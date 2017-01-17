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Детские сады и школы

В небольшом якутском селе ввели в строй школу-детский сад

В небольшом селе Улахан-Кюель Чурапчинского района Якутии ввели в строй новое здание школы-детского сада. Оно было построено в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».

Новое здание построено на условиях софинансирования и рассчитано на 68 мест, и построили его по технологии монолитно-каркасного строительства из мелких бетонных блоков.

Кроме того, в ближайшие дни школа будет подключена к спутниковому интернету.

http://yakutiamedia.ru/news/562912/

детский сад, Якутия
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