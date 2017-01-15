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Экономика России растёт быстрее США и ЕС. Время-вперёд! 226

Рассказ о том, как эксперты Всемирного банка дежурно поругали Россию за отсутствие свобод, зарегулированность экономики, а затем признали, что мы в ближайшие годы будем расти быстрее, чем экономика США или ЕС. И не только об этом.

https://vk.com/rossiya_segodnya

Россия, экономика
  • Нет аватара termometrix
    15.01.1719:44:16

    Всемирного банка дежурно поругали Россию за отсутствие свобод, зарегулированность экономики

    Какие экономические свободы?!

    Рейтинг «Ведение бизнеса» является творением Всемирного банка,читаем:

    Россия поднялась в рейтинге «Ведение бизнеса 2017: Равные возможности для всех», который ежегодно готовит одно из подразделений Всемирного банка, на 40-е место с 124-го в 2012 году.

    В 2016 году Россия занимала уже 51-е место в рейтинге Doing Business. Однако методология расчетов рейтинга Всемирного банка была изменена в этом году, с учетом этих изменений Россия уже в рейтинге 2016 года занимала бы 36-ю позицию.

     http://tass.ru/ekonomika/3733430 

    Отредактировано: termometrix~19:44 15.01.17
    #875117
    • Нет аватара Алина Солнцева
      15.01.1722:26:53

      мы в ближайшие годы    будем расти быстрее, чем экономика США или ЕС.

      Это дало основание прокричать в заголовке:Экономика России растёт быстрее США и ЕС.?!   

      #875171
    • Олег Ваганов Олег Ваганов
      16.01.1718:26:44

      Ладно, это шутки. Если министр берет взятки, какая может быть нормальная экономика. Хуже только на Украине.

      #875544
    • виктор викторик
      17.01.1710:55:32

      царёк превратил страну в сырьевой придаток вшингтона, закрыли все заводы, ГЭС задыхаются. А «наши» кричат о богатстве и силе России. Посмотрись в зеркало и что в тебе российского??? Разве что физиономия, а остальное оттуда или от коммунистов из КНР

      #875764
      • A_SEVER A_SEVER
        17.01.1711:01:19

        превратил страну в сырьевой придаток
        Вот пуля пролетела и — ага…    

        Бессрочный бан за нарушение пункта 0 Правил сайта.

        Отредактировано: A_SEVER~11:16 17.01.17
        #875768
  • Алексей Алексей Алексей Алексей
    15.01.1720:22:25

    Все-таки существует очень большая разница между ростом 1% для развитой страны и 2% для нашей развивающейся экономики + после такого спада. К тому же прогноз на нефть повышен теми же мировыми структурами, поэтому про адаптацию тоже лишь частично верно

    #875128
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара termometrix
      15.01.1722:29:15

      Рост ВВП Румынии за 2016 — 5,2%, Польши — 3,2%, рост ВВП в 2016 был у 95% стран мира

      Ничего не растет,растет внешний долг этих стран,и государственный долг,соответственно накачка спроса/т.н. ВВП/.России никто не дает кредиты за границу,есть санкции.

      Лебединая песня мировой экономики.

      Отредактировано: termometrix~22:35 15.01.17
      #875173
      • Dimitar Georgiev
        15.01.1722:36:38

        А кому все они так много задолжали, скажите пожалуйста?

        #875177
        • Нет аватара termometrix
          15.01.1722:40:30

          Иностранным и внутренным кредиторам.За счет чего выплачивается это,как Вы думаете:

          Romania Balance of Trade

          #875181
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • Oleg nc Oleg nc
              15.01.1723:34:03

              а зачем же брать минимальную зарплату? надо брать среднюю:

              Россия 32000, а после налогообложения(13%) — 28000 рублей.

              Румыния 37500 (2680.00RON), а после налогообложения — 26500(1 900.00RON).

              вот так и врут, не совравши.

              Отредактировано: Oleg nc~23:36 15.01.17
              #875223
            • Нет аватара termometrix
              15.01.1723:35:07

              Минималка не играет роль.В России нехватка рабочих рук,в Румынии наоборт-экспорт трудовых ресурсов.

              Более того,уровень цен разный.

