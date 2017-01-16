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Экспорт

АО «Азимут» оснастил радиомаяками международный аэропорт в Киргизии

Российский разработчик радиоэлектронных систем для гражданской авиации АО «Азимут» успешно завершил работы по оснащению международного аэропорта «Иссык-Куль» Кыргызской Республики доплеровским азимутально-дальномерным радиомаяком DVOR2000/DME/N2700.

Работы по модернизации аэропорта велись в соответствии с Программой правительства Кыргызстана по развитию гражданской авиации на 2015-2020 годы, основная задача которой — повышение безопасности полетов в регионе, что положительно скажется на международной репутации страны в авиационной отрасли и приведет к увеличению транзитных рейсов, осуществляемых международными авиакомпаниями. Кроме того, реконструкция аэропорта «Иссык-Куль» позволит создать авиатранспортную инфраструктуру быстрорастущей международной курортной зоны горного озера Иссык-Куль.

Специалисты АО «Азимут» обследовали позиции для размещения оборудования, выполнили необходимые строительные работы, смонтировали радиомаяки, провели пуско-наладочные работы и инструктаж обслуживающего персонала. После наземных и летных испытаний с использованием самолета-лаборатории радионавигационное оборудование было введено в эксплуатацию. Имеющий в своей конструкции специальную антенную систему, доплеровский азимутально-дальномерный радиомаяк DVOR2000/DME/N2700 позволяет получать необходимую для полета воздушного судна информацию в условиях сложного рельефа местности.

С учетом завершения других этапов модернизации, международный аэропорт «Иссык-Куль» начал принимать воздушные суда круглосуточно и практически в любых погодных условиях.

http://azimut.ru/news/news_82.html

Москва, АО «Азимут», Иссык-Куль»
  • koshmar koshmar
    16.01.1721:19:26

    Вчера ночью там успешно сел Ту-154М президента страны в связи с сильным туманом в районе аэропорта «Манас».

    #875609
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