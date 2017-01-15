Экономика России растёт быстрее США и ЕС. Время-вперёд! 226
Рассказ о том, как эксперты Всемирного банка дежурно поругали Россию за отсутствие свобод, зарегулированность экономики, а затем признали, что мы в ближайшие годы будем расти быстрее, чем экономика США или ЕС. И не только об этом.
- Евгений Супер
- 15.01.201719:22
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виктор викторик
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17.01.1711:01:19 Вот пуля пролетела и — ага…
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Сергей Коршиков
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