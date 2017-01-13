В учебном центре ВВО осваивают новый тренажер танка Т-72Б3

В учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Хабаровском крае, поставлен и начал работу новый тренажерный комплекс ТЭК-184-РДСП.

Новый тренажер обеспечивает обучение и тренировку экипажа танка Т-72Б3 вождению по трассам любой сложности в разных климатических условиях, решению огневых задач в соответствии с курсом стрельб без расхода моторесурса боевых машин и боеприпасов.

Кроме того, он имеет оборудование для обучения танкистов работе на прицельно-наблюдательном комплексе, которым оснащены Т-72Б3.

Одно из отличий нового комплекса от оборудования предыдущих модификаций — это возможность обучения танкового экипажа в полном составе. Ранее тренировки механика-водителя, наводчика-оператора и командира боевой машины проводились на разных тренажерах.