              Отредактировано: termometrix~23:35 15.01.17
              #875224
            • Нет аватара termometrix
              15.01.1723:57:07

              Неуважемый болгарин,Dimitar Georgiev,зачем ты пришел на этом сайте,прочитал твои комментарии,ты постоянно лжешь,ругаешь и очерняешь Россию,провоцируешь моих коллег и все положительные иницативы в стране.

              Пиши на твоих любимых западных сайтах,или Сорос и его фонды мало тебе заплатили?

              Болгария «сделала свой цивилизационный выбор»,так что-давай до свидания.Мы знаем кто руководит страной по имени Болгария на самом деле,какие фонды и псевдоСМИ.

              Россия в отличие от твоего любимого Запада не претендует быть витриной мирового благосостояния и не невязывает свои ценности всем остальным.

              Отредактировано: termometrix~23:39 16.01.17
              #875235
            • Нет аватара termometrix
              16.01.1700:20:17

              Не важно какие риски.Статисткиа считает ВВП на основе потребления.Болле того,импорт оборудования делается исходя из прироста потребления.Любое оборудование нацелено на удовлетворение потребительского спроса.А в случае импорт оборудование поподает в графу «Инвестиции» ВВП.

              Оценка ВВП по потребительскому методу=Инвестиции/накопление/+Потребление.

              не касается финансов государства.

              Касается,ибо долги надо возвращать из всего денежного обращения экономики,в том числе за счет доходов граждан,девальвации,роста безработицы и.т.д.

              Отредактировано: termometrix~15:12 16.01.17
              #875249
              • Dimitar Georgiev
                16.01.1710:03:59

                Уважаемый, учтите что Румыния — часть огромного европейского рынка, даже и у стран ЕС, у которых валюта не привязана к евро колебания курса совсем невеликие. В случае ваши суждения применимы к России.

                #875351
                • Нет аватара termometrix
                  16.01.1715:15:09

                  у которых валюта не привязана к евро колебания

                  Опять врешь,румынская валюта не привязана к евро.

                  Колебания есть,но Румыния,Болгария и Польша живут за счет внешнего кредитования,по той приине они невелики,но это не экономический эндогенный рост,это рост «туалетных отходов»,тупая накачка потребления,проедания будущего.

                  Отредактировано: termometrix~15:15 16.01.17
                  #875449
                  • Dimitar Georgiev
                    16.01.1717:01:36

                    А вот я и написал «не привязана"

                    И перестаньте на меня наезжать,вы ведете себя агресивно, у нас на дворе 2017, а не 60-ые, КПСС давно уже нет

                    #875503
                    • Нет аватара termometrix
                      17.01.1714:42:59

                      Ага,румынская валюта «не девальвирована»,она упала в 2 раза по отношению к за последние 7-8 лет.Устойчивая девальвация румынской валюты,хотя шла постепенно

                      Вот:

                      #875852
        • Нет аватара termometrix
          15.01.1722:45:52

          Да,Россия может накачивать внутренний спрос/ВВП/ с помощью своего запаса,а именно положительного торгового профицита,и еще завтра будет ежегодный экономический рост на 7-8% на протяжении 7-8 лет однако потом что будет делать,когда этот источник будет исчерпан?Либо будет брать кредиты,либо потратить все свои резервы на поддержание нового уровня ВВП.

          Так что резервы роста у России есть,но устоичйвый рост на 16-17 лет вперед уже вряд ли возможен.

          Отредактировано: termometrix~22:59 15.01.17
          #875184
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • Нет аватара termometrix
              15.01.1723:04:58

              Экспорт Польши раза в 4 больше несырьевого экспорта России.

              В 4-раза?!? Несыревой экспорт России составляет более 50% от всего экспорта Польши.

              А «экспорт Польши» это обратный реэкспорт немецких товаров,это не экспорт,Польша находится под тотальным управлением немецких концернов,ибо она ближе,поскольку труд в Польше дешевле,чем в Германии,то немецкие концерны осуществляют аутосорсинг польского труда-это вовсе не нормальное или вообще полноценное производство неких «польских товаров»,это финансовая операция,это не производство.

