Росморпорт получил новый гидрографический катер

ООО «Астрон Марин» (г.Санкт-Петербург) успешно сдало головной высокоскоростной гидрографический катер «Солярис» , построенный по заказу ФГУП «Росморпорт».

Высокоскоростной гидрографический катер проекта К1100, построен под надзором Морского Регистра Судоходства. Катер построен на класс — КМ*[1] HSC AUT3. Он предназначен для выполнения гидрографических работ в акватории Финского залива.

Высокоскоростной гидрографический катер проекта К1100, успешно прошел ходовые испытания, которые включали в себя проверку скоростных и маневренных качеств судна, работу общесудовых систем и устройств, работоспособность энергетической установки, а также электро-, радио- и навигационного оборудования.

Технические характеристики катера:

Длина наибольшая (по корпусу), м, 11,00

Длина габаритная ( с привальным брусом), м, 12,55

Ширина наибольшая (по корпусу), м, 3,25

Ширина габаритная ( с привальным брусом), м, 3,40

Осадка по грузовую марку от верхней кромки киля (γ=1,025т/м3), м, 0,66

Водоизмещение по грузовую марку, т, 9,6

Максимальная скорость хода, узлов 30

Экипаж, чел., 2

Спецперсонал, чел.,6

В апреле 2017 года ожидается передача ФГУП «Росморпорт», еще двух аналогичных катеров.