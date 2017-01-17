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Производство

Российский часовой бренд Konstantin Сhaykin получил международную премию

Российский часовой бренд Konstantin Сhaykin получил международную премию выставки-салона независимых часовщиков Swiss Independent Watchmaking Pavilion (SIWP), уже в третий раз проходящего в Женеве одновременно с SIHH, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

Лауреаты премии по итогам предшествовавшего года в двух категориях (лучшая мужская и женская модель) определяются онлайн-голосованием на сайте выставки. В 2017 году лауреатом премии за лучшие женские часы 2016 года был признан бренд Konstantin Сhaykin и его основатель часовщик Константин Чайкин. Награды удостоилась его модель Diana.

«Мы каждый год участвуем в российских и зарубежных конкурсах и впервые получили международную награду в номинации „Лучшие женские часы“. Это также первая победа российских часов, признанная за рубежом, и награда, полученная в центре мировой часовой промышленности — Женеве»

https://lenta.ru/news/2017/01/17/watchprize/

Konstantin Сhaykin, часы
  • Денис Ко Денис Ко
    17.01.1711:29:51

    ээээ, ну бренды эт хорошо, но при более подробном ознакомлении оказывается что это механизм японский или китайский для швейцарских часов (( а своего нет…, оч мало своих … но они дороже .(

    #875785
    • чебурашка1974 чебурашка1974
      17.01.1713:44:27

      при более подробном ознакомлении оказывается что это механизм японский или китайский для швейцарских часов

      #875831
    • Константин Рубцов
      17.01.1714:40:59

      Вы о чем сейчас? О часах Слава? Мануфактура Чайкина в центре Москвы, это уникальные механизмы своего изготовления, с патентами и так далее. Полностью ручная работа во всем. Стоят,как Боинг )))

      #875851
  • map tesla map tesla
    17.01.1714:06:23

    Я, честно говоря, не понял, с каких пор 4 = IIII, а не IV.

    Вижу такую фигню уже второй раз. Первый — на часах Центрального Телеграфа в москве. Это фича или баг?

    #875837
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