              ---------

              Польша

              Export: machinery and transport equipment 37.8%

              Import: machinery and transport equipment 38.8%

              Безработица в Польше,мол в 2015 г. упала до 7%,так говорят

              ---------

              Отредактировано: termometrix~23:12 15.01.17
              #875202
              • Нет аватара treins
                16.01.1700:25:27

                Сравни с Турцией или прочими, если тебе легче будет. Все рано в разы меньше.

                Польша много чего производит и экспортирует, от машин до продовольствия.

                Хоть много под иностранным капиталом, в России иностранцы тоже много контролируют.

                Отредактировано: treins~00:26 16.01.17
                #875254
                • Нет аватара termometrix
                  16.01.1701:10:12

                  Сравни с Турцией

                  Опять неточность.

                  #875264
                • Сера Бэб Сера Бэб
                  16.01.1710:16:51

                  65% от того, что производит Польша, потребляется внутри страны!!! Именно поэтому Польша не перешла на евро, а оставила в обороте свой злотый. Поляки — голодранцы:ни собственного машиностроения, скудненькая газонефтехимическая отрасль, никакая энергетическая, а обрабатывающая промышленность вообще где-то в хвосте болтается. Единственное, чем может гордиться Польша — сельское хозяйство. Но оно, как и во всём мире датируемое.

                  Поэтому, не надо петь «военных песен» про Польшу. Тут один уже был умник, который про Чехию и кредиты на жильё рассказывал. Да так заливал сладко)))) Всего лишь зашли на страничку госстата Чехии и Росии и оказалось, то в России строят в 4 и более раза жилья нежели в Чешской Республике. Да, кстати, уровень благосостояния поляков можете посмотреть по объёму строящегося жилья — в Польше до сих пор повсюду практикуется, когда дети (взрослые, поженившиеся, с детьми) живут с родителями в одном коттедже. Повторюсь ещё раз, поляки в плане мировой экономики — ГОЛОДРАНЦЫ!!!

                  #875354
                  • Нет аватара Филин
                    16.01.1715:01:11

                    В Польше когда-то были гданьские судоверфи, одни из самых мощных в Европе. На них трудился в поте лица один электрик. Теперь судоверфи стали металлоломом, а электрик учит других правильно жить.

                    #875443
                    • EyeSauronn . EyeSauronn .
                      16.01.1721:31:11

                      да уж,    как говорят поляки, в Польше нет ничего что бы принадлежало полякам…

                      #875613
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Сера Бэб Сера Бэб
          16.01.1710:20:31

          Ну-ну))))) Жалко Адик отравился в 1945 — он бы тебе рассказал, к чему приводит несоразмерно большой государственный долг)))

          #875355
        • Нет аватара Belchanin
          16.01.1712:30:04

          Что-то я не понял… ничтожней человек или ничтожней рассказывает? Это единственное, что мне стало интересно в Вашем комментарии, остальное фигня какая то…    

          #875389
    • goryachee_leto goryachee_leto
      16.01.1702:31:10

      Рост ВВП Румынии за 2016 — 5,2%, Польши — 3,2%,

      Ну какой рост?

      За счет чего?

      Польше на днях МВФ пообещало 10 млрд кажется баксов кредита.

      Сплошь кредиты и субсидии ЕС — это наверное основы экономики Польши.

      Польша, к примеру, кроме яблок, много продавало в РФ пластиковых изделий: тазы, ведра, посуда и т. д. — все это тоже сильно упало в составе импорта РФ.

      Там и другое барахло шло из Польши.

      Затем — транзит!

      Как что-то могло у них вырасти? За счет чего? Беженцам разве только бесплатно что-то дали.

      #875284
    • Laphroaig Vi
      16.01.1719:37:56

      Рост ВВП Румынии за 2016 — 5,2%, Польши — 3,2%, рост ВВП в 2016 был у 95% стран мира

      В условиях такого беспрецедентного внешнего давления любая экономика была бы порвана в клочья реально, в том числе и США, а Россия выстояла и это круто.

      #875576
  • Нет аватара treins
    15.01.1722:23:24

    Расти по 1% с низкой базой-это позорно. По сути топчемся на месте с 2008 года.

    8 лет застоя.

    Отредактировано: treins~22:24 15.01.17
    #875169
    • Нет аватара termometrix
      15.01.1722:27:09

      Объективный показатель ВВП это по паритету покупательной способности.

