Ледокол «Новороссийск» вышел в первый рейс
12 января новейший дизель-электрический ледокол «Новороссийск» проекта 21900М вышел из Санкт-Петербурга в Белое море для ледокольного сопровождения судов, следующих в порты Архангельска и Кандалакши. Напомню — ледокол построен на Выборгском судостроительном заводе и был передан ФГУП «Росморпорт» 26 декабря прошлого года.
Фото Сергея Лутова с сайта fleetphoto.ru
17.01.1711:19:00
17.01.1711:27:59
17.01.1711:38:13
17.01.1713:17:25
17.01.1713:25:30 Думаю на ВСЗ — они к тому времени как раз второй Aker ARC 130А на воду спустят и будут «Обь» собирать, а для рыбаков им «Атлант» скорее всего не нужен будет.
17.01.1714:47:20
17.01.1711:41:00
17.01.1713:08:38
17.01.1713:11:40 Мне кажется это житель Канонерского острова вышел с собаками погулять.