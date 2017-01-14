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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Valio открыл площадку для производства молочной продукции на базе АМК «Рязанский»

Крупнейший финский производитель молочной продукции Valio открыл в России новую площадку для производства молочной продукции. Она заработала в Рязани на базе молочного завода АМК «Рязанский».

Поводом для расширения производства стали сложности со ввозом продукции в Россию. При этом единственный завод, который находится в Санкт-Петербурге, не справлялся с объемами поставок. В течение года компания искала другие варианты и остановилась на молочном заводе в Рязани. Здесь будет выпускаться два вида сливок под финским брендом.

При производстве используется молоко высшего сорта, которое при поступлении на завод разделяется на обезжиренное молоко и сливки высокого качества. Конвейер на выпуск продукции включается раз в неделю. В среднем на производство уходит до 24 часов со времени приемки молока.

Специалисты убедились в высоком качестве производства, соблюдении санитарных норм, не было выявлено нарушений с документацией и при процессах приемки сырья. Кроме того, финнам не пришлось строить новую линию для производства.

Новую линию для производства продукции Valio строить не потребовалось. Представителей финской фирмы устроило уже имеющееся современное оборудования. Выполнив определенные технические нюансы и требования заказчика, АМК «Рязанский» заключил договор на выпуск двух видов сливок бренда Valio.

 http://rostovprodukt.ru/n...odstvo-molochki-v-ryazani 

http://www.amka-milk.ru/?mod=news&id=130

Рязанская область, Valio, АМК Рязанский, молокопереработка
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    14.01.1711:44:16

    а вчера Шувалов уже открыто заговорил про отмены контрсанкций…надеюсь,Путин не пойдёт на поводу этой либерастии и не пристрелит наше сельское хозяйство и переработку

    #874731
    • Великоросс Великоросс
      14.01.1712:16:37

      Шувалов уже открыто заговорил про отмены контрсанкций

      Он посоветовал не привыкать к ним. И готовиться к худшим условиям в результате отмены санкций, соотв-но контрсанкций.

       http://www.interfax.ru/business/545221 

      Не надо раздувать из мухи слона.

      #874742
      • Комментарий удален
      • goryachee_leto goryachee_leto
        14.01.1715:22:19

        И готовиться к худшим условиям в результате отмены санкций, соотв-но контрсанкций.

        Это не муха, а реальная проблема — об этом уже даже заикаться не надо: наши аграрии вложились немало в новые предприятия и угодья, через года два станет реальная проблема — куда девать свое?

        Даже молоко видимо будет замщено.

        Нафига тогда вообще говорить об этом?

        Я вангую, что глобализации пришел конец — каждый сам будет решать свои проблемы в условиях реальной замены людей роботами.

        А нам только нужно немного только тропических продуктов, которые сами мы не можем производить из-зак климата- все остальное сырье у нас есть свое.

        Денежно-кредитную систему тоже надо иметь только свою.

        Отказываться от доллара ни в коем случае пока нельзя, если на нем можно заработать и покупать технологии с оборудованием, но значение баксов будет падать.

        #874770
        • Великоросс Великоросс
          14.01.1716:11:01

          goryachee_leto

          Это не муха, а реальная проблема

          Я ответил вот на это:

          Путин не пойдёт на поводу этой либерастии и не пристрелит наше сельское хозяйство и переработку

          Отредактировано: Великоросс~16:11 14.01.17
          #874777
    • Руслан Сарваров Руслан Сарваров
      14.01.1720:09:02

      Без паники) у нас и до санкции сельхоз нормально развивался и сейчас всё норм будет. Тем более рубль подешевелен в 2 раза с 2014 года, в итоге импорт стал менее конкурентоспособен у нас. И да, санкции и контрсанкции теперь надолго, мне кажется)

      #874827
  • Нет аватара PhotonInside
    14.01.1716:50:43

    Хм, ни разу не брал, что молоко Валио что сливки. Лучше бы масло начали производить кисло-сливочное. Наши за 2 года не сподобились.

    #874788
  • Нет аватара commodore
    14.01.1720:07:07

    Производство включается раз в неделю? Совсем спроса нет, или сырья?

