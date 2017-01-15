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Фотофакты

Т-90М

Модернизированный танк Т-90М (ОКР «Прорыв-3») © Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения / gurkhan.blogspot.ru

Предполагается,что именно по такому варианту в ближайшее время модернизируют весь парк российских танков Т-90 и Т-90А. Стоит добавить, что первоисточником этой фотографии является корпоративный календарь УКБТМ на 2017 год.

http://gurkhan.blogspot.ru/2017/01/90_14.html

Россия, Т-90, Уралвагонзавод, модернизация, танки
  • Dani Max Dani Max
    15.01.1701:28:57

    ну…это предположительно

    #874915
    • Евгений Лысов
      15.01.1701:33:01

      так и написано «Предполагается,что именно по такому…"

      И все-таки согласитесь смотрится неплохо,особенно ДЗ башни.

      Отредактировано: Евгений Лысов~01:35 15.01.17
      #874916
      • Dani Max Dani Max
        15.01.1701:48:11

        И все-таки согласитесь смотрится неплохо,особенно ДЗ башни.

        угу))

        #874925
  • Нет аватара box320
    15.01.1701:52:48

    Бревно перекочевало с кормы на правый борт!

    #874927
    • Нет аватара stasik
      15.01.1702:10:06

      А что в этом бревне хранится? Всегда было интересно

      #874931
      • A_SEVER A_SEVER
        15.01.1702:20:45

        А что в этом бревне хранится?
        Бревно кидают под гусеницы танка если он застрял в грязи.

        #874935
        • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
          15.01.1702:34:50

          А мне запомнилось у танка АРМАТА в корме ( на попе ) крышка есть …

          её открываешь и там телефон с трубкой, чтоб поговорить с теми ,

          кто в танке .

          А иначе глухо, как в танке.    

          #874944
          • Sergio Buk Sergio Buk
            15.01.1713:15:12

            Ну пока телефон показывали только у Т-15 вроде. На видео от Звезды" в Военной приемке". 26.08 мин.

            #875020
        • Нет аватара stasik
          15.01.1702:39:03

          Никогда бы не подумал.   

          #874946
        • Нет аватара Drone
          15.01.1704:45:44

          Ну, его как бы не совсем кидают…

          Его цепляют тросом к гусенице.

          Отредактировано: Drone~04:47 15.01.17
          #874961
          • NorthWanderer NorthWanderer
            15.01.1714:57:31

            По «академическому» замыслу,

            в разных наставлениях,

            это примерно так.

            В некоротых зипах даже идут цепи с крюками.

            Но постоянные эксплуатанты,

            возят для этого моток тоненького тросика.

            Из которого быстро вяжутся"чалки",

            нужной для обстоятельств длинны.

            (или уже навязаны загодя)

            Что позволяет при выходе из трудностей,

            относится к ним «жертвенно».

            И «поймав ход»,шпарить дальше-до «твёрдого».

            Не останавливаясь на отцепление-перецепление.

            #875040
        • Сергей Пышненко
          15.01.1707:39:44

          Не совсем кидают, закрепляют за гусеницы и оно играет роль цепей, которой самовытаскиваются. Да, иногда достаточно просто кинуть бревно под гусеницы с переди. http: //mirtankov.su/brevno-na-tanke убрать пробел

          #874975
    • Нет аватара monarch
      15.01.1705:16:08

      Бревно перекочевало с кормы на правый борт!

      Но главное оно есть — я спокоен, а то 90МС меня прямо расстроил в этом плане, так что я уже даже самое худшее предполагал   .

      А если серьезно то хорошо что наконец озаботились более серьезной (чем резиновые экраны) защитой погона от кумулятивки.

      Против тандема конечно не поможет, но тем не менее.

      #874966
  • exhausted1987 exhausted1987
    15.01.1709:19:46

    Интересно… с этого года начнут работу по ГОЗ? Теоретически, по несколько сотен в год можно переделывать, тем паче если Б3 отойдет на второй план.

    #874983
  • Djoker Djoker
    15.01.1710:45:04

    Что там слышно про новые БМП-3? Вроде как в прошлом году обещали.

    #874994
  • Юрий Липатов
    15.01.1711:00:54

    Сразу видно, что учли опыт Сирии.

    #874998
  • с мм с мм
    15.01.1712:31:09

    пишут что пулемет на башне Арматы может сбивать птуры, надеюсь на т90мс тоже может ) птуры имеют большую дальность и запускать их могут из-за любого угла, так что т90мс необходимо иметь КАЗ

    #875008
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    • Нет аватара Shalalak
      15.01.1715:00:09

      С какой стороны Т90 похож на хохляцкую переделку Т80?

      #875042
      • nukemall sdfs nukemall sdfs
        15.01.1720:18:24

        Конструктивно, исторически и идеологически похож.

