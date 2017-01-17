В Смоленской области компания «РозТех» запустила линию производства нижнего белья

В Рославле Смоленской области 17 января компания «РозТех», работающая под маркой «Дикая Орхидея», запустила линию производства нижнего белья.

ООО «РозТех» реализует на территории Смоленской области проект «Швейная фабрика по пошиву нижнего белья». Общий объем инвестиций по проекту составит 100 млн рублей, в рамках производства планируется создать 200 рабочих мест.

Старт работы стал возможен после переговоров с МРСК Центра о подключении новой инвестплощадки к трансформаторной подстанции. С 17 января производству предоставят 30 кВт электрической мощности, а уже к 1 июня завод в райцентре получит все необходимые ему 95 кВт.

http://dep.smolinvest.com...izvodstvo-v-roslavle.html