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Сельское хозяйство

Племенное стадо растёт (молочное и мясное животноводство)

Молочное животноводство.

Поголовье крупного рогатого скота в стране пока продолжает сокращаться. В 2016 году оно снизилось ещё на 1,8%. В основном падение связано с уменьшением численности коров (на 160 тыс. голов). Новые фермы пока не могут заместить выбывание старых.

Процесс роста качества молочного стада в стране идёт медленно, в основном за счёт выбраковки низкопродуктивных коров и пополнения высокоудойного племенного стада.

Племенное стадо.

По оценке Минсельхоза России, удельный вес племенных коров в общем маточном поголовье крупного рогатого скота в РФ на 1 января 2016 года составил 12,8%, прибавив за год 0,3 процентных пункта. Общее поголовье племенных коров составило 1,1 млн. голов, что на 5% выше, чем аналогичный показатель на начало 2015 года.

Наивысший удельный вес племенных коров продемонстрировали производители в Ленинградской (75,5%), Вологодской (53,7%), Владимирской (53,5%), Кировской (50,8%) областях, Республике Карелия (41,7%).

За 2015 год общий объем реализации отечественного племенного молодняка крупного рогатого скота составил 106 тыс. голов, прибавив 3% к уровню реализации в 2014 году.

Наибольший прирост реализации достигнут в Пензенской области (+294,1% к уровню 2014 года), Республике Хакасия (+255,9%), Новгородской (+204,5%) и Томской (+96,2%) областях, Кабардино-Балкарской Республике (+70,1%), Забайкальском крае (+63,0%) и Тюменской области (+60,5%).

Количество племенных хозяйств достигло в 2015 году 1200.

Число племзаводов и репродукторов продолжало расти и в течение 2016 года:

— в 2016 году количество племенных предприятий Удмуртской Республики увеличилось до 40. Пять сельхозпредприятий получили статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота молочного направления. Это ООО «ПАЛЭП» Алнашского района, а также сельскохозяйственные производственные кооперативы «Горд Октябрь» Вавожского района, «Луч» Глазовского района, «Аксакшур» и «Югдон» Малопургинского района. Сейчас в Удмуртии поголовье племенных коров составляет около 30-33% от дойного стада, к 2020 году планируется довести это соотношение до 40%,

— в декабре 2016 года в Рязанской области статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы получил ООО «Надежда» Александро-Невского района,

— в канун 2017 года в Омской области приступил к работе региональный информационно-селекционный центр, статус которого получило «Хозяйство «Омское».

Омский РИСЦ соответствует всем установленным нормативным требованиям: имеет лаборатории генетической экспертизы и селекционного контроля качества животноводческой продукции, обеспечен штатом специалистов, специальным оборудованием и приборами. Здесь могут проводиться необходимые исследования по племенному животноводству в рамках утвержденных правил. Наиболее ожидаемы результаты в сфере разведения КРС молочного направления.

Всего на территории Омской области действуют 11 племенных заводов и 11 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой и красной степной породы и их породных типов. Поголовье коров в них составляет более 21 тысяч — это 26% от всех сельскохозяйственных организаций.

Начиная с 2015 года государство компенсирует 20% прямых затрат на строительство селекционных центров. Первые 10 селекционно-семенноводческих центров и 4 селекционно-генетических цетрра уже получили поддержку. До 2020 года планируется построить и модернизировать около 100 таких центров, чтобы сформировать отечественный семенной фонд и генофонд сельхозживотных

Импорт племенного стада.

Одной из мер стимулирования животноводства является ввоз чистопородных племенных животных из-за рубежа. Однако это довольно дорогое удовольствие.

Средняя цена одного ввезенного племенного животного (молочного направления) увеличилась с 61 тыс. рублей в 2007 году до 133 тыс. в 2014 году.

По мере того, как страна всё более обеспечивает себя продуктами животноводства, на первый план выдвигаются вопросы независимости в обеспечении племенным поголовьем, снижения рисков прекращения поставок из-за рубежа генетического материала.

