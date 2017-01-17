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Производство

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех освоил выпуск варикапов

  • В Росэлектронике заместили импортные варикапы
  • В Росэлектронике заместили импортные варикапы

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех освоил выпуск варикапов, способных заместить импортные изделия, использующиеся в российской радиоэлектронной аппаратуре.

Специалисты томского предприятия холдинга — АО «НИИ полупроводниковых приборов» (НИИПП), разработали кремниевые и арсенидогаллиевые варикапы, которые по своим электрическим параметрам (емкость, коэффициент перекрытия) аналогичны зарубежным приборам, в частности, выпускаемым на Украине. При этом томские арсенидогаллиевые приборы превосходят аналоги по добротности, значение которой достигает 1000 и более на частоте 50 МГц НИИПП разработал варикапы сразу в двух вариантах корпуса — для навесного и поверхностного монтажа.

В ходе работ инженеры института изменили подход к проектированию и изготовлению эпитаксиальных структур, позволяющий сократить процесс производства варикапов, повысить воспроизводимость параметров и процент выхода годных изделий. Новая конструкция арсенидогаллиевых варикапов защищена патентом РФ.

Разработке АО «НИИПП» присуждена Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет-2016» в номинации «Электроника». Варикапы — полупроводниковые диоды, работа которых основана на зависимости ёмкости p-n-перехода от обратного напряжения. Применяются в качестве элементов с электрически управляемой ёмкостью в схемах перестройки частоты колебательного контура в частотноизбирательных цепях, деления и умножения частоты, частотной модуляции, управляемых фазовращателей. АО «НИИПП» — один из ведущих российских разработчиков и производителей приборов на арсениде галлия, обладает технологическими линейками для кремния, соединений AIIIBV, собственным производством фотошаблонов и эпитаксиальных структур, широким спектром измерительного оборудования.

http://www.ruselectronics.ru/news/?id=2761

«Росэлектроника», «НИИ полупроводниковых приборов»
  • Нет аватара uta7842
    17.01.1712:43:20

    >>>> Специалисты томского предприятия холдинга — АО «НИИ полупроводниковых приборов» (НИИПП), разработали кремниевые и арсенидогаллиевые варикапы, которые по своим электрическим параметрам (емкость, коэффициент перекрытия) аналогичны зарубежным приборам, в частности, выпускаемым на Украине.

    Неужели мы всё еще ориентируемся на уровень Украины ???

    #875805
    • чебурашка1974 чебурашка1974
      17.01.1713:33:41

      Неужели мы всё еще ориентируемся на уровень Украины ???

      томские арсенидогаллиевые приборы превосходят аналоги по добротности

      #875828
    • Нет аватара Вовец Снов
      17.01.1714:20:44

      Это сравнение для: было и стало. Раньше закупались на Украине, теперь будут свои и лучше

      #875843
  • Нет аватара Maggey
    17.01.1713:53:23

    Еще один важный шаг к независимости в электронике.

    #875834
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