      А подавляющая часть ВВП США это спекулятивные деньги и довольно спорная статистика.

      Отредактировано: termometrix~22:30 15.01.17
      #875172
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара termometrix
      15.01.1722:53:26

      Для того,чтобы догнать США и Золотой миллиард надо жить в долг,а также жить в стране с теплым климатом и высокой плотностью населения и капитала.

      Но самое важное: для того,чтобы массово жить в долг,жить богато как Запад,надо превратить рубль в одну из резервных мировых валют,думаешь,что Запад позволить…

      Отредактировано: termometrix~23:14 15.01.17
      #875190
      • Нет аватара treins
        15.01.1723:00:14

        А Россия не в долг жила? Нет ничего плохо в долге, если он в национальной валюте.

        Кто мешает развивать юг страны и плотно там жить как в Канаде?

        Что бы догнать Запад, нужно вкладываться в развитие. В бюджете на 2017 год только 12% расходов идет на развитие экономики. Больше половины-социалка и безопасность.

        Отредактировано: treins~23:00 15.01.17
        #875197
        • Нет аватара termometrix
          15.01.1723:32:30

          А Россия не в долг жила?

          Жила и поэтому росэкономика росла прекрасно,в периодах 2003-2008гг и 2010-2014 гг.

          2016г:

          ----------------------------

          Долг России: 4 тыс. долларов на душу населения

          Долг Англии: 160 тыс. долларов на душу населения

          Долг США: 200 тыс. долларов на душу населения/60 трлн долларов-это весь мировой долларовый оборот,соответсвенно означает пассив или долг ФРС/

          Нет ничего плохо в долге, если он в национальной валюте.

          Но эти лишь временно,ибо рано или роздно начинеает рост внешного долга из-за роста внутреннего и количество иностранных кредиторов,неизбежно.

          Кто мешает развивать юг страны и плотно там жить как в Канаде?

          Мешает,то что весь мир хочет российские богатства, Канада находится под защитой США.

          Соответственно отсюда следует вывод,что огромные просторы России должны быть заполнены народом,как можно больше и равномернее-вопрос национальной безопасности.

          А если будем развивать только Южную Россию,то ее экономика будет урезана от ресурсов северных территорий,будет неэффективной.

          Отредактировано: termometrix~00:10 16.01.17
          #875220
          • Нет аватара treins
            16.01.1700:23:35

            Причем тут души населения? Может к проценту ВВП лучше?

            У США и прочих долг в национальной валюте в отличие от России, без проблем девальвируют или напечатают.

            #875251
            • Нет аватара termometrix
              16.01.1701:09:15

              У США и прочих долг в национальной валюте

              США живет за счет внешнего финансирования,а в нацвалюте,ибо доллар-мировая валюта.

              Печатают и долговое бремя растет и наконецвсе обрушится,все надо отдавать.

              #875262
              • Антон Смоленский Антон Смоленский
                16.01.1703:21:29

                США живет за счет внешнего финансирования

                It's true that foreigners now hold large claims on the United States, including a fair amount of government debt. But every dollar’s worth of foreign claims on America is matched by 89 cents' worth of U.S. claims on foreigners

                Paul Krugman

                Внешние долги не взаимоучитываются. Внешний долг США немногим больше суммы внешних долгов других стран в пользу США.

                Поэтому

                и наконецвсе обрушится,все надо отдавать.

                Не стоит на это надеяться.

                Отредактировано: Антон Смоленский~03:23 16.01.17
                #875292
                • goryachee_leto goryachee_leto
                  16.01.1713:44:42

                  Не стоит на это надеяться.

                  ФРС поднимает ставку — баксов меньше становится в мировой экономике, а людям в Азии и остальном мире над как-то жить — будут переходить на расчеты в нацвалюте.

                  Сегодня реально Азия, РФ, Иран и т. д. могут все производить без участия Запада — зачем нужен тогда Запад?

                  #875412
                  • Антон Смоленский Антон Смоленский
                    17.01.1710:19:51

                    Сегодня реально Азия, РФ, Иран и т. д. могут все производить без участия Запада — зачем нужен тогда Запад?

                    А зачем нужна Зимбабве или Андорра?

                    Странный вопрос.