В 2014 году всего было ввезено 41 367 животных молочного направления на общую сумму в 5,52 млрд руб., 93% импорта пришлось на нетелей.

Начиная с 2015 года правительство России прекратило субсидировать закупки импортного племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления.

В 2015 году импорт племенного крупного рогатого скота молочного направления сократился до 33 тыс. голов (минус 20% к 2014 году).

Мясное животноводство.

Поголовье КРС мясного животноводства в стране начало расти с 2010 года. Если тогда его практически не существовало, то к 2012 году поголовье превысило 470 тысяч голов. На начало 2014 года оно составило уже 691 тыс. голов.

Увеличилась численность племенных хозяйств. Согласно данным Государственного племенного регистра, на начало 2015 года в России действовало 295 племенных хозяйств в области мясного скотоводства. Для сравнения, в начале 2009 года насчитывалось только 185 племенных хозяйств, занимающихся мясным направлением КРС (42 племенных завода и 143 репродуктора).

Породы мясного скота, содержащиеся в племенных хозяйствах России (согласно Государственному племенному регистра): калмыцкая порода мясного скота, герефордская, казахская белоголовая, абердин-ангусская, обрак, лимузинская порода мясного скота, русская комолая, галловейская, салерс и шаролезская порода мясного скота.

Импорт племенных бычков достиг максимального значения в 2012 году, когда было ввезено около 80 тысяч голов, и после этого начал снижаться.

Ведущий производитель говядины в России Агрохолдинг «Мираторг» в 2016 году принял решение больше не закупать быков производителей и семенной материал в Австралии и Америке (за всё время компания приобрела за границей более 100 тыс. бычков). Собственное материнское стадо сформировано в Брянской области. Здесь будут выращивать генетически чистое поголовье коров и бычков породы абердин-ангуская, которая в основном и разводится в агрохолдинге. Это материнское стадо станет основным репродуктором для восполнения других предприятий «Мираторга» и реализации животных другим сельхозпроизводителям.

Также в планах компании — реализация высокопородного племенного скота для первичного откорма и разведения сторонним сельхозпроизводителям. В то же время агрохолдинг собирается выкупать у фермеров подросший молодняк для дальнейшего содержания. Это освобождает фермеров от проблем с реализаций своей продукции.

Кроме Брянской области подобные репродуктивные предприятия будут организованы во многих областях центральной России — Орловской, Калужской, Смоленской и Тульской. По сообщению президента компании «Мираторг» В. Линника, общее стадо КРС должно увеличиться еще на 600 тысяч голов и достигнуть 1 миллиона в течение ближайших 8-10 лет. Сегодня в агрохолдинге числится порядка 400 тысяч животных. По пути сокращения импорта племенных животных идут и другие крупные производители.

http://tsenovik.ru/articles/obzory-i-prognozy/analiz-importa-chistoporodnogo-plemennogo-krupnogo-rogatogo-skota-v-rossii/

сельское хозяйство , животноводство
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара UHAHAN
      14.01.1722:50:13

      Это что за цифры?

      #874853
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Нет аватара UHAHAN
          14.01.1722:56:36

          Ну вот ты привел цифры -20000, 11000, 8000 — что это за цифры?! Это какой-то колхоз так просел?

          #874856
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • Нет аватара UHAHAN
              14.01.1723:03:54

              И Росстат, и USDA по 2016 году говорят примерно одинаковые цифры — ~19 000 тысяч голов.

              #874859
              • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
                14.01.1723:10:40

                с 2014 по 2016 выросло в два раза ?

                хм

                голов скота или коров ???

                Отредактировано: Сергей Коршиков~23:12 14.01.17
                #874860
                • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
                  14.01.1723:13:00

                  По данным отчета, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко) совместно со специалистами аналитического центра Milknews, в начале апреля 2016 года поголовье коров в хозяйствах всех категорий в России по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года сократилось на 1,6%, до 8,4 млн голов. В частности, поголовье коров в сельхозорганизациях составило 3,371 млн голов (-1,3%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей — 1,148 млн голов (+4,5%), в хозяйствах населения — 3,890 млн голов (-3,7%).

