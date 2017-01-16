Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Красноярском крае

Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса состоялось 14 января в городе Енисейске Красноярского края. В мероприятии приняли участие более 500 человек, среди которых — известные спортсмены, ветераны спорта, руководители спортивных секций и жители города.

На возведение объекта из краевого бюджета были выделены средства в размере 175 млн. рублей, и в конце 2015 года началось строительство. Сегодня в новом спорткомплексе могут с комфортом тренироваться все желающие с разным уровнем спортивной подготовки - от новичков до профессионалов. Здесь оборудован универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зал борьбы и хореографический класс.

Закончилось мероприятие выступлением детских творческих коллективов, исполнивших для гостей танцевальные и вокальные номера, а также показательной игрой в баскетбол в новом зале.