                    Я упустил момент когда мы перешли в эру всемирной кооперации и сотрудничества и стали поднимать вопросы о «нужности» стран.

                    Запад существует, генерирует идеи, технологии и продукцию, а также ведет весьма продуманную экономическую политику. Это данность с которой нужно жить.

                    Да и какое отношение это имеет к затронутой теме мнимого внешнего долга США?

                    Отредактировано: Антон Смоленский~10:22 17.01.17
                    #875756
              • Нет аватара Zemos
                16.01.1706:54:20

                Ну не можем мы сейчас жить за счёт внешних кредитов? Что теперь не развиваться?

                Экспорт дает валюту извне и диведенты роскомпаний работающих за рубежом. Это направление и нужно развивать всеми силами и средствами. И рубль отвязать от нефтеденег, а нефтяные деньги отправить на инфраструктуру.

                #875307
            • goryachee_leto goryachee_leto
              16.01.1702:38:23

              На Хоккайдо обрати внимание — холодно для японцев, хотя для нас — это просто тепло:

              Отредактировано: goryachee_leto~02:39 16.01.17
              #875288
    • Нет аватара antius
      16.01.1712:26:18

      Откуда вы выкопали этот график? Вот ссылка на сайт Всемирного Банка и там он выглядит несколько иначе…

      #875386
  • Нет аватара treins
    15.01.1722:26:29

    Для ускорения нужно резко поднимать пенсионный возраст, а перед выборами этого никто делать не будет.

    #875170
    • EyeSauronn . EyeSauronn .
      15.01.1722:30:53

      поднимать в любом случае придётся,…хотя бы потому что наш конкурент у себя поднял.

      #875174
    • Нет аватара termometrix
      15.01.1722:31:02

      нужно резко поднимать пенсионный возраст

      Безусловно нужно.

      #875175
      • Сергей Коршиков Сергей Коршиков
        15.01.1723:11:26

        А может лучше отменить пенсионный возраст как в Китае ?

        Экономика для людей или для показателей ?

        ----------------

        Рост экономики может и есть у нас в стране, а доходы рухнули на сколько ?

        Доходы гражданина показатель, а не выплавка чугуна как в СССР.

        Вы все читали и сами писали о мощной экономике КИТАЯ …зато не найдёте рост доходов на душу населения Китая, а найдя поймёте что слабая экономика Эстонии гораздо лучше для человека якобы мощной экономики Китая

        #875211
      • Alex63 Alex63
        16.01.1702:56:57

        Для мужчин нет, для женщин да.

        #875290
  • Комментарий удален
  • Нет аватара termometrix
    16.01.1700:23:16

    И в конце-концов почему критикуете прогноз американо-русофобского так называемого «Всемирного банка»,эта организация обслуживает интересы США?!Нет логики.

    Отредактировано: termometrix~01:41 16.01.17
    #875250
  • Нет аватара Туляк
    16.01.1708:59:00

    Почитал переписку и понял, что отдельные товарищи живут в чудесном мяня-мирке, где «скоро вашей вмерике кирдык» )) Десятилетиями это твердят)) Прям как часть хохлов, голосящих про скорый крах «рашки». Болезнь называется «Стариков головного мозга».

    #875333
    • Нет аватара Rash
      16.01.1709:48:09

      У тебя есть что сказать по теме?

      #875346
    • goryachee_leto goryachee_leto
      16.01.1713:41:29

      де «скоро вашей вмерике кирдык» ))

      Не кирдык конечно, но реально проблемы у западного мира будут большие: Азия, РФ, Иран и т. д. могут почти все производить без участия Запада, а зачем тогда нужен Запад, в его сегодняшной роли, и баксы в таком количестве?

      Постепенно страны переходят на расчеты в нацвалюте.

      #875410
    • Нет аватара Вовец Снов
      16.01.1718:08:40

      Ну, а Вы что, верите в то, что государственный долг США может быть плюс бесконечным и что он никогда не завалит финансовую пирамиду, которую образовал?

