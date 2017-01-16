Российские модульные ЦОД компании «Утилекс» теперь представлены в Юго-Восточной Азии

Российские разработки — модульный ЦОД NOTA, микро-ЦОД DataStone и система управления климатом в дата-центре Clever Breeze компании «Утилекс» — вышли на рынок Юго-Восточной Азии. Официальным поставщиком российских решений стал новый партнер «Утилекс» — компания Biplan Global (г. Пномпень, Камбоджа).

Компании ведут в Камбодже совместную работу по продвижению, поставке и обслуживанию модульных центров обработки данных и других инфраструктурных решений, разработанных и запатентованных компанией «Утилекс».

Благодаря соглашению компаний Biplan Global включила в свой пакет услуг три линейки продуктов для создания эффективной ИТ-инфраструктуры:

Модульный микро-ЦОД DataStone® («ЦОД в коридоре») — автономный отказоустойчивый комплекс, позволяющий создавать частную инфраструктуру высокой готовности в любых помещениях (арендуемые площади, офисы).

Модульный ЦОД NOTA® («ЦОД из контейнера») — инфраструктура, содержащая в себе ограждающую конструкцию и все необходимые подсистемы дата-центра. Сооружение на базе быстровозводимого каркасного модуля не является объектом капитального строительства, не требует фундамента и подготовки земли, что позволяет максимально сократить сроки его запуска в эксплуатацию. Все компоненты перевозятся в стандартном ISO-контейнере.

Clever Breeze® — система управления климатом в ЦОД, включающая прецизионные кондиционеры, чиллеры, систему замкнутого ультразвукового увлажнения. Обеспечивает до 30 кВт отвода тепла со стойки в любых экстремальных климатических условиях.

Biplan Global обладает эксклюзивным правом поставок и обслуживания решений NOTA®, DataStone®, Clever Breeze® в Камбодже и имеет гарантии полной технической поддержки поставщика на всех этапах создания и модернизации инфраструктуры на базе разработок «Утилекс».

Валентин Фосс, Директор по маркетингу и сбыту «Утилекс»:

"Выход на рынок Юго-Восточной Азии следом за заключением партнерского соглашения с южноамериканским поставщиком услуг — важный и вместе с тем закономерный шаг для «Утилекс».

Компании по всему миру видят будущее за модульными центрами обработки данных, а, значит, актуальность и востребованность наших продуктов будет только расти".

Информация о компаниях:

Biplan Global (www.biplanglobal.com ) — поставщик комплексных ИТ-решений, систем и услуг. Компания постоянно изучает новые технологии, чтобы предложить своим клиентам наиболее эффективные решения для достижения их бизнес-целей.

Компания «Утилекс» (www.utilex.ru ) — ведущий российский разработчик и производитель модульных центров обработки данных в масштабах от 1 до 10000 стоек. Основные направления деятельности: Модульные ЦОД, консалтинг в области дизайна и архитектуры дата-центров, R&D.

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