                  Источник: [ссылки отключены]

                  © Milknews — Новости молочного рынка

                  #874863
                  • Комментарий удален
                • Нет аватара UHAHAN
                  14.01.1723:21:20

                  Твои цифры взяты с потолка. Я привел цифры из доклада «Анализ российского рынка говядины в 2014-2015 годах"

                  Источники информации

                  Росстат: [ссылки отключены];

                  Минсельхоз России: [ссылки отключены];

                  United States Departament of Agriculture (USDA): [ссылки отключены];

                  Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): [ссылки отключены];

                  ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»: [ссылки отключены];

                  годовой отчет компании «Мираторг» за 2014 год: [ссылки отключены];

                  портал «Митинфо»: [ссылки отключены];

                  информационно-аналитическое агентство «ИМИТ»: [ссылки отключены];

                  Мясо Портал: [ссылки отключены]-[ссылки отключены];

                  Национальный союз производителей говядины: [ссылки отключены]

                  Отредактировано: UHAHAN~23:22 14.01.17
                  #874872
                  • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
                    14.01.1723:33:56

                    не ТВОИ, а ВАШИ

                    я взял с НОВОСТИ МОЛОЧНОГО РЫНКА MILKNEWS/RU

                    Отредактировано: Сергей Коршиков~23:34 14.01.17
                    #874875
                    • Нет аватара UHAHAN
                      14.01.1723:39:33

                      Ну че ты докапался? Я же не заставляю тебя мне ты-кать, хотя мне не приятно вот это дурацкое офисное выканье в чудесный пятничный вечер, я уважаю твои желания, хоть они и кажутся мне дурацкими. Вот и ты не заставляй меня выкать)

                      #874880
                      • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
                        14.01.1723:53:00

                        Сударь сегодня суббота    

                        ещё бы не хватало чтоб вы меня заставляли…   ))))

                        --------------------

                        есть просто этикет , — писать ( в смысле сикать ) в подъезде нельзя,

                        тыкать незнакомым тоже.

                        Отредактировано: Сергей Коршиков~23:54 14.01.17
                        #874890
                        • Нет аватара UHAHAN
                          14.01.1723:56:11

                          Эх ты, темнота) Вечер пятницы заканчивается утром в понедельник, даже Стругацкие об этом говорили)

                          #874891
                          • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
                            15.01.1700:02:43

                            вы со Стругацкими больше не курите …

                            лучше пейте с Мюнхаузеном , — он никогда не врёт.

                            #874894
    • Нет аватара adlik
      14.01.1722:53:38

      Речь о племенном стаде, а не о том которое производит навоз.

      #874854
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        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          14.01.1723:12:56

          Я вам помогу с объяснением ваших цифр:

          Вы привели цифры общего поголовья коров в России (в 1990 году — данные по РСФСР).

          О сокращении коров в стране я написал в первом же абзаце. Вы его не заметили.

          В статье речь идёт о племенном стаде.

          #874862
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • Нет аватара UHAHAN
              14.01.1723:35:52

              Давно, году в 85 кажется, я в деревне Лучаново Томской области строил коровник большой, не помню на сколько голов и рядом телятник восстанавливали. Мимо деревенские и колхозные коровы ходили, обычные. Строили всё лето, а за деньгами приехали только к концу зимы, наряды закрывали и мозги ипали. Зашел в коровник и увидел коров, которые раза в полтора веселее деревенских и старых кляч колхозных) Мне объяснили, что это модные импортные коровы, венгерские кажется или польские, не помню уже точно, молока дают больше, улыбаются чаще, не матерятся и вообще, Шопенгауэра читают)

              #874878
              • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
                14.01.1723:42:06

                Ну так бы сразу и сказали …

                тоды сдаюсь    

                ----------------------------------

                А с кетчупом её есть можно? Вдруг она меня по Фрейду пошлёт?

