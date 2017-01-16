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Детские сады и школы

Новый детский сад на 140 мест открылся в Красноармейске Московской области

«Кораблик» рассчитан на 140 детей. В нем будет восемь групп. Этот детский сад примет даже самых маленьких детей — от полутора до трех лет.

Начиная с 2013 года в Московской области было построено порядка 350 детских садов, в том числе 25 в 2016 году. Строительство дошкольных учреждений в Подмосковье продолжается.

Поздравить заведующую новым детским садом Татьяну Ильинову пришли представители общественных организаций, родители, чьи дети пойдут в этот сад, коллеги из других педагогических образований.

Гостям показали ярко оформленные группы, шкафчики для одежды будущих юных «хозяев», замечательный спортзал, уютные спальни для дневного сна малышей.

А в праздничном концерте, организованном в честь открытия нового детского сада, участвовали не только сами педагоги, но и дети, которые с нетерпением ждут своего первого «рабочего» дня в нем.

https://riamo.ru/article/187576/novyj-detskij-sad-na-140-mest-otkrylsya-v-krasnoarmejske.xl

Московская область, детский сад
  • Нет аватара Maximka
    17.01.1705:08:28

       

    #875717
  • Нет аватара Пафилин
    17.01.1709:47:36

    Порошенко даже пить бы бросил ездил ленточки перерезал(любимое занятие)только особо не куда

    #875744
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