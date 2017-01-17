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Хабаровские сыроделы освоили производство рикотты, скаморцы, моцареллы и бурраты

И всё это — дело рук хабаровских сыроделов. Как приручают блюда со столетней европейской историей.

http://to-ros.info/?p=45169

рикотта, скаморца, моцарелла, Хабаровск
  • Нет аватара GenOfDrag
    17.01.1717:45:50

    Да это производство уже кто только не освоил, скоро, как пирожки, каждый будет дома готовить)

    #875943
  • yanval yanval
    17.01.1719:40:42

    Интересно, моцарелла действительно в сто раз вкуснее какого-нибудь сулугуни? Или только пафоснее?

    #875987
    • Нет аватара isya
      17.01.1720:04:11

      Господи, Вы даже не знаете, какое это на вкус!   

      И я почему-то абсолютно не удивлена. У меня НИКТО из знакомых и родственников в России это домой не покупает и дома не ест.

      И я все время удивляюсь, какого черта идет такая реклама и рассказы про то, что моцарелла сильно полюбилась россиянам и стала супер популярна.

      Не знаю, есть ли какая статистика посмотреть уровень популярности в продажах, потому что я лично не могу представить, как ее особо есть. В салат можно добавлять. В тертом виде на макароны-спагетти. С бутербродами ее не едят, она слишком мягкая. В горячие блюда во время готовки ее тоже не добавляют, туда идут или более твердые сыры или более плавленные.

      Ответ на Ваш вопрос — сулугуни более соленый и, по-моему, более твердый. Моцарелла из Италии по консистенции будет как брынза, а не как сулугуни, только несоленая.

      Вот Вы лично много несоленой брынзы будете дома есть? И, главное, С ЧЕМ? В каких блюдах?

      #875999
      • yanval yanval
        17.01.1721:13:17

        Да знаю я. Просто меня тоже несколько удивляет этот ажиотаж вокруг разновидностей моцареллы. Неужто у нас сыры не умеют делать? Тем более если они не заплесневелые.

        Сулугуни — он разный. Зависит от степени свежести и автора.

        Несмотря на это, статье поставил плюс.

        #876027
      • Мойша Овишович Зильберман Мойша Овишович Зильберман
        17.01.1722:34:45

        один азербайджанский или крымский помидор, одна крымская луковица, один шарик моцареллы — порезать как угодно.

        По-моему, быстро, вкусно, не вредно. Очень часто стал делать, т.к. моцареллу освоили у нас. Принципиально, с августа 2014, стал её покупать (а раньше особо не интересовался), ну и твердые сыры наши тоже стал брать.

        #876046
        • Нет аватара isya
          17.01.1723:55:03

          Ну да, салат, как я и сказала. Если у Вас там это рядом делают и она свежее и дешевле остальных сыров, то смысл покупать есть.

          Но салат с сыром — это не традиционная российская еда в каждой семье.

          В СССР откуда эта традиция появилась добавлять мягкий сыр в салат? С Кавказа или из Греции? Но точно не из Италии.

          #876070
      • Stanislav Melnikov Stanislav Melnikov
        18.01.1700:27:47

        Моцарелла из Италии по консистенции будет как брынза, а не как сулугуни, только несоленая. Вот Вы лично много несоленой брынзы будете дома есть? И, главное, С ЧЕМ? В каких блюдах?

        Моцарелла на брынзу совершенно непохожа, даже по консистенции. Брынза в зарубежном варианте это скорее фета.

        Лично мне моцарелла очень нравится, особенно нравится буйволячий — ди буфалла. Да, конечно, потребляется в основном не на хлебе, а в составе салатов. Итальянцы в салат с моцареллой добавляют оливковое масло (впрочем, они везде его добавляют, даже на бутерброды льют    , а для кислинки (солоноватости) в салат добавляют виноградный уксус — бальзамик.

