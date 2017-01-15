Т-90М
Модернизированный танк Т-90М (ОКР «Прорыв-3») © Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения / gurkhan.blogspot.ru
Предполагается,что именно по такому варианту в ближайшее время модернизируют весь парк российских танков Т-90 и Т-90А. Стоит добавить, что первоисточником этой фотографии является корпоративный календарь УКБТМ на 2017 год.
- Евгений Лысов
- 15.01.201701:08
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15.01.1702:20:45 Бревно кидают под гусеницы танка если он застрял в грязи.
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