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Судостроение и судоходство

Росморпорт получил новый гидрографический катер

ООО «Астрон Марин» (г.Санкт-Петербург) успешно сдало головной высокоскоростной гидрографический катер «Солярис» , построенный по заказу ФГУП «Росморпорт».

Высокоскоростной гидрографический катер проекта К1100, построен под надзором Морского Регистра Судоходства. Катер построен на класс — КМ*[1] HSC AUT3. Он предназначен для выполнения гидрографических работ в акватории Финского залива.

Высокоскоростной гидрографический катер проекта К1100, успешно прошел ходовые испытания, которые включали в себя проверку скоростных и маневренных качеств судна, работу общесудовых систем и устройств, работоспособность энергетической установки, а также электро-, радио- и навигационного оборудования.

Технические характеристики катера:

  • Длина наибольшая (по корпусу), м, 11,00
  • Длина габаритная ( с привальным брусом), м, 12,55
  • Ширина наибольшая (по корпусу), м, 3,25
  • Ширина габаритная ( с привальным брусом), м, 3,40
  • Осадка по грузовую марку от верхней кромки киля (γ=1,025т/м3), м, 0,66
  • Водоизмещение по грузовую марку, т, 9,6
  • Максимальная скорость хода, узлов 30
  • Экипаж, чел., 2
  • Спецперсонал, чел.,6

В апреле 2017 года ожидается передача ФГУП «Росморпорт», еще двух аналогичных катеров.

http://astron-marine.ru/news/novosti-sajta/uspeshnye-ispytaniya-vysokoskorostnogo-gidrograficheskogo-katera-k1100

Ленинградская обл, Санкт-Петербург, Астрон Марин, катер, К1100
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