        Отредактировано: Stanislav Melnikov~00:30 18.01.17
        #876080
        • Нет аватара isya
          18.01.1701:59:12

          Я уже очень давно не ела брынзу, но брынза моего детства была совсем не фета, а достаточно твердая именно как моцарелла, но недостаточно мягкая для сулугуни.

          Но как мне тут уже было сказано ранее, сулугуни может быть разным. Брынза и моцарелла наверное тоже.

          Говорят даже, что это зависит от молока.    

          Меня бы лично обрадовали новости про открытие производственных мощностей для какого-нибудь Костромского, Пошехонского, Российского, Советского сыра, Чеддера, Швейцарского, Голландского. Пaрмезан не надо, его с бутербродом сильно невкусно есть.

          К сожалению, этих новостей нет, и я даже подозреваю, что знаю причину — отсутствие достаточного количества молока. Все что есть в промышленных масштабах, на корню скупается всякими Валио и Данонами. Так что пока не доведут поголовье коров до нужного уровня, на большое количество традиционного для России сыра можно забить.

          Поэтому радуешься хотя бы этим мелким фермерам с 10 коровами и 3 работниками. Тоже сыр.

          Но какого черта делают одну сплошную моцареллу? Из-за того, что инструкция доступна онлайн и можно делать самому даже на кухне?    Зубы уже скрипят от моцареллы этой.   

          Если уж ты сыровар, то сделай какую-нибудь русскую изюминку, добавь в этот сыр укропа или чеснока, да даже ягоды можно добавлять. Сыр с клюквой сделать вообще слабо?

          Вон семейство из Крыма сыр Блэкаут придумало, они еще кучу сыров делают с вкусными добавками, как нормальный малый бизнес, которому не страшно экспериментировать с маленькими партиями.

          А то моцарелла, моцарелла…

          Отредактировано: isya~02:00 18.01.17
          #876104
          • John Smith John Smith
            18.01.1713:33:53

            Меня бы лично обрадовали новости про открытие производственных мощностей для какого-нибудь Костромского, Пошехонского, Российского, Советского сыра, Чеддера, Швейцарского, Голландского. Пaрмезан не надо, его с бутербродом сильно невкусно есть.

            К сожалению, этих новостей нет, и я даже подозреваю, что знаю причину…

            Появляется новость про производство Российского сыра, под ней обязательно найдется комментатор, который напишет: «Сколько можно уже гнать количество, все полки уже завалены, сделайте уже что то вкусное, выдержанное например…». В новостях под моцареллой комментаторы требуют Российского сыра. Капец. Хотелось бы верить, что это не одни и те же люди… Вот что мешает просто каждый раз радоваться?

            #876200
      • Dima Lashkov
        18.01.1714:34:09

        Моцарелла идёт в пиццы, а их потребляют в огромых количествах в ресторанах и через доставку на дом. Да и дома тоже становится популярным готовить пиццы.

        #876209
  • Нет аватара isya
    17.01.1719:54:32

    Поставила новости плюс, потому что это местное производство в Хабаровске.

    Но ощущения двойственные.

    1. Нафига делать 3 вида одного и того же сыра? Скаморца и буратта — это разновидности моцареллы, просто из специфических регионов Италии. Что за выпендреж такой, зачем он нужен?

    2. А что, рикотта — это что-то суперпопулярное? Что из него готовят? Я его могу есть только как творог, поскольку это пастообразная масса сладковатого вкуса. Но творожная сырковая масса, по-моему, вкуснее.

    В общем, такое ощущение, что они будут работать на местные рестораны, где нужно свежее и красивое, плюс итальянская кухня присутствует. А обычным жителям это вряд ли сильно понадобится.

    Отредактировано: isya~19:54 17.01.17
    #875995
    • Мойша Овишович Зильберман Мойша Овишович Зильберман
      17.01.1722:41:04

      Скорее всего у этих 3-х сыров схожая технология. Плюс, по-моему, моцарелла очень быстро «готовится». Это Вам не сыр, который надо ходить по подвалу и каждую неделю целый год переворачивать (не знаком с тонкостями технологиями, но вообще, говорят, геморрой ещё тот). Тут главное начать, потом перейдут к тому, что дороже. Для сравнения — твердый сыр в Мюнхене 5,50 за 100 грамм (на ярмарке)

      #876047
      • Нет аватара isya
        18.01.1700:03:58

        А какой сыр надо готовить год?

