Ледокол «Новороссийск» вышел в первый рейс

12 января новейший дизель-электрический ледокол «Новороссийск» проекта 21900М вышел из Санкт-Петербурга в Белое море для ледокольного сопровождения судов, следующих в порты Архангельска и Кандалакши. Напомню — ледокол построен на Выборгском судостроительном заводе и был передан ФГУП «Росморпорт» 26 декабря прошлого года.

Фото Сергея Лутова с сайта fleetphoto.ru