные культуры будут целиком привозные, а собственная генетика будет в загоне потому что не будет иметь возможность вывести свои культуры на внутренний рынок

          #874323
          • Нет аватара zspe
            13.01.1713:35:34

            Не каждое изменение есть развитие.

            Если десять человек сошли с ума, одиннадцатому следует их посторониться, а не повторять их выкрутасы.

            #874331
            • tm tm
              13.01.1714:09:36

              Безумные люди изобрели ткацкий станок и железную дорогу! Не будем повторять их ошибок — только домотканная дерюга, только розвальни, только хардкор!

              #874359
        • Андрей Степанов Андрей Степанов
          13.01.1713:33:51

          Удивительно как культурные сорта не заражают всё вокруг своими генами… почему на березе яблоки не растут или помидоры на папоротнике.

          #874329
          • Нет аватара zspe
            13.01.1713:47:08

            Почему на березе не растут яблоки — вам в школе расскажут, сходите и еще раз поучитесь. Хотя, как раз при ГМО это возможно.

            А родственные сорта генами друг друга на раз-два заражают.

            Советую посадить на даче, на одной грядке несколько сортов тюльпанов и посмотреть на результат через пару-тройку лет (каждый раз сажаете детками от старых луковиц): у вас получится некий усредненный сорт. Это знала еще моя прабабушка, которая и в школе не училась, вероятно     Одни растения это делают быстрее, другим надо много лет. Но процесс идет постоянно.

            Отредактировано: zspe~13:50 13.01.17
            #874337
            • Андрей Степанов Андрей Степанов
              13.01.1713:52:15

              Я в курсе почему на березе не растут яблоки. И чтобы сорта не смешивались используют разные приемы, например пространственную изоляцию. Да и семена обычно закупаются в семеноводческих хозяйствах, а не собираются с поля, чтобы они были именно нужного сорта и не накапливали вирусов и вредителей.

              Отредактировано: Андрей Степанов~13:53 13.01.17
              #874340
              • Нет аватара zspe
                13.01.1714:01:26

                Вас интересовал вопрос о взаимном заражении сортов. Я вам ответил на примере тюльпанов.

                Пространственная изоляция очень условна. Птицам, насекомым и ветру на нее наплевать. Особенно, если этих ГМО делянок будет много повсеместно.

                #874351
                • Андрей Степанов Андрей Степанов
                  13.01.1714:13:48

                  Ну допустим заражение есть и что? В дикой природе гены культурных растений не распространяются — давление естественного отбора, дикому растению они не выгодны, а вредны. В сельском хозяйстве используют покупной семенной материал, на дачах в основном тоже, не знаю как вы, а мы на своей даче каждые три года даже картошку покупаем селекционную, чтобы вирусы не копить. В том маловероятном случае, если у вас вырастет ГМ-растение, оно вас не съест.

                  #874362
            • tm tm
              13.01.1714:42:37

              Советую посадить на даче, на одной грядке несколько сортов тюльпанов и посмотреть на результат через пару-тройку лет (каждый раз сажаете детками от старых луковиц): у вас получится некий усредненный сорт.

              Без шансов, от слова «вообще». Размножение детками — чисто вегетативное, т. е. бесполое, при нем дочернее растение полностью получает весь набор генов одного родителя. Для того, чтобы из двух разных тюльпанов получить их смесь — нужно добиться их переопыления, получить семена и вырастить дочернее растение уже из семян. Но ни одна прабабушка у себя на участке такой ерундой никогда отродясь не заморачивалась — на огороде и без этого геморроя забот обычно выше крыши. Если же под «усредненным сортом» понимаются те самые пятнистые цветы, которые наши бабушки обычно принимают за помесь сортов разных окрасок, то в подавляющем большинстве случае это является результатом их заражения особым вирусом, а не смешивания.

              #874382
              • Нет аватара zspe
                13.01.1715:23:48

                Вы не правы. Они как раз переопыляются. И детка получает гены от нескольких растений, а не одного.

                Как результат: были у вас тюльпаны красные, белые и желтые. А спустя некоторое время только пестрые    

                #874415
                • tm tm
                  13.01.1715:40:12

                  Они как раз переопыляются.

                  Кто «они» — луковицы-детки? Ну разве что какими-нибудь особыми, подземными пчелами.    

                  #874428
                  • Нет аватара zspe
                    13.01.1715:45:35

                    Тюльпаны переопыляются.

                    ДБ

                    #874432
                    • tm tm
                      13.01.1715:48:03

                      В результате опыления (ВНЕЗАПНО так!) на тюльпанах образуются не луковицы, а семена. Причину же появления пестрых цветов я вам выше уже описал — сходите по ссылке и полюбуйтесь на изображение ваших «прабабушкиных гибридов».

                      #874434
          • tm tm
            13.01.1714:13:16

            почему на березе яблоки не растут или помидоры на папоротнике.