        1. И Т-90, и Т-84 из которых делаются соответственно Т-90МС/СМ/АМ и ололоты — незначительно модернизированные советские танки(Т-72 и Т-80), названия моделей изменены в коммерческих целях, на полноценные новинки они не тянут.

        2. Развитие семейств шло «ноздря в ноздрю» — Т-90А и Т-84У(первый «Оплот») появились практически одновременно и обладали близкими наборами новшеств. То же можно сказать и о дальнейшем развитии, позорный «Оплот» для Таиланда идейно аналогичен Т-90МС: поставили ЭСУД, новую ДЗ, панораму-«ведёрко», тепловизоры итп модную начинку.

        Так что если не рассматривать свойства отдельных элементов и качество изготовления ололот вполне может считаться ближайшим родственником Т-90МС, если бы их продавали в магазине покупателю только по «набору фич» сложно было бы выбрать(это как китайский говнофон за 50 долларов и почти такой же «брендовый» за 100 который тоже китайский, сделан на том же наборе микросхем и может быть теми же китайцами, но гораздо качественнее, имеет лучшую прошивку, нормальную поддержку итп приятности).

        #875126
    • Нет аватара alex1664
      15.01.1716:13:33

      Школа и технологическая база то одна. Но это не надолго. Одна просто рассосется   

      #875066
      • Нет аватара Yarhann
        15.01.1721:55:56

        нет там уже никакой технологической базы все просрали как и культуру производства танки собирают в щтучном порядке фанатами дедами кто еще способен работать на оборудовании времен конца ВОВ .

        Сравнение т 90- и оплота это как сравнивать машину собранную на конвеере и в гаражной мастерской со всеми вытекающими косяками в качестве продукта и процессе его эксплуатации.

        #875157
  • Нет аватара Nirvanko
    15.01.1715:10:30

    Здесь, если кому интересно, заглавную фотку можно в высоком разрешении просмотреть: mother-russia.org/blog/army/2971.html

    #875044
  • Алексей Ларин Алексей Ларин
    15.01.1715:19:08

    жаль, модификация мс по ходу останется в единственном экземпляре,а машина получилась просто бомба и достигла пика модернизации т-90

    #875048
    • nukemall sdfs nukemall sdfs
      15.01.1719:37:40

      Т-90МС/СМ/АМ это коммерческие названия для машин сделанных по серии ОКР «Прорыв»: МС — «Прорыв», «СМ/АМ» — «Прорыв-2», на фото — «Прорыв-3», для удовлетворения жалости можете считать что это «МС3».

      #875113
      • Алексей Ларин Алексей Ларин
        15.01.1721:21:08

        модификация именно АМ это базовый вариант разработанный для вс рф

        #875144
  • Hector Hector
    15.01.1715:41:52

    А красные фонари для засветки ракет убрали?

    #875055
    • nukemall sdfs nukemall sdfs
      15.01.1719:43:11

      Подозреваю что их сделали поменьше, на основе лазерных излучателей как современные прожектора подсветки для ПНВ. См. коробочки с круглыми крышечками по бокам от пушки.

      #875116
  • Нет аватара СТ_сделан_у_нас
    15.01.1718:58:42

    Выглядит, конечно, фантастически!     Но при всём при том — необитаемая башня, капсула для экипажа и т. д. остаётся нерешённая проблема — ходовая часть, я, честно говоря нигде не видел решения проблем живучести после попадания какой-то хрени в гусеницу! Или кто-то знает?   

    #875095
    • NorthWanderer NorthWanderer
      15.01.1720:22:17

      Что за нерешонная проблема у вас?

      Перечислинные моменты можно сравнить с высказыванием-

      -емею спортивный велосипед.

      Но размещение двс,космического лонжемента,

      и климатической системы,

      так и остаются нерешаемой проблемой.

      И с ходовой-какие у вас проблемы?

      У нас никаких проблем нет.

      Танковая ходовая разработана для эксплуатации,

      в условиях тяжолого бездорожья.

      К томуже является полностью разборной,

      и ремонтнопригодной в полевых условиях.

       http://krpb.ru/album_pic.php?pic_id=1158 

       http://krpb.ru/album_pic.php?pic_id=1159 

      #875127
  • nukemall sdfs nukemall sdfs
    15.01.1719:54:08

    Если модернизировать Т-90 образца 1993 года то почему не переделывать в Т-90М и Т-72Б, работы и затрат столько же: Т-90 образца 1993 года это по сути Т-72Б образца 1989 года с СУО от Т-80УД и «Шторой». Сварная башня, новый двигатель, тепловизор итп новшества появились на Т-90А в 2004 году(впрочем из всего этого значение имеет только башня, «начинку» всё равно придётся менять). Если же при модернизации до Т-90М придётся менять башню даже на Т-90А это полностью «уравнивает» его с Т-72Б(от исходной машины фактически остаётся только бронекорпус).

    #875123
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