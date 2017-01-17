Российский часовой бренд Konstantin Сhaykin получил международную премию
Российский часовой бренд Konstantin Сhaykin получил международную премию выставки-салона независимых часовщиков Swiss Independent Watchmaking Pavilion (SIWP), уже в третий раз проходящего в Женеве одновременно с SIHH, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.
Лауреаты премии по итогам предшествовавшего года в двух категориях (лучшая мужская и женская модель) определяются онлайн-голосованием на сайте выставки. В 2017 году лауреатом премии за лучшие женские часы 2016 года был признан бренд Konstantin Сhaykin и его основатель часовщик Константин Чайкин. Награды удостоилась его модель Diana.
«Мы каждый год участвуем в российских и зарубежных конкурсах и впервые получили международную награду в номинации „Лучшие женские часы“. Это также первая победа российских часов, признанная за рубежом, и награда, полученная в центре мировой часовой промышленности — Женеве»
- Светозаров Иван
- 17.01.201711:11
- 4
17.01.1711:29:51
17.01.1713:44:27
17.01.1714:40:59
17.01.1714:06:23