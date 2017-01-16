Компания «Тэко-фильтр» поставила оборудования для Белорусской АЭС и белорусских нефтехимиков

Производственным предприятием ООО ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР» (г Тольятти ) в период с августа по октябрь 2016 года была осуществлена поставка фильтровального оборудования для нужд строящейся Белорусской АЭС. Для предприятия это был первый опыт комплектного изготовления фильтровального оборудования для АЭС.

Также в Белоруссию осуществлена отгрузка оборудования фильтров механической очистки для СООО «ЛЛК-НАФТАН». В поставку вошли фильтры ФМО ТС-5-0,6-0,1-2К и ФМО ТС-5-0,6-0,05-2К. Общий объем партии — 4 штуки.

Изделия будут использоваться для очистки от механических примесей реакционной смеси и готовой продукции до децид-фенола. Рабочая среда является взрыво-пожароопасной. Фильтры способны задерживать частицы примесей размером от 0,1 мм до 0,05 мм.

Фильтры разработаны по индивидуальным требованиям заказчика. Корпуса и внутренние устройства изготовлены из нержавеющей стали. Снаружи аппаратов имеется устройство парового подогрева. Внутренние устройства выполнены на базе каркасно-проволочной конструкции «ТЭКО-СЛОТ».