                Отредактировано: Сергей Коршиков~23:44 14.01.17
                #874881
            • Dima Lashkov
              14.01.1723:36:37

              А вы думаете породистость это шутки? Похоже, что вы никогда не занимались бизнесом и не задумывались о том, как он работает. Между убыточным и прибыльным предприятиям разница очень небольшая. Представьте на убыточном предприятии надои выросли на 10% и бац оно стало прибыльным, разница минимальная, только до этого надо было предприятие субсидировать, а теперь оно деньги зарабатывает. Посмотрите статистику надоев, коров в два раза меньше, а молока столько же или больше.

              #874879
              • Сергей Котенко Сергей Котенко
                14.01.1723:47:58

                Идёт тяжёлый процесс оптимизации молочного стада в стране. Проблема эта застарелая, ещё со времён СССР. В 90-е и советский уровень был безнадёжно потерян.

                Поголовье молочных коров видимо будет и дальше сокращаться несколько лет, пока не будут выведены основные массы малопродуктивных коров.

                Отрасль эта малоприбыльная и капиталоёмкая.

                Но рост племенного стада на новых эффективных фермах идёт, и через несколько лет количество перейдёт в качество.

                #874886
              • Нет аватара ivania
                15.01.1700:46:46

                В сфере аграрной политики нужны дополнительные экономические регуляторы со стороны государства (посмотрите в этом плане на Евросоюз). Если нет своей селекции крупного рогатого скота, то нужно хотя бы пошлины на импорт коров обнулить. Посмотреть на основные статьи расходов молочных ферм и просубсидировать их в этой части. И т.д. Было бы только желание у Минсельхоза и Минэкономразвития, а то цены на молоко и молочные продукты будут расти с опережением инфляции.

                Отредактировано: ivania~00:50 15.01.17
                #874906
                • Сергей Котенко Сергей Котенко
                  15.01.1701:48:09

                  Это сложный вопрос. С одной стороны импорт племенных животных увеличивает продуктивность нашего стада и повышает надои, с другой стороны он тормозит развитие наших племзаводов (зачем заниматься собственным племенным животнооводством, если можно выбить у государства деньги на покупку голландских нетелей?).

                  Считаю, что стратегический курс на сокращение импорта племенных животных в целом верен, хотя он несколько замедлит оздоровление молочного стада.

                  Нам нужно иметь своё эффективное племенное животноводство. Импорт должен играть вспомогательную роль.

                  #874924
        • чебурашка1974 чебурашка1974
          15.01.1701:36:50

          сколько сейчас выход с одной коровы чистого навоза в год ?

          В советское время удой молока с коровы составлял 2000 л в год, в 2016 году — предварительные данные — 5800 литров.

          #874918
          • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
            15.01.1701:59:16

            вы правы, только заголовок не про молоко, а про головы коров

            #874929
            • Sergio Buk Sergio Buk
              15.01.1713:40:41

              А точнее про племенные головы. Но кто-то упорно делает вид, что слово «племенное» в заголовке отсутствует. Понять бы для чего он это делает.

              #875022
          • Нет аватара alex1664
            15.01.1715:36:58

            В советское время коровы с надоем в 5800 в хозяйствах были рекордными, и всячески стимулировались   

            А чистопородные Гольштинцы не шли, получали более жизнеспособных мулатов.

            Поэтому процесс ввоза племенных голов был бесконечен.

            Если наше стадо вдруг начать кормить чистым сеном или того хуже, оно просто снижало надои, вплоть до 0. Гольштинская порода доится, потом помирает   

            Так что с породами процесс последовательный — комбикормовые заводы, племенные хозяйства, мегафермы, агрохолдинги с переработкой, каналы продаж, довольный потребитель   

            П.С. В СССР считай стадо было универсальное — мясо-молочное. Это сейчас четко идет специализация. И результаты соответственно по качеству молока и мяса. Еще для тех, кто не в курсе. Весь мир за качество молока считал содержание в нем белка (казеин).

            У нас же всегда стимулировалась деньгами жирность молока. Вот за десятилетия и получилось расхождение с мировым трендом   

            Отредактировано: alex1664~15:45 15.01.17
            #875053
    • Барс Барс
      15.01.1700:03:22

      1990 — 20557 тыс голов

      А толку от такого стада?

