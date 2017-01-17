В небольшом якутском селе ввели в строй школу-детский сад
В небольшом селе Улахан-Кюель Чурапчинского района Якутии ввели в строй новое здание школы-детского сада. Оно было построено в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».
Новое здание построено на условиях софинансирования и рассчитано на 68 мест, и построили его по технологии монолитно-каркасного строительства из мелких бетонных блоков.
Кроме того, в ближайшие дни школа будет подключена к спутниковому интернету.
- Светозаров Иван
- 17.01.201709:54
- 0