        Вроде даже сверхтвердый пармезан делается 7 месяцев.

        Культура есть сыр отдельно и в больших количествах — южная, там где производство сыра намного дешевле производства мяса.

        Мне лично не кажется, что в России с ее климатом сыр когда-либо будет сильно дешевле мяса.

        Хотя я не специалист конечно.

        Но в России в магазинах, если ты любитель молочного, даже обычных творожков с ряженками, и покупаешь их постоянно, чек будет ого-го. Мясом семью кормить дешевле и сытнее.

        #876071
        • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
          18.01.1707:10:17

          Выдерживается пармезан до трёх лет, плюс пол-года собственно производство.

          #876126
    • Stanislav Melnikov Stanislav Melnikov
      18.01.1700:36:22

      1. Нафига делать 3 вида одного и того же сыра? Скаморца и буратта — это разновидности моцареллы,

      Совершенно разные сыры по вкусу, хотя технология и схожая. Поэтому больше сыров хороших и разных.

      Рикотта вообще не сыр, а то, что остается в процессе приготовления. Зачем добру пропадать.

      Отредактировано: Stanislav Melnikov~00:50 18.01.17
      #876082
  • Нет аватара Kolyda
    17.01.1723:41:41

    Из огромного Молочного завода сделали торговый центр, Комбинат детского питания на ладан дышит, молочные продукты из привозного сухого молока. Зато пяток работников делает Моцареллу. Ура! Васюки Хабаровск столица сыроделания.

    Отредактировано: Kolyda~23:42 17.01.17
    #876066
    • Нет аватара isya
      18.01.1700:08:00

      У меня по поводу моцареллы складывается впечатление, что за нее взялись всякие малые бизнесы и фермеры, которые поставлять ее будут не в сети-магазины, а продавать ресторанам и соседям/ сельхозтуристам.

      С одной стороны это замечательно, но с другой стороны непонятно, почему столько шума по этому поводу.

      А вообще действительно очень-очень сильно хотелось бы посмотреть статистику по видам/сортам сыра, какого сыра сколько продается.

      #876074
      • Нет аватара Kolyda
        18.01.1700:25:48

        У меня по поводу моцареллы складывается впечатление, что за нее взялись всякие малые бизнесы и фермеры, которые поставлять ее будут не в сети-магазины, а продавать ресторанам

        Может быть и так. После девяностого года в Хабаровске было множество всяческих стартапов продовольственного направления. И в молочке (лично работал на наладке двух фабрик-мороженного, Комбината детского питания) — где они сейчас…, колбасного производства (на пяти или шести работал) — их тоже нет. Как нет и гигантов пищевой индустрии в строительстве которых я участвовал — Хабаровского комбината рыбной гастрономии, Молокозавода, кондитерской фабрики «Спутник», Завода шампанских вин, Мелькомбината, Масложиркомбината, пригородных совхозов и птицефабрик… сил нет писать про так как наш труд ушел коту под хвост.

        #876079
      • Степан Алексеев Степан Алексеев
        18.01.1709:21:25

        можгинский завод маленьким бизнесом не назовешь

        #876142
  • babki007 babki007
    18.01.1700:45:16

    У меня один вопрос: откуда в Хабаровске качественное сырьё для сыра?

    #876083
  • goryachee_leto goryachee_leto
    18.01.1702:09:28

    Моя мать вспоминает, что в СССР к сыру отношение было весьма спокойное, а вот, колбаса или мясо — это было все для советского человека.

    Еще гречка или сгущенка ценились вроде.

    Короче, будет спрос на сыр и появиться много отечественного.

    Просто спрос появился относителньо недавно.

    #876108
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