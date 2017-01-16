Аэропорт «Рощино» в Тюмени открылся после реконструкции

После реконструкции площадь аэропорта увеличилась до 27 с лишним тысяч кв. метров, раньше она составляла около 6 тыс. 500 кв. метров. В четыре раза возрастёт и пропускная способность международного терминала — с 50 до 200 пассажиров в час, а во всём аэровокзальном комплексе — с 250 до 600 пассажиров в час. По расчётам специалистов, аэропорт сможет обслуживать порядка пяти миллионов пассажиров в год внутренних и международных авиалиний. Работы здесь начались в октябре 2012 года, это совместный проект правительства Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Не прекращая эксплуатацию старого здания поэтапно производится домонтаж его частей, на месте которых возводились новые. Открытие первых терминалов состоялось в канун 2015 г. и 2016 г.