Перспективный сорт пшеницы создали сибирские селекционеры

В минувшем году сотрудники Сибирского научно исследовательского института растениеводства и селекции вывели новый сорт среднеспелой яровой мягкой пшеницы «Новосибирская 61».Над его созданием около десяти лет трудилась целая группа селекционеров. Именно столько времени занимает создание сорта традиционными методами.

По словам заместителя директора по научной работе ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН Ивана Лихенко, к основным достоинствам сорта можно отнести высокую урожайность, хорошее качество зерна и повышенную устойчивость к распространенным в регионе заболеваниям зерновых — мучнистой росе, бурой ржавчине и другим.

«Последнее, пожалуй, самое главное, поскольку, в настоящее время, это характерно для очень немногих сортов», — подчеркивает Лихенко.

По мнению селекционеров, особую ценность полученным результатам придает то, что испытания сорта в прошлом году проходили в очень непростых погодных условиях. Но, пшеница «Новосибирская 61» даже в засушливую погоду дала неплохой урожай (порядка 3,5 тонн с гектара). Эти качества позволят ей успешно конкурировать с сортами омских селекционеров, которые сегодня пользуются популярностью во многих регионах Сибири как раз благодаря устойчивости к засухе. При этом зерно пшеницы «Новосибирская 61» отличается более высоким содержанием клейковины, что заметно повышает ее рыночную ценность.

Пшеница «Новосибирская 61» уже передана на государственное сортоиспытание, которое продлится не менее двух лет. Это независимая проверка новых сортов проводится на сортоучастках по всей стране для правильного их районирования.

Сибирские селекционеры надеются на положительный результат, так как пшеница «Новосибирская 61» уже показала себя хорошо в экстремальных условиях 2016 года, и, по их мнению, вполне подходит для природных условий сибирских регионов. А высокое качество зерна вкупе с устойчивостью к болезням и засушливой погоде сделает сорт привлекательным для производителя.

Стоит отметить, что селекционеры Сибирского научно исследовательского института растениеводства и селекции передали в Государственную комиссию по испытанию и охране селекционных достижений всего пять новых сортов сельскохозяйственных культур. В этом списке, помимо «Новосибирской 61», еще один сорт пшеницы «Тюменочка», горох «Сибирский 1», лук-шалот «Краснообский» и вика посевная яровая «Обская 16».