      #875534
  • Нет аватара bars_16
    16.01.1711:50:36

    Автор публикации,как выше уже отметил пользователь «Алина Солнцева», выдаёт прогнозные оценки за свершившийся факт. Это по сути профанация и/или манипуляция. Да и в самом видеоролике старая новость о 18 млрд долларов,которые потратит Боинг на приобретение продукции ВСМПО-Ависмы выдаётся за «свежак». А это новость 2007 года,единственно,что ранее эту сумму планировали потратить за 30 лет, а теперь за 20… www.vesti.ru/doc.html?id=154500

    Что касается самолёта Бе-200,то сам факт его изготовления и передачи на днях в МЧС ,безусловно, положительный,но по планам первый самолёт таганрогского производства МЧС должно было получить в мае-июне 2013. В 90-ые,при скудном финансировании, самолёт с нуля создали с 1994 по 1998. А сейчас,когда возможности финансирования совершенно иные, производство готового самолёта переносили из Иркутска в Таганрог с 2008 года.Читая посты бывшего гл. конструктора этого самолёта на сайте «Авиапорт» Явкина создаётся впечатление,что существующая система управления авиастроительной отраслью,тормозит её развитие, а не наоборот…

    #875373
  • Dimitar Georgiev
    16.01.1712:56:19

    Lenta. ru

    Новость сегодяшнего дня:

    «Инфляция является большим риском для экономики России, чем Brexit и победа Дональда Трампа на выборах в США. Такое мнение высказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева в интервью каналу CNBC."

    На простом языке:

    ЦБ испугался позитивных новостей в экономике России, и как я уже писал ЦБ не позволит экономики России набрать обороты под видом «борьбы с инфляцией»

    Отредактировано: Dimitar Georgiev~12:57 16.01.17
    #875398
    • Human RS Human RS
      16.01.1714:06:27

      «Небрат» из Болгарии, а вам то какое дело, что в России происходит? Да еще и обсуждать это на ориентированном на сугубо внутренние дела русскоязычном интернет ресурсе.

      Отредактировано: Human RS~14:08 16.01.17
      #875421
      • Нет аватара termometrix
        16.01.1715:28:36

        "Небрат" из Болгарии, а вам то какое дело, что в России происходит?

        В Болгарии полно такими лживыми антриоссийкими троллями,они получают деньги от Сороса,ЦРУ,ЮСАИД и пр.

        Поскольку болгары относительно хорошо знакомы с русским языком.

        Он и не болгарин,его родина-США,это его право,демократия.

        Я только не понимаю,почему до сих пор модераторы не забанили этого «блогера» навсегда.

        Отредактировано: termometrix~15:29 16.01.17
        #875454
        • Dimitar Georgiev
          16.01.1716:34:41

          Щас пойду посмотрю сколько мне Сорос перевел сегодня    

          #875487
          • Нет аватара termometrix
            16.01.1718:04:02

            Щас пойду посмотрю сколько мне Сорос перевел сегодня

            Да,а я тебе поверил,я Дональд Трамп или Джон Смит,докажи обратное.

            #875529
          • Нет аватара Вовец Снов
            16.01.1718:05:34

            Правильно, посмотрите и пересчитайте внимательно и заодно сравните с той суммой, которую вы, все русофобы, какие имеются в Болгарии, потеряли от отказа постройки Южного потока по своей территории. Уверен, что после этого настроение Ваше, а затем и рвение сильно ухудшится!

            #875531
        • Human RS Human RS
          16.01.1717:18:53

          Не обязательно деньги, человек может быть и идейным. Тут другое непонятно — что он вообще тут забыл?

          Отредактировано: Human RS~17:19 16.01.17
          #875511
          • Нет аватара termometrix
            16.01.1718:02:09

            Не обязательно деньги, человек может быть и идейным.

            Он врет и вообще доверие в Интернете вещь довольно опасная и невозможная.

            Дальше этот псевдоболгарин пишет,что «Только Куба покупает Лада»,когда самый покупаемый вездеход в Болгарии или один из самых покупаемых это Лада Нива.

            --------

            Псевдоболгарин продолжает:"Российские и китайские новостройки ничего не стоят,совок и пр.,мол западные города выглядят прекрасно"

            На самом деле китайские мегаполисы давно выглядят лучше,выразительнее и футуристичнее, западных,советский стиль строек это западное изобретение-стиль «структурализм»,а российские новостройки-многоэтажки красивее,массивнее и кончено сложнее и дороже,чем западных пенопластиковых коттеждей и бунгало.

