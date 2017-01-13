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Армия и Флот

В учебном центре ВВО осваивают новый тренажер танка Т-72Б3

В учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Хабаровском крае, поставлен и начал работу новый тренажерный комплекс ТЭК-184-РДСП.

Новый тренажер обеспечивает обучение и тренировку экипажа танка Т-72Б3 вождению по трассам любой сложности в разных климатических условиях, решению огневых задач в соответствии с курсом стрельб без расхода моторесурса боевых машин и боеприпасов.

Кроме того, он имеет оборудование для обучения танкистов работе на прицельно-наблюдательном комплексе, которым оснащены Т-72Б3.

Одно из отличий нового комплекса от оборудования предыдущих модификаций — это возможность обучения танкового экипажа в полном составе. Ранее тренировки механика-водителя, наводчика-оператора и командира боевой машины проводились на разных тренажерах.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12108333@egNews

ВВО, Т-72Б3, ВС РФ, ТЭК-184-РДСП
  • exhausted1987 exhausted1987
    13.01.1717:46:04

    На фото тренажер Т-90.

    #874516
    • Soviet Assault Soviet Assault
      13.01.1718:29:03

      Звиняйте, так было на сайте МО РФ    

      Заменил фото на актуальное видео.

      #874548
      • Макс Южный
        14.01.1723:45:32

        Не в тему: оказывается, в Национальную Гвардию передано более полутора тысяч БТР, а также гаубицы, пушки, вертолёты, и много чего ещё.

        Как идёт обновление/пополнение техники для НГ?

        Судя по размеру (300 тысяч) это по сути дополнительная армия, в случае чего обязанная помочь основной армии, которая, как известно, за последние двадцать пять лет сильно похудела, в том числе по численному составу.

        Поэтому интересно, есть ли программа вооружения/перевооружения НГ?

        #874882
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