В небольшом якутском селе ввели в строй школу-детский сад

В небольшом селе Улахан-Кюель Чурапчинского района Якутии ввели в строй новое здание школы-детского сада. Оно было построено в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».

Новое здание построено на условиях софинансирования и рассчитано на 68 мест, и построили его по технологии монолитно-каркасного строительства из мелких бетонных блоков.

Кроме того, в ближайшие дни школа будет подключена к спутниковому интернету.