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Судостроение и судоходство

Ледокол «Новороссийск» вышел в первый рейс

12 января новейший дизель-электрический ледокол «Новороссийск» проекта 21900М вышел из Санкт-Петербурга в Белое море для ледокольного сопровождения судов, следующих в порты Архангельска и Кандалакши. Напомню — ледокол построен на Выборгском судостроительном заводе и был передан ФГУП «Росморпорт» 26 декабря прошлого года.

Фото Сергея Лутова с сайта fleetphoto.ru

http://www.rosmorport.ru/news.html?id=4212

Санкт-Петербург, ледокол, 21900М, «Новороссийск»
  • Katamaran Katamaran
    17.01.1711:19:00

    сие есть Фотофакт приметный

    #875779
    • A_SEVER A_SEVER
      17.01.1711:27:59

      сие есть Фотофакт

      Можно конечно и в «Фотофакты».    

      Хотя на мой взгляд информация важнее — впервые за долгие годы в Белом море будет работать новый отечественный ледокол.

      А красивые фотографии ледоколов проекта 21900М на сайте уже был: sdelanounas.ru/blogs/77300

      #875784
  • A_SEVER A_SEVER
    17.01.1711:38:13

    Если всё сложится удачно, в следующем году строительство ледоколов этого проекта будет продолжено.

    #875789
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      17.01.1713:17:25

      Интересно где. У ВСЗ вроде пока есть работенка. А Арктеч собралась Поларисы с круизниками строить    

      #875820
      • A_SEVER A_SEVER
        17.01.1713:25:30

        Интересно где. У ВСЗ вроде пока есть работенка.
        Думаю на ВСЗ — они к тому времени как раз второй Aker ARC 130А на воду спустят и будут «Обь» собирать, а для рыбаков им «Атлант» скорее всего не нужен будет.

        #875827
        • Alexander Sergeevich
          17.01.1714:47:20

          ВСЗ полностью загружен до конца 2021, как минимум. С моей точки зрения вероятность продления серии 21900М до 2020-2022 равна практически нулю. Денег у них нет даже на мелкосидящие ледоколы.

          Отредактировано: Alexander Sergeevich~14:47 17.01.17
          #875854
  • Андрей Мельник Андрей Мельник
    17.01.1711:41:00

             Отличная новость!

    #875792
  • Нет аватара angel
    17.01.1713:08:38

    На 3 фотке этично видно рыбака который стоит и смотрит как в 50 метрах проходят бандуры такие

    #875816
    • A_SEVER A_SEVER
      17.01.1713:11:40

      видно рыбака
      Мне кажется это житель Канонерского острова вышел с собаками погулять.    

      Летом я в этом месте был, надо будет ещё зимой сходить.

      проходят бандуры такие
      Снято немного раньше — выход двух ледоколов и китайского балкера из Угольной гавани:

      Отредактировано: A_SEVER~13:20 17.01.17
      #875818
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