      Вместо масло маргарин.

      В место мясо суповые наборы.

      #874895
    • Нет аватара brat_po_razumu
      15.01.1705:38:24

      Поголовье племенного скота? Конечно, расчеты России, и — значительными темпами. В статье даны ясные цифры.

      Вместо трех коровок-доходяг, 150 кг кожа и кости, их приходится привязывать веревками к потолку, чтобы не упали, молока они дают стакан по праздникам — теперь две крепкие упитанные коровы, по 300 кг каждая, дающие молоко ведрами в день.

      Ну, а дурачок — он будет вести себя так: было — три коровы, стало — две коровы. То есть — уменьшилось! Дурочек — он умеет только сравнить 3 и 2, больше он считать не умеет, и он способен видеть только что 3 — это больше, чем 2. Увидевши, что 2 — это мерьше, он заливается горючими слезами.

      #874969
  • Нет аватара isya
    15.01.1700:57:51

    Я правильно понимаю из статьи, что молочное поголовье сокращается за счет выбраковки неплеменного стада и замены его племенным, при этом мясное поголовье растет практически с нуля?

    А есть в таком случае общие цифры мясного и молочного поголовья вместе, растет оно или уменьшается?

    #874909
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      15.01.1701:40:03

      Я правильно понимаю из статьи, что молочное поголовье сокращается за счет выбраковки неплеменного стада и замены его племенным, при этом мясное поголовье растет практически с нуля?

      Почти правильно. Молочное стадо сокращается по нескольким причинам, но замена неэффективных коров племенными идёт быстро.

      Мясное поголовье растёт с минимального уровня после развала (или разгрома) советского племенного животноводства.

      А есть в таком случае общие цифры мясного и молочного поголовья вместе, растет оно или уменьшается?

      Пока падает. Мясное стадо пока менее 1 млн. голов, молочное — 8 млн. Рост поголовья мясного направления пока не в состоянии возместить падение молочного — разные весовые категории по численности.

      #874920
  • Данила Романов Данила Романов
    15.01.1701:45:07

    В молочке нужны крупные компании типа Мираторга. И в них вливать десятки миллиардов ежегодно дешевых кредитов. Только так можно будет быстро нарастить производство и удешевить молоко.

    #874922
    • Нет аватара brat_po_razumu
      15.01.1705:26:23

      в них вливать десятки миллиардов ежегодно дешевых кредитов.

      Я дико извиняюсь — но молоком-кефиром-творогом ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства у нас и так далее у нас завалены все полки магазинов.

      Поэтому — зачем отрывать деньги от, скажем, дорожного строительства или здравоохранения, где имеется явная необходимость — и бросать эти деньги дополнительно в молочку, когда отечественной молочкой — и так полны прилавки, и куда кредиты — и так идут?

      Не вижу нужды отрывать деньги из других областей. Я посмотрел импорт молока (и цельного, и сухого) — он в России просто смешно ничтожен, уровня 1-2 долларов на человека в год, при этом 90% - из Белоруссии.

      #874967
      • Nelton Nelton
        15.01.1711:23:24

        Еще помнить надо, в капитализме живем.

        натуральное молоко-мясо — достаточно дорогие продукты (по себестоимости), и спрос на них довольно плотно ограничен платежеспособностью населения. 1 кг сыра — это 15 а то и 20 л молока. Суррогатные продукты потребляют не по тому, что нет натуральных, а по тому, что на натуральные денег не хватает.

        Экспорт излишков — весьма не тривиальная задача, каждая страна огораживает свой молочный рынок (как правило дотируемый) всеми возможными мерами.

        Так что скорее всего, реальный рост производства молока пойдет только с ростом доходов населения.

        Отредактировано: Nelton~11:24 15.01.17
        #875003
      • Данила Романов Данила Романов
        15.01.1712:32:48

        1. У нас дефицит молока. По разным оценкам от 7.5 до 15 млн. тонн.

