В Тюмени после масштабной реконструкции открыт аэропорт Рощино

17 января в Тюмени торжественно открыли международный аэропорт Рощино.

Реконструкция аэропорта Рощино велась с 2008 года в два этапа без приостановки полетов. Строительство инженерной инфраструктуры завершилось в 2014 году. Далее до декабря 2016 года проводилась реконструкция здания аэровокзала, привокзальной площади, перрона.

Строительство велось на условиях софинансирования, Тюменская область и Ямал вложили равные доли средств.

После реконструкции площадь аэропорта увеличилась до 27 тыс. кв. м, раньше она составляла около 6 тыс. 500 кв. м. В четыре раза возрасла и пропускная способность международного терминала — с 50 до 200 пассажиров в час, а во всем аэровокзальном комплексе — с 250 до 600 пассажиров в час. Аэропорт сможет обслуживать около 5 млн пассажиров в год внутренних и международных авиалиний.

Ааэровокзальный комплекс стал комфортным и удобным для пассажиров. Расширены зоны ожидания, зоны пограничного и таможенного контроля, увеличено количество стоек регистрации, организована отдельная трансферная зона для пересадки пассажиров с рейса на рейс, посадка пассажиров в самолет организована через пять телескопических трапов, два из которых предназначены для международных рейсов, три — для внутренних. На прилегающей территории оборудованы парковки, стала удобной и подъездная дорога к аэропорту.

В 2011-2015 годах дополнительно провели капитальный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы № 2 и рулежных дорожек. Аэропорт был оборудован новыми системами спутниковой навигации и стал первым в России аэропортом, принимающим самолеты с использованием спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС. «Рощино» допущен к приему 23 типов воздушных судов и всех типов вертолетов. Техническое оснащение аэропорта расширило возможности по приему новых типов воздушных судов.

Закончено оснащение периметра аэродрома техническими средствами безопасности, системами периметровой охраны СОКОЛ и видеонаблюдения ТРАССИР. В зонах обработки багажа и предполетного досмотра пассажиров установлено новое досмотровое оборудование. Техническое оснащение повысило уровень безопасности.

Специалисты разрабатывают проектную документацию по реконструкции взлетно-посадочной полосы № 1, это позволит сократить число уходов на запасной аэродром при неблагоприятных погодных условиях.

Маршрутная сеть аэропорта насчитывает 49 регулярных и чартерных направлений, из них 11 международных и 38 внутренних. Рейсы выполняет 71 авиакомпания, 20 из которых осуществляют рейсы на регулярной основе.

Пассажиропоток в 2016 году составил 1 млн 530 тыс. 549 пассажиров, прирост 8,7%. Стало больше рейсов на московском направлении — до 11 рейсов в день, на южных направлениях (Сочи до 10 рейсов в неделю, Симферополь, Геленджик, Анапа, Краснодар, Минводы), на региональных маршрутах по Тюменской области (увеличение частоты в Салехард, Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и другим направлениям, в том числе субсидируемых рейсов в рамках региональной программы «Сотрудничество» базовых авиакомпаний ЮТэйр и Ямал). Открылись новые межрегиональные направления и увеличилась частота полетов по программе софинансирования в Пермь, Горно-Алтайск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Уфу, Краснодар, Минводы, Ростов-на-Дону, Томск, Омск. За 2016 год по этим направлениям выполнено 2 тыс. 269 авиарейсов, перевезено 64 тыс. 915 пассажиров.