            Это опять старый фашисткий намек,что мы «дикари,азиаты,варвары,и конечно не заслуживаем существовать».

            И если в России все так плохо,мы знаем о наших роковых проблемах,то почему неуважаемый псевдоблогарин и другие клинические русофобы не сделают свои аналогичные сайты,пусть там расказывают о своих сказках?

            Зы.Хотя СУН не имеет аналогов в мире.Что само по себе серьезные достижение России.

            #875528
          • Нет аватара termometrix
            16.01.1718:10:55

            Тут другое непонятно — что он вообще тут забыл?

            Любая положительная новость о России вызывает клиническую панику и фрустрацию у русофобов всех мастей,к сожалению в Болгарии и по всему миру-их много,особенно в Интернете,жалкие и несчастные людишики.

            Отдельный вопрос,что русофобия это психио-патологическое заболевание,заболевание мозга,русофобия-это еще признак плохого вкуса и гомосексуализма.

            Отредактировано: termometrix~18:16 16.01.17
            #875536
        • Нет аватара Вовец Снов
          16.01.1718:01:27

          Жаль, а я бы хотел, чтоб тут такие были. Если их немного, то это весело. Оно вообще потешно, когда какой-нибудь русофобик истерит, яростно доказывая то, что уже давно опровергнуто

          #875526
    • Нет аватара termometrix
      16.01.1715:24:36

      под видом «борьбы с инфляцией"

      Инфляция в России снижается по данным ЦБ,так что ЦБ вообще не испугался.

      Я читал все выступления руководителя ЦБ.

      Отредактировано: termometrix~20:53 16.01.17
      #875453
    • Нет аватара Вовец Снов
      16.01.1715:29:08

      Позволит. А вот Болгария утратила возможность получать от 300 миллионов долларов в год дополнительной прибыли через транзит Южного потока, от которого вы отказались. И теперь эту прибыль будет получать Турция. Но Вас это почему-то не волнует.

      #875456
  • megajob megajob
    16.01.1713:54:50

        Умоляю больше ни разу не упоминайте об «успехах РосАтома» в зарубежном строительство АЭС! То что они вытворили с турецкий АЭС «аккую» — это и все до и на многие годы вперед прибыли свело на нет.     Мало того что строим за СВОИ, так еще и станция останеться в нашей собственности. Кто непонял, так это будет такая же подляна как мы устроили «хитро вые.тому» БиПи на одном из месторождений не подключив его к магистрали — «продавайте не местах за копей». Более того страна Турция дико нестабильна, огромные расходы лягут на наши карманы по обеспечению сначала — безопасности, дабы какие придурки не взорвали, а потом еще больший геморой — утилизация после выработки. Кстати у самих то до сих пор ни одной АЭС (крупной) не утилизировали. И все это «счастье» — за наш с вами счет (РосАтом -госструктура).    

    По только открытым источникам — расходов минимум 25 миллиардов мертвых американских президентов.

    Пока эта мразь Наебулина не снизит ставку до «мировых», приемлимых для большинства населения и юр.лиц, пока вместо того что бы обналичить (или хотя бы новых не выкидывать) «одолженное» США мы будем продавать госсобственость — ни черта роста не будет!

    Что бы был рост — нужно что бы у Населения росли доходы (реальные, а не инфляцией), что бы условия для производства внутри страны были выгоднее чем в страну завозить из-за границы. Налоги на производство снижать — коррупцию «лечить» расстрелами и конфискацией имущества.

    #875414
    • Human RS Human RS
      16.01.1714:11:11

      «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» (c) — американская пословица

      #875425
    • Нет аватара Вовец Снов
      16.01.1715:32:52

      Типичный всепросральщик и паникёр. Ещё ничего не случилось, а уже страдает от того, что АЭС взорвут, утилизировать негде и т. д. Такую логику можно применить к абсолютно любому мероприятию и быстро прийти к тому, что лучше не жить, потому что от жизни умирают