        2. Молоко производится неэффективными коровами, на старых предприятиях. Из-за этого высокая цена молочки, которая ограничивает потребление.

        3. Можно нарастить экспорт молочки в тот же Китай.

        #875009
        • Андрей Тихоновский Андрей Тихоновский
          15.01.1714:44:21

          С чего вы взяли, что у нас такой дефицит молока? Из расчётов лохматых годов, сколько его «должны» пить? Структура потребления уже десять раз успела поменяться с тех времён. Ну не пью я столько молока, сколько типа «должен» по методичке, и причина отнюдь не в недостатке денег или дефицита (прилавки скоро гнуться начнут от количества молочки) — просто не хочу.

          #875036
          • Нет аватара alex1664
            15.01.1715:53:38

            Андрюша, а придется   

            В статистике, как говорится, за себя и за того парня. Зато Вы больше мяса или рыбы съедите, раз молоко не употребляете.

            А потом есть рекомендованные нормы потребления.

            Человек может привык водкой питаться, а ему в реанимации посоветуют, и вот он, новый потребитель кефирчика   

            Отредактировано: alex1664~15:54 15.01.17
            #875059
        • Александр Ворожейкин Александр Ворожейкин
          15.01.1716:29:58

          Можно нарастить экспорт молочки в тот же Китай.

          Китайцы традиционно молока не пьют вообще. Они просто ненавидят молочные продукты.

          Молоко появилось в Китае в качестве продукта питания всего лишь около ста лет назад, и то исключительно для иностранцев. Пожилые китайцы до сих пор подозрительно относятся к идее употребления в пищу молока, а одно лишь упоминание о сыре вызывает у них позывы к рвоте.

          В Китае вкус молока пока знаком лишь одному ребенку из пяти. Возможно, китайских детей и удастся приучить к молоку, но едва ли это пойдет им на пользу: по данным многочисленных исследований, у китайцев в организме вырабатывается недостаточно фермента лактозы, необходимого для переваривания молока и молочных продуктов.

          #875068
      • Нет аватара alex1664
        15.01.1715:59:10

        А Вы заметили, что в странах с развитым сельским хозяйством и здравоохранение хорошее, и с дорогами все в порядке   

        А потому, что не надо хирургов из Медуниверситета и инженеров с Майкрософта и Эпла на уборку и переборку картошки гонять   

        #875063
  • Николай Арбаев Николай Арбаев
    15.01.1709:51:34

    Д. Романов! отчасти прав — но без современной технологии ни куда,слишком примитивен у нас и в мире зерно — кормо уборочные технологии в век космических ,высоких технологии. Себестоимость высокий и производительность низкий и т. д. и т. п.Считайте четверть века ,а не принимают изобретение с производительностью за смену (за день) до 1000 гектара и более .Комплекс МУЛТТУК(мобильный универсальный лазерный технологически трассированный уборочный комплекс) на воздушной подушке с турбореактивным двигателем на скорости 60-100 км/час. косит урожай СО-лазером и всасывает урожай и транспортирует по турбо — проводу где воздухом турбулентными потоками высушивается, обмолачивается (бичами) и вбрасывается в ёмкость под спаренным дирижаблем (грузо-подъёмность до 1000 тонн и более) где воздухом же разделяется на отдельные фракции:зерно,солома,полова.

    #874989
    • Андрей Тихоновский Андрей Тихоновский
      15.01.1715:42:20

      О господи, опять…

      Начнём с дирижабля — я намекну, что дирижабль — возьмём для примера отечественный «мягкий» Аргус-30, имеющий полезную нагрузку в 1400 кг, а не тонн! — имеет в длину 55! метров и 13,5! метра в диаметре. Так, для масштаба, каркасный Гинденбург с полезной (это если считать в полезность всё, кроме оболочки) нагрузкой в 100! а не в 1000, про более не говорю уже, тонн, имел длину 237 метров при диаметре 30,5 метров. У вас ещё не возникли вопросы по поводу осуществимости вашей идеи? Ладно, представим на секунду, что в наличии имеется огроменная каркасная махина на 1000 тонн, размером как раз примерно с это самое поле, которое планируется к жатве. Ок. Каким образом вы планируете работу связки на скорости в 100км/час, на среднестатистическом поле: мало того, что дирижабль будет размером с это поле, так он ещё должен носиться на минимальной высоте над этим полем, ещё и совершая при всей невероятно огромной инертности многотысячетонной конструкции, постоянное ускорение, торможение и повороты в крайне ограниченном пространстве? Ведь поле — это не трасса длиной в пару тысяч км.