    #874825
  • Игорь Доронин Игорь Доронин
    14.01.1721:20:20

    Ну вот как раз эффект от контрсанкций. Иностранные инвестиции и технологии — производство на нашей территории + рабочие места и технологии.

    #874840
  • Dima Lashkov
    14.01.1723:19:51

    Валио принадлежит кооперативу финских фермеров, поэтому в производственные мощности в России не инвестируют, берут заводы в аренду, чтобы чисто держать полку. При отмене контрсанкций сразу опять повезут продукцию из Финляднии.

    #874870
  • с мм с мм
    15.01.1702:33:22

    вот зачем нам конкуренты на своем рынке? пускай фины в НАТО продают свои сыры, а русский мужик-фермер что должен бутылки собирать, или тот же Кавказ сидит на дотациях, там ведь можно открыть мелкие производства сыров и мол. фермы

    Отредактировано: с мм~02:34 15.01.17
    #874942
    • A_SEVER A_SEVER
      15.01.1702:58:26

      вот зачем нам конкуренты на своем рынке?
      Для повышения качества продукции.
      пускай фины в НАТО
      Финляндия не входит в НАТО.
      русский мужик-фермер что должен бутылки собирать
      Вы фермера с бомжом не путаете?    

      #874949
      • с мм с мм
        15.01.1712:53:37

        для качества надо обзять делать сыры по советским ГОСТам, насчет НАТО- финны союзники НАТО и уже намылились туда вступать, единственное что их сдерживает, так это возможные ограничения( от рос. либероидов     ) на рос. рынок, насчет бомжей — люди становятся бомжами прежде всего от того, что теряют работу — банкротство рос. производителя — из-за того что либероиды сдали рос. рынок иностранному барахлу по демпинговым ( дотируемым Брюсселем) ценам, дешевым ино.товарам из-за низкого качества( пальмового масла)

        #875016
        • A_SEVER A_SEVER
          15.01.1714:14:50

          надо обзять делать сыры по советским ГОСТам
          То то во времена СССР были так популярны сыры «Viola»!    
          сдали рос. рынок иностранному барахлу
          Вы пост вообще читали или сразу начали писать комментарии?    
          Поводом для расширения производства стали сложности со ввозом продукции в Россию.

          Отредактировано: A_SEVER~14:21 15.01.17
          #875030
      • goryachee_leto goryachee_leto
        15.01.1715:17:25

        Для повышения качества продукции.

        Сами разберемся без финнов, а лучше, чтобы они здесь строили фермы и заводы.

        И они будут строить, ибо сбывать свое им особо некуда.

        #875046
        • A_SEVER A_SEVER
          15.01.1715:37:09

          а лучше, чтобы они здесь строили фермы и заводы

          Россия в Финляндии купила судостроительный завод в Хельсинки, Финляндия в России купила молочный завод в Рязани — глобализация и взаимное проникновение экономик двух стран!    

          #875054
    • Руслан Чмечев Руслан Чмечев
      15.01.1717:06:13

      Может подскажите российские бренды производителей хорошего сыра? А то уже как-то надоело резину жевать.

      Отредактировано: Руслан Чмечев~17:06 15.01.17
      #875073
      • Нет аватара Alpha-Omega
        15.01.1721:41:22

        Cheese Gallery вполне себе неплохие. По крайней мере после большинства того, что лежит на полках, кажется вполне себе вкусным.

        #875151
  • Руслан Чмечев Руслан Чмечев
    15.01.1717:10:48

    Даешь сыр из Рязани, под присмотром финнов! Сейчас полка с сырами в супермаркете напоминает лотереею. Госты, состав, все пишут для галочки, которая слабо влияет на вкус. Например. Только вчера купил «Российский» (не сырный продукт!)который не плавится и имеет уже характерный привкус резины.

    Отредактировано: Руслан Чмечев~17:13 15.01.17
    #875074
    • Игорь Землянкин
      15.01.1721:26:22

      Руслан, а можно полюбопытствовать насчёт производителя этого «Российского»?

      #875147
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