      #875461
      • megajob megajob
        17.01.1710:15:18

        Вы «не"уважаемый хоть прочли о чем я написал и замечу — это не мои слова, куда более сведущих и уважаемых людей? Повторяю для таких как вы — в Иране построили АЭС и получили за это ИХ деньги, в Китае построили (тяньваньская) АЭС и получили за это ИХ деньга. И еще у нас заказали за ИХ деньги, это — Прибыль для страны в целом и РосАтома в частности. В Турции будет построена АЭС за НАШИ деньги (минимум 25 мрд$) и разбирать ее нам придеться за НАЩИ и не надейтесь что турки нам простят и не заставят раскошелиться. Ну и самое «замечательное» — АЭС не может не вырабатывать электричнство, а оно не кирпичи его «в кучку» у забора не свалить его продать Обязательно. А вот в договоре не оговорена цена (!!!), ну не на весь объем, а только не малую часть его и вот по какой цене скажут турки продавать — по такой и будем.     Так понятней?

        #875753
        • Нет аватара Вовец Снов
          17.01.1714:13:41

          У меня нет контраргументов против этого, потому что я не знаю подробностей, но те, кто строит электростанцию и те, кто планировал выгоды от её строительства наверняка более сведущие и более уважаемые и раз они это сделали, значит у них были весомые аргументы в пользу этого. Вплоть до того, что это был какой-то политический ход. Поэтому нет никакого смысла, не владея подробностями, так яро это осуждать. Про Северный поток тоже много чего уважаемые люди говорили, а оказалось теперь, что это незаменимая вещь скоро будет.

          #875839
  • Илья Борисов
    16.01.1714:08:02

    Полный бред. Если у бомжа была одна стрельнутая сигарета, а он стрельнул еще одну, то рост будет в два раза — на 100%.

    #875423
  • Нет аватара монархист
    16.01.1715:02:03

    Отрадно, что критики не призывают как раньше вкладываться в «передовые и информационные технологии и услуги» и перестали ругать нас «бензоколонкой"

    А все потому, что случилось чудо и в IT-технологиях Россия смогла занять долю мирового рынка.

    Однако, радоваться рано. Ибо сколько бы не было за плечами, впереди главные испытания.

    И что за сравнения России с Польшей и, прости господи, с Румынией?! В России вторая по численности орбитальная группировка. Программы по освоению Луны и Марса, а мы сравниваем количество поедаемых населением бананов как критерий состоятельности страны?!

    #875444
  • Нет аватара Вовец Снов
    16.01.1715:35:48

    Ну, быстрому росту экономики порадовались авансом всё-таки, но ничего страшного. Действительно, самое главное то, что экономика хотя и со скрипом, но без критических потерь адаптировалась к новой цене на нефть и пережила самое страшное, что могло быть, все санкции введены — рычаги влияния врагов полностью себя исчерпали. Теперь как говорится «знай работай, да не трусь — вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь»

    #875463
  • Нет аватара getrag
    16.01.1719:35:04

    Ха-ха,вы эту киселевщину покажите жителям волгоградской области,которые на днях аж Путину пожаловались,что,при средней за аж 7000!!! руб.в месяц у них коммуналка за 5. С какой Америкой вы тут сравнивает,в регионах зп 100-200 $. Медведев уже 2 раза за год сказал,что «денег нет».

    5 лет зп на месте топчутся даже в рублях,когда инфляция реальная за это время проц.50 составила… А умники все ФРС да госдолг Америки обсуждают…

    Отредактировано: getrag~19:36 16.01.17
    #875573
    • Laphroaig Vi
      16.01.1720:17:43

      Уважаемый, а зачем вы тут указали данные по Винницкой обл. Украины да еще и не поленились в рубли перевести?

      #875589
    • Нет аватара Вовец Снов
      16.01.1720:55:21

      Здрасти. Я живу на Украине и от нас к вам выехало что-то около 4 миллионов человек, согласно нашим укросми. Это они там бедолаги за 7000 руб. в месяц в тысячах километров от «хатын» впахивают?

      #875606
    • Нет аватара Freelancer
      16.01.1721:30:46

      Мрот в России 7500 руб с 2017…Дай ссылку или хотя бы запрос по которому можно найти инфу про «при средней за аж 7000!!! руб.в месяц у них коммуналка за 5"   

      #875612
      • John Smith John Smith
        17.01.1711:15:57

        «при средней за аж 7000!!! руб.в месяц у них коммуналка за 5»

        По всей вероятности речь о безработных, проживающих в пятикомнатных квартирах.

        #875778
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