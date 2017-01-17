16 января 2017 года совместным боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М» шахтного базирования.

Учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка.

Целью данного пуска явилось подтверждение стабильности летно-технических характеристик МБР данного типа.