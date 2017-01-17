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Армия и Флот

Ракета «Тополь-М» поразила условную цель на Камчатке — МО РФ

16 января 2017 года совместным боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М» шахтного базирования.

Учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка.

Целью данного пуска явилось подтверждение стабильности летно-технических характеристик МБР данного типа.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12108489@egNews

Армия, РВСН, ВКС, Тополь-М
  • Нет аватара Иванушка
    17.01.1709:23:49

    КРАСАВЕЦ!

    #875736
  • Нет аватара Tcheluskin
    17.01.1710:07:31

    Интересно, в этот раз написали «боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне"; а в другие разы пишут «боевые блоки прибыли на полигон" — это как понимать, не поразили цель? Или журналисты и говорящие армейские начальники, э-э, «неточно формулируют»?

    Отредактировано: Tcheluskin~10:08 17.01.17
    #875752
    • Эдуард Тарико Эдуард Тарико
      17.01.1711:11:34

      не поразили цель?

      В любом случае поразили. Их КВО ≪ радиуса поражения.

      #875775
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    17.01.1710:55:15

    На пике изображен обычный «Тополь», пора бы научиться отличать их, пачками же запускают.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~10:57 17.01.17
    #875763
  • Константин Рубцов
    17.01.1711:39:25

    Боевые носители так и должны. Хотелось бы услышать что-нибудь внятное о провалах и принятых мерах в гражданском ракетостроении.

    #875791
  • Вежливый Вежливый
    17.01.1714:30:20

    Заменим Булаву на Тополь-М для надёжности!

    #875847
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