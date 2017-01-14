Valio открыл площадку для производства молочной продукции на базе АМК «Рязанский»

Крупнейший финский производитель молочной продукции Valio открыл в России новую площадку для производства молочной продукции. Она заработала в Рязани на базе молочного завода АМК «Рязанский».

Поводом для расширения производства стали сложности со ввозом продукции в Россию. При этом единственный завод, который находится в Санкт-Петербурге, не справлялся с объемами поставок. В течение года компания искала другие варианты и остановилась на молочном заводе в Рязани. Здесь будет выпускаться два вида сливок под финским брендом.

При производстве используется молоко высшего сорта, которое при поступлении на завод разделяется на обезжиренное молоко и сливки высокого качества. Конвейер на выпуск продукции включается раз в неделю. В среднем на производство уходит до 24 часов со времени приемки молока.

Специалисты убедились в высоком качестве производства, соблюдении санитарных норм, не было выявлено нарушений с документацией и при процессах приемки сырья. Кроме того, финнам не пришлось строить новую линию для производства.

Новую линию для производства продукции Valio строить не потребовалось. Представителей финской фирмы устроило уже имеющееся современное оборудования. Выполнив определенные технические нюансы и требования заказчика, АМК «Рязанский» заключил договор на выпуск двух видов сливок бренда Valio.

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