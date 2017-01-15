«Холдинг Кабельный Альянс» обеспечил кабельной продукцией вокзал в Астане

«Холдинг Кабельный Альянс» (объединяет кабельные активы УГМК) поставил для строительства железнодорожного вокзала в Астане (Казахстан) 500 километров силового кабеля. Заказчиком строительства суперсовременного инфраструктурного объекта выступают «Казахстанские железные дороги».

Продукция для железнодорожного вокзала Астаны была изготовлена во Владимирской области, на кольчугинском заводе «Электрокабель».

ООО «ХКА» поставило, в том числе, и огнестойкие безгалогенные кабели. При возникновении огня они способны функционировать в течение минимум трех часов, поддерживая работоспособность жизненно важного оборудования, включая системы оповещения, эвакуации и т. д. Кроме того, данные изделия при пожаре не выделяют опасные для человека вещества, что особенно важно в местах массового скопления людей.

«Продукция для железнодорожного вокзала Астаны была изготовлена на кольчугинском „Электрокабеле“, который является крупнейшим предприятием ХКА. Заказчику были отправлены образцы кабеля, его специалисты убедились в их высоком качестве, и наша компания выиграла тендер. Сотрудничество с застройщиком такого уровня очень интересно для нас и в очередной раз доказывает конкурентоспособность нашей продукции», — отметил заместитель коммерческого директора ООО «ХКА» Виталий Кабаков.

Предполагается, что строительство железнодорожного вокзала завершится в 2017-м году. По эстакаде поезда будут прибывать внутрь здания, которое оборудуют энергосберегающими лифтами и эскалаторами. Инфраструктура будет также включать в себя гостиницы, рестораны, кафе, медпункты и т. д. Ожидаемый пассажиропоток — 12 миллионов человек в год.

Стоит добавить, что «Холдинг Кабельный Альянс» активно сотрудничает и с другими организациями, работающими на территории Казахстана. Продукция компании поставляется на угольные шахты, металлургические и электромонтажные предприятия.

В ближайшем будущем ХКА в рамках масштабной программы модернизации «Электрокабеля» планирует расширить производство безгалогенных кабелей. Общая стоимость программы, которая будет реализована в течение ближайших лет составит порядка 1 миллиарда рублей.