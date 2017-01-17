Новая школа открылась в Ингушетии

Новая школа открылась в пятом микрорайоне сельского поселения Экажево Назрановского района Ингушетии. Общая вместимость школы составляет 540 учащихся. Наполняемость классов принята не более 24 человек в классе. Кроме классных помещений, где организован учебный процесс для учащихся, предусмотрены помещения для отдыха (сна) и игровые комнаты.

Для учащихся старших классов предусмотрены кабинеты русского языка и литературы, истории и географии, черчения, рисования и математики, иностранного языка; кабинет основ воинской службы, 2 кабинета информатики, библиотека с читальным залом.

Кабинеты информатики, физики, химии, биологии оснащены лаборантскими помещениями. Имеются помещения для дополнительных занятий, кружков по интересам. В школе имеется актовый, спортивный залы с раздевалками и душевыми, тренерской комнатой и инвентарной.

Только за 2016 год в селе Экажево построены 2 школы, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс. Теперь в селе удалось разгрузить близлежащие школы и ликвидировать двухсменное обучение. Занятия в новом учебном заведении будут проходить в одну смену, соответственно будет работать группа продленного дня, также будут проводиться дополнительные занятия по разным предметам.

Также новую трехэтажную школу на 380 учеников ввели в эксплуатацию в ингушском селе Галашки на 380 учеников.

В трехэтажном здании созданы все условия для организации учебного процесса, досуга учащихся, занятий спортом и физкультурой. Обучение школьников будет проходить в односменном режиме.

Здание возведено на месте старого корпуса 1926 года постройки на 180 учеников, где обучалось порядка 260 детей.