      Про лазерную углекислотную жатку я вообще лучше промолчу. Кстати углекислый газ — это не СО, СО-угарный газ.

      «проводу где воздухом турбулентными потоками высушивается, обмолачивается (бичами)» — вы чисто технологически не сможете обеспечить аспирационное разделение смеси в потребных объёмах, законы физики не позволят. Комбайн не просто так движется с определённой оптимально рассчитанной скоростью, не потому что он не может ехать и жать быстрее, а потому, что с увеличением скорости уборки радикально возрастают потери урожая. Теперь бичи — опять же, вы физически не обмолотите такие объёмы в разумных размерах конструкции, а то, что получится, будет представлять из себя зерновую крошку и пыль, непригодную ни для чего.

      Воздушная подушка — «отличная» идея на с/х поле, особенно с повышенной эрозией поверхностного слоя. Фермеры вам такое «спасибо» скажут. Это даже если не вспоминать о такой маленькой проблеме, как чем приводить в движение всю эту радость, как на ней поворачивать, учитывая особенности движения такого типа транспорта без жёсткой связи с поверхностью, и как всё это синхронизировать с монструозным дирижаблем.

      А теперь решающий момент — цена. Вы себе хотя бы минимально представляете, сколько всё это будет стоить, не считая нерешаемых технических задач? А я намекну — хлеб будет выгодней отливать из золота, чем печь из такой пшеницы.

      Я ни к коем разе не хочу вас обидеть, но с инженерной точки зрения подобный проект — полнейшая нелепица. И вам совершенно обоснованно в патентном бюро не выдали свидетельство на полезную модель.

      #875056
  • Юрий Липатов
    15.01.1710:58:05

    Речь в статье идёт не о количестве голов КРС, речь идёт о высокоэффективной модернизации молочной промышленности. Если выбыло 2 коровы с удоем 2000 и появилась одна с удоем 7000 то количество продукции растёт при снижении количества голов. При этом одинаковое стадо по количеству голов обслуживает существенно меньшее количество работников. Надо ещё учитывать, что сразу закладываются вместе с современными фирмами фабрики по переработке молока, что резко снижает потери продукции как при производстве комбикорма так и конечного продукта. И теперь сравните эти показатели в СССР и сейчас.

    #874996
    • Нет аватара kostya251189
      15.01.1711:36:21

      Если выбыло 2 коровы с удоем 2000 и появилась одна с удоем 7000 то количество продукции растёт при снижении количества голов. При этом одинаковое стадо по количеству голов обслуживает существенно меньшее количество работников.

      Вы безусловно правы, так как сравнивая молочную продуктивность коров в Советском Союзе и в 2016 году можно увидеть разницу.

      Раньше даже давали героя Социалистического труда доярке за 2800 кг надоенного молока в год. Сейчас такие удои не являются показательными, и вопрос встает о замене молочного стада на более высокопродуктивных коров.

      Да, раньше было в каждом селе по отделению. Сейчас инновации в АПК ушли далеко вперед, и многие сельскохозяйственные операции и технологии выполняются не 10-ю человеками, а всего-лишь 3-мя.

      #875004
      • Юрий Липатов
        15.01.1711:46:30

        Тем более все автоматизировано. Брелок на ухе коровы её индивидуальный номер по которому рассчитывается точно количество комбикорма для данной коровы на основе количества полученного молоко и состояния здоровья. И все это автоматически без участия сотрудников. Нет потерь кормов.

        #875005
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