            Вы сейчас обидеть хотите Трофима нашего Денисовича Лысенко? Сказано же еще полвека назад — не растут, потому что проклятые буржуи свои березы воспитывают плохо. Нужно воспитывать лучше, с коммунистической настойчивостью — тогда не то что яблоки на березах, а и арбузы на елках вырастут!

            #874361
        • Ser Sash Ser Sash
          13.01.1713:54:53

          Растения с ГМО, вроде как не репродуктивны. Каждый год новые семена нужно закупать.

          #874344
          • Нет аватара zspe
            13.01.1714:03:12

            Часто, да. Это одна из причин агитации за них — миллиардный бизнес продажи семян.

            Есть закон Мерфи: О чем бы они не говорили, они говорят о деньгах!

            #874354
          • Нет аватара k_v
            13.01.1714:16:40

            растения с гмо это носитель генома, выведенный на некоторый оптимум целевых параметров, в следующих поколениях начнется дивергенция этих параметров и если процесс оставить на самотек то в результате получим практически идентичный дикорастущему предку вид. поэтому чисто экономически целесообразно использовать семена первого поколения, не более. а отключение репродуктивности это как опция для тех кто боится засорения естественных геномов

            #874364
          • Андрей Степанов Андрей Степанов
            13.01.1714:18:25

            Была такая технология, разработали как раз, чтобы избежать «генетического заражения», что бы это ни было. Но «Гринпис» возмутился, что фермерам придется постоянно покупать новые семена (хотя они и так постоянно это делают, а ещё постоянно покупают топливо, удобрения, пестициды и т. п.) раздул большой скандал и от развития технологии отказались.

            #874365
            • tm tm
              13.01.1714:54:50

              Только, насколько мне помнится, там было с точностью до наоборот — изначально семена были способными к размножению, но экологи раздули скандал на тему того, что «теперь всё смешается с традиционными сортами и на планете будут одни мутанты», после чего компании-производителю пришлось прикладывать отдельные усилия для того, чтобы все будущие партии гарантированно стерилизовать.

              #874393
              • Андрей Степанов Андрей Степанов
                13.01.1715:06:00

                Это сначала, после скандала с каким-то канадским фермером, который брал у соседа RR-рапс, потом смешал семена с обычным рапсом, высадил, полил глифосатом, обычный рапс сдох, и так несколько раз — а потом объявил, что вырастил собственный сорт RR-рапса при помощи селекции и Монсанто его засудила.

                Гринпис раздули скандал «фермеры в опасности, его поле было заражено ГМ-рапсом, и Монсанто теперь может засудить любого», и во избежание таких случаев была разработана технология для отключения размножения, при помощи модификации генома хлоропластов.

                Гринпис сразу переключился на новую страшилку — «Монсанто привязывает фермеров к ГМ-семенам, им придется постоянно покупать новые», и «гены бесплодия попадут другие растения, а то и людей и всё живое вымрет». Понятно что и первое и второе это полный бред.

                Отредактировано: Андрей Степанов~15:09 13.01.17
                #874403
                • tm tm
                  13.01.1715:26:20

                  В общем, Гринпис, как обычно, шикарен. Впрочем, после их эпопеи с покраской тюленей я уже ничему не удивляюсь.    

                  #874417
          • tm tm
            13.01.1714:51:10

            Поправка: их можно сделать не репродуктивными. Но можно и не делать — тут уж как пожелает заказчик и как к этому отнесется законодательство закупающей страны. Впрочем, к России это не имеет никакого отношения, т.к. у нас не разрешено выращивать в сельском хозяйстве вообще никакие ГМ-растения — независимо от того, могут ли они дать потомство или нет.

            #874390
    • tm tm
      13.01.1713:57:00

      А зачем использовать традиционные методы если давно есть генные?

      Затем, что генная инженерия в России практически не развивается и вряд ли в ближайшее время будет развиваться, т.к. благодаря недавно принятому Госдумой закону, использование генетически модифицированных растений в сельском хозяйстве в России теперь запрещено.

      #874346
  • Нет аватара xaht88
    13.01.1712:53:06

    Что-то даже в наши с Турцией худшие времена они не прекратили покупать зерно и семечку, не переметнулись на Украину.

    #874310
  • Нет аватара YuriWhite
    13.01.1714:47:42

    Столько ответов, а по существу никто не высказался.

    А суть в том, что в России всегда была проблема с мягкими сортами пшеницы. И при СССР именно такую пшеницу закупали в Канаде и США. А все потому, что именно из таких сортов получается наиболее качественный и дешевый комбикорм! Поэтому выведение таких сортов это крайне нужная работа. Молодцы!

    #874386
    • Андрей Степанов Андрей Степанов
      13.01.1715:08:04

      Никто не спорит, что молодцы.     Прекрасная работа — новосибирские сорта пшеницы как всегда на высоте.

      #874404
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