Племенное стадо растёт (молочное и мясное животноводство)

Молочное животноводство.

Поголовье крупного рогатого скота в стране пока продолжает сокращаться. В 2016 году оно снизилось ещё на 1,8%. В основном падение связано с уменьшением численности коров (на 160 тыс. голов). Новые фермы пока не могут заместить выбывание старых.

Процесс роста качества молочного стада в стране идёт медленно, в основном за счёт выбраковки низкопродуктивных коров и пополнения высокоудойного племенного стада.

Племенное стадо.

По оценке Минсельхоза России, удельный вес племенных коров в общем маточном поголовье крупного рогатого скота в РФ на 1 января 2016 года составил 12,8%, прибавив за год 0,3 процентных пункта. Общее поголовье племенных коров составило 1,1 млн. голов, что на 5% выше, чем аналогичный показатель на начало 2015 года.

Наивысший удельный вес племенных коров продемонстрировали производители в Ленинградской (75,5%), Вологодской (53,7%), Владимирской (53,5%), Кировской (50,8%) областях, Республике Карелия (41,7%).

За 2015 год общий объем реализации отечественного племенного молодняка крупного рогатого скота составил 106 тыс. голов, прибавив 3% к уровню реализации в 2014 году.

Наибольший прирост реализации достигнут в Пензенской области (+294,1% к уровню 2014 года), Республике Хакасия (+255,9%), Новгородской (+204,5%) и Томской (+96,2%) областях, Кабардино-Балкарской Республике (+70,1%), Забайкальском крае (+63,0%) и Тюменской области (+60,5%).

Количество племенных хозяйств достигло в 2015 году 1200.

Число племзаводов и репродукторов продолжало расти и в течение 2016 года:

— в 2016 году количество племенных предприятий Удмуртской Республики увеличилось до 40. Пять сельхозпредприятий получили статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота молочного направления. Это ООО «ПАЛЭП» Алнашского района, а также сельскохозяйственные производственные кооперативы «Горд Октябрь» Вавожского района, «Луч» Глазовского района, «Аксакшур» и «Югдон» Малопургинского района. Сейчас в Удмуртии поголовье племенных коров составляет около 30-33% от дойного стада, к 2020 году планируется довести это соотношение до 40%,

— в декабре 2016 года в Рязанской области статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы получил ООО «Надежда» Александро-Невского района,

— в канун 2017 года в Омской области приступил к работе региональный информационно-селекционный центр, статус которого получило «Хозяйство «Омское».

Омский РИСЦ соответствует всем установленным нормативным требованиям: имеет лаборатории генетической экспертизы и селекционного контроля качества животноводческой продукции, обеспечен штатом специалистов, специальным оборудованием и приборами. Здесь могут проводиться необходимые исследования по племенному животноводству в рамках утвержденных правил. Наиболее ожидаемы результаты в сфере разведения КРС молочного направления.

Всего на территории Омской области действуют 11 племенных заводов и 11 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой и красной степной породы и их породных типов. Поголовье коров в них составляет более 21 тысяч — это 26% от всех сельскохозяйственных организаций.

Начиная с 2015 года государство компенсирует 20% прямых затрат на строительство селекционных центров. Первые 10 селекционно-семенноводческих центров и 4 селекционно-генетических цетрра уже получили поддержку. До 2020 года планируется построить и модернизировать около 100 таких центров, чтобы сформировать отечественный семенной фонд и генофонд сельхозживотных

Импорт племенного стада.

Одной из мер стимулирования животноводства является ввоз чистопородных племенных животных из-за рубежа. Однако это довольно дорогое удовольствие.

Средняя цена одного ввезенного племенного животного (молочного направления) увеличилась с 61 тыс. рублей в 2007 году до 133 тыс. в 2014 году.

По мере того, как страна всё более обеспечивает себя продуктами животноводства, на первый план выдвигаются вопросы независимости в обеспечении племенным поголовьем, снижения рисков прекращения поставок из-за рубежа генетического материала.

В 2014 году всего было ввезено 41 367 животных молочного направления на общую сумму в 5,52 млрд руб., 93% импорта пришлось на нетелей.

Начиная с 2015 года правительство России прекратило субсидировать закупки импортного племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления.

В 2015 году импорт племенного крупного рогатого скота молочного направления сократился до 33 тыс. голов (минус 20% к 2014 году).

Мясное животноводство.

Поголовье КРС мясного животноводства в стране начало расти с 2010 года. Если тогда его практически не существовало, то к 2012 году поголовье превысило 470 тысяч голов. На начало 2014 года оно составило уже 691 тыс. голов.

Увеличилась численность племенных хозяйств. Согласно данным Государственного племенного регистра, на начало 2015 года в России действовало 295 племенных хозяйств в области мясного скотоводства. Для сравнения, в начале 2009 года насчитывалось только 185 племенных хозяйств, занимающихся мясным направлением КРС (42 племенных завода и 143 репродуктора).

Породы мясного скота, содержащиеся в племенных хозяйствах России (согласно Государственному племенному регистра): калмыцкая порода мясного скота, герефордская, казахская белоголовая, абердин-ангусская, обрак, лимузинская порода мясного скота, русская комолая, галловейская, салерс и шаролезская порода мясного скота.

Импорт племенных бычков достиг максимального значения в 2012 году, когда было ввезено около 80 тысяч голов, и после этого начал снижаться.

Ведущий производитель говядины в России Агрохолдинг «Мираторг» в 2016 году принял решение больше не закупать быков производителей и семенной материал в Австралии и Америке (за всё время компания приобрела за границей более 100 тыс. бычков). Собственное материнское стадо сформировано в Брянской области. Здесь будут выращивать генетически чистое поголовье коров и бычков породы абердин-ангуская, которая в основном и разводится в агрохолдинге. Это материнское стадо станет основным репродуктором для восполнения других предприятий «Мираторга» и реализации животных другим сельхозпроизводителям.

Также в планах компании — реализация высокопородного племенного скота для первичного откорма и разведения сторонним сельхозпроизводителям. В то же время агрохолдинг собирается выкупать у фермеров подросший молодняк для дальнейшего содержания. Это освобождает фермеров от проблем с реализаций своей продукции.

Кроме Брянской области подобные репродуктивные предприятия будут организованы во многих областях центральной России — Орловской, Калужской, Смоленской и Тульской. По сообщению президента компании «Мираторг» В. Линника, общее стадо КРС должно увеличиться еще на 600 тысяч голов и достигнуть 1 миллиона в течение ближайших 8-10 лет. Сегодня в агрохолдинге числится порядка 400 тысяч животных. По пути сокращения импорта племенных животных идут и другие крупные производители.