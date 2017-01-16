Новый детский сад на 140 мест открылся в Красноармейске Московской области
«Кораблик» рассчитан на 140 детей. В нем будет восемь групп. Этот детский сад примет даже самых маленьких детей — от полутора до трех лет.
Начиная с 2013 года в Московской области было построено порядка 350 детских садов, в том числе 25 в 2016 году. Строительство дошкольных учреждений в Подмосковье продолжается.
Поздравить заведующую новым детским садом Татьяну Ильинову пришли представители общественных организаций, родители, чьи дети пойдут в этот сад, коллеги из других педагогических образований.
Гостям показали ярко оформленные группы, шкафчики для одежды будущих юных «хозяев», замечательный спортзал, уютные спальни для дневного сна малышей.
А в праздничном концерте, организованном в честь открытия нового детского сада, участвовали не только сами педагоги, но и дети, которые с нетерпением ждут своего первого «рабочего» дня в нем.
17.01.1705:08:28
17.01.1709:47:36