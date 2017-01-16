Росморпорт получил новый гидрографический катер
ООО «Астрон Марин» (г.Санкт-Петербург) успешно сдало головной высокоскоростной гидрографический катер «Солярис» , построенный по заказу ФГУП «Росморпорт».
Высокоскоростной гидрографический катер проекта К1100, построен под надзором Морского Регистра Судоходства. Катер построен на класс — КМ*[1] HSC AUT3. Он предназначен для выполнения гидрографических работ в акватории Финского залива.
Высокоскоростной гидрографический катер проекта К1100, успешно прошел ходовые испытания, которые включали в себя проверку скоростных и маневренных качеств судна, работу общесудовых систем и устройств, работоспособность энергетической установки, а также электро-, радио- и навигационного оборудования.
Технические характеристики катера:
- Длина наибольшая (по корпусу), м, 11,00
- Длина габаритная ( с привальным брусом), м, 12,55
- Ширина наибольшая (по корпусу), м, 3,25
- Ширина габаритная ( с привальным брусом), м, 3,40
- Осадка по грузовую марку от верхней кромки киля (γ=1,025т/м3), м, 0,66
- Водоизмещение по грузовую марку, т, 9,6
- Максимальная скорость хода, узлов 30
- Экипаж, чел., 2
- Спецперсонал, чел.,6
В апреле 2017 года ожидается передача ФГУП «Росморпорт», еще двух аналогичных катеров.
17.01.1700:53:39