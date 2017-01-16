АО «Азимут» оснастил радиомаяками международный аэропорт в Киргизии

Российский разработчик радиоэлектронных систем для гражданской авиации АО «Азимут» успешно завершил работы по оснащению международного аэропорта «Иссык-Куль» Кыргызской Республики доплеровским азимутально-дальномерным радиомаяком DVOR2000/DME/N2700.

Работы по модернизации аэропорта велись в соответствии с Программой правительства Кыргызстана по развитию гражданской авиации на 2015-2020 годы, основная задача которой — повышение безопасности полетов в регионе, что положительно скажется на международной репутации страны в авиационной отрасли и приведет к увеличению транзитных рейсов, осуществляемых международными авиакомпаниями. Кроме того, реконструкция аэропорта «Иссык-Куль» позволит создать авиатранспортную инфраструктуру быстрорастущей международной курортной зоны горного озера Иссык-Куль.

Специалисты АО «Азимут» обследовали позиции для размещения оборудования, выполнили необходимые строительные работы, смонтировали радиомаяки, провели пуско-наладочные работы и инструктаж обслуживающего персонала. После наземных и летных испытаний с использованием самолета-лаборатории радионавигационное оборудование было введено в эксплуатацию. Имеющий в своей конструкции специальную антенную систему, доплеровский азимутально-дальномерный радиомаяк DVOR2000/DME/N2700 позволяет получать необходимую для полета воздушного судна информацию в условиях сложного рельефа местности.

С учетом завершения других этапов модернизации, международный аэропорт «Иссык-Куль» начал принимать воздушные суда круглосуточно и практически в любых погодных условиях.