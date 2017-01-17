Добавить статью
Производство

В Смоленской области компания «РозТех» запустила линию производства нижнего белья

В Рославле Смоленской области 17 января компания «РозТех», работающая под маркой «Дикая Орхидея», запустила линию производства нижнего белья.

ООО «РозТех» реализует на территории Смоленской области проект «Швейная фабрика по пошиву нижнего белья». Общий объем инвестиций по проекту составит 100 млн рублей, в рамках производства планируется создать 200 рабочих мест.

Старт работы стал возможен после переговоров с МРСК Центра о подключении новой инвестплощадки к трансформаторной подстанции. С 17 января производству предоставят 30 кВт электрической мощности, а уже к 1 июня завод в райцентре получит все необходимые ему 95 кВт.

 http://dep.smolinvest.com...izvodstvo-v-roslavle.html 

http://glavnayatema.com/?p=12914

Смоленская область, лёгкая промышленность
  • megajob megajob
    18.01.1711:23:32

    Плюсище, желаю отхватить «толстый» кусок рынка!    

    Побольше бы таких новостей и тем более об их успехах, ведь мы то уже знаем что не только важно что-то сделать — важно что бы люди выбрали твой продукт       

    #876168
  • Нет аватара zu1
    18.01.1717:57:25

    Цвет хороший. Революционный)От КПРФ заказ шьют)

    Отредактировано: zu1~17:58 18.01.17
    #876258
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru